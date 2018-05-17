О Танна-Туве
13:01. 17 мая 2018 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал: brahman
Очень интересный документ 1933 года с критическими поучениями из Москвы для Тувинской Народной Республики которая тогда не входила в состав СССР, но учитывала пожелания Москвы в своем развитии и получала различную экономическую помощь из бюджета СССР.
О Танна-Туве.
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 3.IX.1933 г.)
1. Несмотря на то, что тувинским руководством намечен и частично проведен ряд мероприятий к исправлению допущенных ранее ошибок, выразившихся:
а) в неправильной политике сплошной коллективизации, осуществлявшейся методами голого администрирования;
б) в проведении такой налоговой политики, которая привела к разорению зажиточного аратства и сокращению поголовья скота;
в) в подмене задачи постепенного высвобождения аратства из под влияния ламства борьбой с религией;
г) в фактической подмене органов правительства партиийно-ревсомольскими организациями;
д) в механическом перенесении форм и методов работы СССР; е) в грубом игнорировании подлинных запросов и нужд аратства и проч.,
— рекомендовать тувинскому руководству повести более решительную работу по исправлению допущенных ошибок, исходя из положения, что ТНР, в силу своих социально-экономических и культурно-бытовых особенностей, является на данном этапе народно-революционной, анти-империалистической буржуазно-демократической республикой нового типа, закладывающей основы для постепенного перехода на путь некапиталистического развития.
2. Признать неправильной установку на превращение Тувинской Народно-Революционной партии и Ревсомола в пролетарско-бедняцкую партию, результатом чего явились отрыв тувинского ЦК и правительства от основной массы трудового аратства, недопустимая подмена партией и ревсомолом правительства, ослабление авторитета последнего и ряд нарушений революционной законности. Основной задачей партии должно быть укрепление связей с трудовым аратством, отрыв аратства от феодальных элементов и систематическое выкорчевывание всех остатков и пережитков феодализма. В связи с этим необходимо отказаться от всех тех методов в политике по отношению к зажиточным слоям аратства, которые противопоставляли эти слои трудовым и толкали их в лагерь феодалов, усилить привлечение к государственной работе беспартийных аратов и принять решительные меры к насаждению революционной законности, восстановлению авторитета правительства и укреплению органов местной власти.
3. Не допускать таких методов борьбы с влиянием ламства, которые оскорбляли бы религиозные чувства арат и толкали бы последних в лагерь контр-революционных, феодальных элементов.
4. В области народного хозяйства сосредоточить главное внимание на развитии животноводства, как основной отрасли хозяйства, исходя из существующей формы кочевого скотоводства. Мероприятия же по переводу аратства на земледелие и оседлость проводить лишь на основе реальной подготовки соответствующей материальной базы (подготовка соответствующего земельного фонда, организация машинно-сеноносных станций и МТС простейшего типа и проч.).
5. Заменить совершенно не соответствующую условиям тувинского кочевого и охотничье-промыслового хозяйства политику сплошной коллективизации и административного насаждения оседлости постепенным и осторожным внедрением простейших форм хозяйственной кооперации (товарищества по совместному сенокошению, по охоте, по постройке хошанов, хлебобулочные товарищества и проч.). В соответствии с этим пересмотреть сеть имеющихся артелей и ТОЗ'ов в сторону перевода лучших из них, освоивших севопахотные угодья и имеющих обобщенный сельско-хозяйственный инвентарь, на устав простейших товариществ по совместной работе. Остальные же распустить, как фиктивные.
В районах оседлого земледелия (хозяйства бывших русских переселенцев) необходимо стремиться к наибольшему укреплению всех жизнеспособных артелей и ТОЗ'ов, имея ввиду необходимость превращения их в показательные для тувинцев коллективные хозяйства.
Имеющимся госхозам придать характер опытно-показательных хозяйств.
6. Сказывая всемерное содействие развитию производственной и торговой кооперации на основе добровольного участия в ней трудовой аратской массы, отказаться от такой практики налогового обложения, которая вела к ликвидации частной инициативы в области внутренней торговли и мелкокустарной промышленности.
