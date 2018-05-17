ЗОНДЕР-АКЦИЯ «ПЕНСИЯ»

Не знаю уж каким кодовым словом обозначают в Кремле «мероприятие» по повышению пенсионного возраста, но по своему характеру это типичная спецоперация, или, употребляя немецкий термин Второй мировой войны, «зондер-акция».



Идя на выборы, Путин ни словом не обмолвился о планах повышения пенсионного возраста.

А уже на следующий день после инаугурации Медведев признал, что такие планы у правительства есть. Умолчание в таком важнейшем, касающемся абсолютно всех граждан вопросе равносильно грубому нарушению предвыборных обещаний. Равносильно обману народа. Пусть те, кто до сих пор верил Путину, крепко над этим задумаются. Они верили Путину и не верили левой и народно-патриотической оппозиции в том, что президент и правительство ведут антинародную политику. Какие же нужны еще более вопиющие примеры антинародной политики?

Аргументы власти в обоснование зондер-акции являются сплошной ложью. В частности, Медведев ссылается на рост продолжительности жизни, но не говорит о том, что существует еще такой показатель, как продолжительность здоровой жизни. По расчетам американского Института изучения и оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), средняя продолжительность здоровой жизни составила в России в 2013 году 58,9 лет для мужчин и 66,6 лет для женщин. То есть даже сегодня мужчины получают право на пенсию, будучи уже хронически больными. А, например, во Франции, которая в 2010 году активно протестовала миллионными манифестациями и забастовками против повышения пенсионного возраста с 60 до 62,5 лет, этот показатель был соответственно 68,4 и 72,3 лет. Вот гады, французские мужики, им милостиво оставили целых шесть лет здоровой жизни на пенсии, а они все равно недовольны!

Правительство ссылается также на недостаток денег и предлагает «держаться». Это еще одна ложь. На то, чтобы выручить из беды попавших под американские санкции олигархов, деньги находятся. Оправдывают это тем, что если остановятся, скажем, алюминиевые заводы Дерипаски, то работу и зарплату потеряют десятки тысяч. (Кстати, чистая прибыль «Русала» в первом квартале этого года выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.) Но если американцам не нравится персонально Дерипаска, то здесь два выхода: либо пролить на Дерипаску золотой дождь, либо национализировать алюминиевые заводы – безвозмездно! Правительство, которое выбирает первое, вводя при этом режим жесткой экономии на самых бедных, демонстрирует тем самым свою классовую суть выразителя интересов олигархического капитала. На этом фоне форменным издевательством прозвучал заголовок сюжета киселевских «Вестей недели» об инаугурации и формировании правительства: «Путин решил победить бедность». Вот уж действительно, «победить». Только вот кого – бедность или бедных?

Классовый экономический смысл зондер-акции разъясняет профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков: «Властям такой шаг нужен с одной целью: чтобы повысить предложение на рынке труда за счет работников старших возрастов и снизить заработную плату». Действительно, по данным Высшей школы экономики, мужчины от 55 до 64 лет зарабатывают в среднем еще на 22% меньше, чем их коллеги от 45 до 54 лет. А у женщин в возрасте от 55 до 64 лет заработок на 16% ниже, чем у их коллег от 45 до 54 лет.

Таким образом, зондер-акция направлена на деле против всех наемных работников. В России же, согласно последнему всемирному опросу Института Гэллапа, один самых высоких процентов граждан, имеющих постоянную работу по найму свыше 30 часов в неделю, – 49% всего населения. (Больше только в ОАЭ (69%) и Бахрейне (59%). В США – 44%, в Евросоюзе – 34%) Это очень крупный протестный потенциал. Но всего лишь потенциал, а не реальность. Превратить его в реальность – задача оппозиции.

***

Законопроект о повышении пенсионного возраста может быть направлен в Госдуму уже в мае. Времени остается немного, а оппозиции необходимо успеть приурочить к думским дебатам массовые акции протеста по всей стране. Начинать готовить их немедленно, не откладывая ни на день. И обязательно с учетом опыта прошлых социальных протестов.