7. Пересмотреть бюджетно-налоговую систему под углом зрения: а) резкого сокращения реальной тяжести налогового обложения, б) упрощения налоговой системы в смысле отказа от сложных и малоэффективных налогов, в) отказа от прогрессивности подоходного обложения с оставлением принципа пропорциональности, г) освобождения от обложения мелких хозяйств.
8. Реорганизовать систему банковского кредита, допуская, наряду с основной работой банка по кредитованию кооперации и бедняцко-середняцких хозяйств, также кредитование индивидуальных, в том числе и зажиточных середняцких хозяйств, исходя из допущения частного товарооборота.
9. Одобрить предложенные Монгольской Комиссией мероприятия по вопросам организации нашей торговли и связи с Тувой, денежного обращения в последней и оказания Туве помощи со стороны СССР (см. приложение).
Приложение к постановлению ЦК от 3.IX.1933 г.
(протокол № 145, п. 52/35 (о. п.).
О Танна-Туве.
I. ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
1. Поскольку основой народного хозяйства ТНР является скотоводство, — рекомендовать тувинскому руководству сосредоточить свое внимание именно на этой отрасли народного хозяйства. Рекомендовать ему принять ряд законоположений, предусматривающих реальные льготы скотоводческим хозяйствам, мероприятия по защите скота от падежа, постройку хошанов, образование различных кормовых фондов, организацию сенокошения, развитие ветеринарной помощи, постановку борьбы с эпизоотиями и падежом молодняка. Считать необходимым тщательно поставить работу одного-двух опытно-показательных животноводческих госхозов.
Считать также необходимым организовать простейшую первичную переработку на месте продуктов животноводства: сыроварение, маслоделие, промывку шерсти и кустарную выделку кож.
2. Поручить Академии Сельско-Хозяйственных Наук им. Ленина послать в 1933 году комплексную экспедицию для полного сельскохозяйственного обследования Тувы, которая должна провести изучение гидротехнических и мелиоративных работ, кормовых, полеводческих и технических культур и зоотехническое обследование тувинского скотоводства с тем, чтобы были организованы в последующем опытные посевы кормовых и других культур и было дано соответствующее направление опытным животноводческим хозяйствам Тувы.
II. ПО БЮДЖЕТУ. ДЕНЕЖНОМУ ОБРАЩЕНИЮ И ТОРГОВЛЕ.
1. Указать тувинскому руководству на необходимость радикальной переработки бюджета, отказавшись от копирования структуры бюджетов СССР и исходя из необходимости тщательного приспособления бюджета к особенностям государственного аппарата Тувы и состоянию и нуждам ее хозяйства. При этом необходимо:
а) решительно сократить не менее, чем на 40‑50% административно-управленческие расходы;
б) решительно сократить расходы по финансированию народного хозяйства, с обеспечением, однако, достаточного внимания основной форме тувинского хозяйства (животноводству и переработке сельхозпродукции);
в) соответственно резкому уменьшению расходной части бюджета уменьшить и доходную часть за счет далеко идущего сокращения реальной тяжести налогового обложения.
2. Считать целесообразным введение в ТНР самостоятельной денежной единицы, поручить НКФину и Госбанку в месячный срок разработать и представить в Монгольскую Комиссию проект предложений по проведению в ТНР денежкой реформы. Расходы по денежной реформе принять на счет Наркомфина СССР (изготовление банкнот, чеканка монеты и т. п.).
3. Поставить работу Тувинбанка на тех же началах, что и Монголбанка. В соответствии с этим распространить на Тувинбанк предшествующие решения ЦК ВКП(б) по Монголбанку.
4. Торговля с Тувой проводится через Совмонгтувторг, который обязан доставлять товары (в соответствии с утвержденным планом) на базу в Кызыле.
5. В целях бесперебойного товароснабжения Тувы обязать Наркомвнешторг обеспечить накопление постоянных остатков экспортных товаров в СССР на приграничной базе Совмонгтувторга в размере 4‑х месячного запаса и на территории Тувы — в размере 9‑ти месячного запаса.