Когда в 2001 году принимался новый Трудовой кодекс, в Москве были митинги, пикеты и даже кратковременные перекрытия Охотного Ряда. Но страна осталась в целом равнодушной. Причина понятна: никто тогда толком не знал ни старого, ни нового кодекса. В случае с пенсиями по-другому. Уж о чем о чем, а о сроках выхода на пенсию осведомлено подавляющее большинство. Есть что и с чем сравнивать. И сравнение заведомо будет не в пользу правительства. Так, согласно опросу кадрового агентства HeadHunter, из восьми тысяч респондентов лишь 6% выступили за повышение пенсионного возраста, 53% считают существующую планку пенсионного возраста оптимальной и 35% заявили, что пенсионный возраст надо понизить. А по словам гендиректора ВЦИОМ Федорова, сторонников пенсионной реформы в стране 9–10%.

Впрочем, опросы по подобной проблеме вообще излишни, ибо их результат абсолютно предсказуем в любой стране, в любой экономической ситуации и при любом текущем возрасте выхода на пенсию. Недовольство неизбежно, вопрос лишь в его формах и размахе. А они зависят от общего политического расклада в данном месте и в данный момент.

Видимо, власти считают момент подходящим. Зря что ли натягивали Путину рекордный результат на выборах? Однако единственный аргумент власти, на который народ еще может и согласиться, – это мобилизация ввиду внешней угрозы. Ради Крыма, Башара Асада и холодной войны с Западом, ради величия Державы можно и претерпеть? Положим, состояние российской экономики таково, что мобилизация всех ресурсов общества жизненно необходима. Но здесь опять возникает неизбежный вопрос: за чей счет, за счет какого класса? Выбор зависит от характера государства. Критерий прост: если за счет трудового народа, то это государство антинародное, в какие бы патриотические одежды оно ни рядилось.

Нельзя сказать, что в «высоких сферах» этого никто не понимает. Вот, к примеру, Модест Колеров, главный редактор патриотичного и активно прокремлевского информагентства REGNUM, в прошлом начальник управления в администрации президента РФ. «Ожидаемая реформа в интересах 6% людей, – пишет он, – автоматически будет непопулярной, антисоциальной, грабительской и антинародной. Без согласия народа такую реформу делать нельзя. Любая власть, которая примет решение о повышении пенсионного возраста против воли абсолютного большинства народа, будет нелегитимной и поэтому инициатором социального и гражданского конфликта. Эта реформа будет актом гражданской войны». Может быть, страхи Колерова и преувеличены, но общий вектор политики власти и то, куда он ведет, он, на мой взгляд, улавливает верно. Остается, чтобы этот вектор уловили и ныне полностью дезориентированные массы.

Поскольку наступление имеет со стороны власти ярко выраженный буржуазно-классовый характер, то и сопротивление, дабы быть мало-мальски эффективным, тоже должно быть классовым, то есть политическим – затрагивающим общественное устройство и устройство государственной власти. Ведь при капитализме аргументы в пользу увеличения пенсионного возраста абсолютно логичны, ибо для капиталиста, по словам Маркса, рабочий есть не что иное, как персонифицированное рабочее время, и он всегда будет стремиться его удлинить. Марксизм же считает подлинным общественным богатством не рабочее, а именно свободное время. А сегодня вымученная аполитичность, шараханье от любой партийности является ахиллесовой пятой всех «бытовых» протестов – застроечных, «мусорных» и т.п. Если протесты опять сведутся к мольбам «Путин, помоги!», то вновь ничего путного не выйдет.

***

Крайне важно добиться солидарности всех граждан, как работающих, так и уже вышедших на пенсию. 13 лет назад против монетизации льгот выступили в основном пенсионеры, а работающие в своем большинстве держались в стороне. Теперь дело может обернуться противоположным образом – в стороне останутся пенсионеры. Ведь им уже вроде бы как все равно – им «посчастливилось» и антинародный закон их не коснется. Но так ли это?