6. Товары для Тувы отпускать по тем же ценам, что и для Монголии. Товароснабжение Тувы, отпускные цены на товары и заготовительные на сырье должны обеспечивать успешное проведение денежной реформы и устойчивость новой валюты.
Пассив торгового баланса Тувы в пользу СССР, который образуется от завоза в Туву оборудования для капитального строительства, подлежит зачету в долгосрочный льготный кредит Тувпра, причем, при исчислении торгового баланса ТНР, в него должен быть также включен вывоз из Тувы золота, асбеста и других видов продукции горнообрабатывающей промышленности.
7. Обязать Заготскот организовать на территории Тувы необходимое количество закупочных пунктов, на которых и производить закупку скота у Тувинценкопа, хошунных потребительских обществ и частных лиц, с последующим прогоном купленного скота в СССР своими средствами {выполнение не позднее 1.VIII.1933 г.).
8. Предложить Валютной Комиссии в валютных планах предусмотреть нужды ТНР в импортных товарах.
9. Обязать Центросоюз оказать помощь Тувинценкопу в деле отбора для него необходимых работников, перестройки его сети и, на основе организации хошунных потребительских обществ упорядочения его торговой и заготовительной деятельности, сосредоточения главного его внимания на организации розничной торговли, снижения торговых и накладных расходов, а также постановки учета и отчетности во всей его сети.
10. Считать необходимым снижение торговых и административных расходов Тувинценкопа не менее, чем на 40% и наценок на товары в среднем не менее, чем на 10%, т. е. с 35 до 25%.
11. Продажу Тувинценкопом товаров частнику обуславливать сдачей ими Тувкнценкопу эквивалентного количества сырья по установленным приемочным ценам.
12. Обязать Наркомфин СССР представить Тувинскому правительству льготный долгосрочный заем для санирования баланса Тувинценкопа, с одновременным снижением процентной ставки по ранее предоставленным займам. Поручить НКФ и НКВТ в месячный срок определить размеры и условия этого займа.
III. ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ.
А. По водному транспорту.
1. Обязать Наркомвод немедленно разместить заказы на 2 дополнительных товаро-пассажирских парохода для обслуживания участка Минусинск — Кизыл (по одному для верхнего и нижнего плеса) по 600 HP и грузоподъемностью по 100 тонн каждый с тем, чтобы эти пароходы обязательно были введены в эксплуатацию с начала навигации 1934 года.
2. Обязать НКТП в III квартале выделить необходимое количество металлов для постройки этих двух пароходов.
3. Обязать Наркомфин СССР отпустить Наркомводу в 1933 году необходимые средства на проведение обстановочных и камнеуборочных работ, обеспечивающих возможность ночного движения на участке Минусинск — Кизыл и постройку 2‑х пароходов. Наркомфину к Наркомводу в декадный срок выяснить размер потребных средств.
4. Обязать Наркомвод произвести в 1933 году расширение пристанского и затонского хозяйства в Туве в размерах, обеспечивающих ту часть грузооборота с Тувой, которая падает на водный транспорт.
5. Предложить Наркомводу в течение 1933 года проработать вопрос о возможности организации сквозного пароходного движения на линии Минусинск — Кизыл путем установки на Б. Пороге туера соответствующей мощности, и в случае положительного результата — обеспечить ввоз его в эксплуатацию с начала навигации 1934 года.
6. Обязать Енисейское Управление речного транспорта прикрепить к перевозкам в Туву к началу навигации 1934 г. 4 парохода, не допуская использования их для другой работы при наличии грузов для Тувы.
Б. По автогужевому транспорту.
1. В целях упорядочения работы транспорта на Усинском тракте, распространить на Усинский тракт решение ЦК ВКП(б) от 8.III с. г. о военизации примонгольских трактов.
2. Обязать Наркомснаб выделить пайки и обмундирование для транспортных работников Совмонгтувторга на Усинском тракте.
3. В целях недопущения отоваривания возчиков за счет экспортных фондов, обязать Комитет товарных фондов и Наркомснаб выделить Совмонгтувторгу на 2‑е полугодие 1933 г. специальный фонд для отоваривания наемного гужа. Размер и ассортимент потребных товаров установить НКВТ, Наркомснабу и Комитету товарных фондов в декадный срок.