Главная острота проблемы, из которой следует исходить при агитации, состоит в том, что для большинства (70%) работающих граждан достижение пенсионного возраста это вовсе не немедленный «уход на заслуженный отдых», а прибавка к заработку. Пенсии в РФ мизерные, тем не менее для трудящихся, достигших пенсионного возраста и продолжающих работать, они служат небольшим, но все же подспорьем.

В деле учета численности работающих пенсионеров в «нашем» непомерно разбухшем госаппарате царит чудовищная неразбериха. Росстат и Счетная палата насчитали таковых в 2016 г. 15 миллионов человек, а Минтруд и Пенсионный фонд – только 10 миллионов. Кто здесь ошибался, выяснить в принципе невозможно, никто ведь не признается. В конце концов многочисленные ведомства сошлись на том, что в 2017 г. работающих пенсионеров оказалось 9,6 млн. Вероятнее всего, произошло следующее. В связи с прекращением индексации пенсий работающим пенсионерам пять миллионов из них просто убежали в тень. Соответственно консолидированный бюджет лишился их подоходного налога и страховых взносов. Потери явно оказались больше «экономии» на индексации. Всему этому есть только одно название: бюрократический кретинизм.

Сохранение пенсии работающим было введено при Ельцине в качестве социального демпфера и остается им по сей день. Очень многие ждут ее, как манны небесной. На «чистую» пенсию уходят лишь те, у которых действительно не остается уже никаких сил работать. Теперь же в России, «устремленной в будущее» (В.В. Путин) момент получения долгожданной прибавки к заработку отодвигается для мужчин на пять лет, а для женщин – на восемь. То есть отодвигается к тому возрастному порогу, за которым наступает реальная нетрудоспособность.

Посмотрим, как это будет практически осуществляться. Предполагается из нынешних 36,7 миллиона пенсионеров по старости (10,8 млн мужчин и 25,9 млн женщин) «сократить» 13,6 миллиона человек (3,9 млн мужчин и 9,7 млн женщин) – цифра как раз близкая к численности работающих пенсионеров. Один из просочившихся в СМИ возможных вариантов: ступенчатое увеличение пенсионного возраста на полгода каждый год. Примем для большей простоты и наглядности увеличение на год каждые два года (см. таблицу).

Для мужчин 1959–1963 г.р. время ожидания пенсионного возраста (прибавки к заработку) увеличивается вдвое. Тот, кому сегодня 59 лет, получит право на пенсию не через год, а через два; а тот, кому сегодня 55 лет, – не через пять, а через десять лет. Это и есть основной контингент для агитации. Для всех мужчин моложе время ожидания увеличивается на 5 лет. С соответствующими поправками аналогичную таблицу можно нарисовать и для женщин (повышение с 55 до 63 лет). Я полагаю, что как только законопроект будет обнародован, по принципу данной таблицы надо бы составить еще более простую и наглядную красочную листовку (и плакат) и распространять их как можно более широко.

Если у власти все легко получится на этот раз, то следующим шагом наверняка станет полная отмена пенсий для продолжающих работать граждан. Такие предложения либералов звучат уже давно, а «новое» правительство у «нас» сплошь либеральное.

Дабы сорвать либеральную зондер-акцию, одних только уличных акций наверняка будет недостаточно. Однако если суметь вовлечь в протест работающих граждан, особенно предпенсионного возраста, то можно будет озаботиться и организацией забастовок. Здесь не обойтись без участия профсоюзов. Поэтому левопатриотической оппозиции необходимо обратиться к профсоюзам и официально, на политическом уровне, потребовать, чтобы они как можно скорее и яснее обозначили свою позицию в этом вопросе. ФНПР пока молчит, ограничившись частными заявлениями и ссылками на то, что «несколько лет назад» Шмаков говорил, что «все здравомыслящие люди сегодня согласны с тем, что повышать пенсионный возраст в нынешних условиях нельзя». Но есть и гораздо более боевитые профсоюзы. Не следует только загодя становиться в известную «позу подчинения». В любых самых сложных ситуациях у народа есть шанс. Свежий армянский пример у всех перед глазами.