4. Обязать СТО, во исполнение его постановления от 22.XII.1931 г., выделить для организации автоперевозок грузов в Туву автопарк общим тоннажем в 150 тонн с отпуском 75 тонн в 3‑м квартале и 75 тонн в 4 –м квартале 1933 г.
5. Предложить НКВТ закончить к 1.Х.19ЗЗ г. организацию советско-тувинского смешанного транспортного общества, обеспечив начало его деятельности в текущем году.
В. По связи.
Обязать НКСвязь в течение 1934 года:
1. Подвести второй телеграфный провод на линии Минусинск — Кизыл.
2. Построить в- Кизыле приемно-передаточную радиостанцию, обеспечивающую бесперебойную связь Тувы с СССР. По указанным работам отнести за счет тувинского правительства лишь расходы на территории Тувы по приобретению и перевозке строительных материалов и возведению строений.
IV. ПО ПРОМКООПЕРАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
1. Поставить основной задачей тувинский промкооперации производство из местного сырья предметов национального обихода и местного потребления (валенки, телеги, седла, сани, овчино-шубные и пр. изделия).
2. Промышленное строительство в Туве вести в направлении развития несложных предприятий по переработке местного сырья для нужд Тувы и придания большей транспортабельности экспортируемому в СССР сырью, с обязательным учетом емкости сырьевого и товарного рынка Тувы.
3. Считать целесообразным постройку в Туве с 1934 года вальцевой мельницы производительностью до 100 тыс. пудов в год, а также электростанции в 75‑100 киловатт на местном угле. На строительство последней предложить НКВТ предоставить Туве кредит советским оборудованием и необходимыми стройматериалами.
V. ПО ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
1. Предложить НКТП не позже 1 сентября 1933 г. оформить через НКИД надлежаще договора с тувинским правительством на право разведки, разработки и добычи золота и асбеста. В этих договорах предусмотреть твердые отчисления в тувинский бюджет (сверх установленных налогов и пошлин).
2. Предложить НКТП включить промышленную эксплуатацию Актовракского месторождения асбеста в план II‑й пятилетки асбестовой промышленности, с началом промышленной эксплуатации в 1935 г., для производства высоких сортов асбеста.
3. Предложить Совнаркому СССР отпустить из резервного фонда в 1933 г. 1700 тыс. рублей, сверх отпущенных НКТП 500 тыс. рублей на 1933 год, для постройки опытной обогатительной фабрики и окончания геолого-разведочных работ по Актоввракскому месторождению.
4. Предложить НКТП отпустить в 1933 году 3 грузовых маши, 2 тягача и 1 трактор для нужд строительства на Актовракском асбестовом месторождении и обеспечить необходимым оборудованием постройку опытной обогатительной фабрики с учетом использования навигации 1933 г. по Енисею.
VI. ПО НАШИМ КАДРАМ В ТНР.
1. Предложить Наркоминделу в декадный срок представить в ЦК список безусловно необходимых для Тувы советников, инструкторов и специалистов. Сектору кадров ЦК в месячный срок подобрать всех затребованных НКИД работников, обратив особое внимание на их политическую и деловую квалификацию.
2. Признать обязательным изучение нашими инструкторами в Туве разговорного тувинского языка, бытовых и экономических условий страны.
VII. О ПОДГОТОВКЕ ТУВИНСКИХ КАДРОВ.
1. Основной упор в деле подготовки кадров самой Туве взять на укрепление начальной школы. Обязать Наркомпрос РСФСР оказать тувинскому правительству реальную помощь в деле организации в Туве педагогического техникума и пересмотра программы тувинских школ.
2. Подготовку тувинских кадров в СССР сосредоточить в основном в г. Ойрат-Тура (Ойротская область) и частично в Москве.
3. Ликвидировать имеющиеся при КУТВ'е курсы тувинских хошунных работников, организовав подготовку низовых партработников в самой Туве, для чего реорганизовать и усилить преподавательским персоналом имеющуюся в Кизыле партийную школу.
Установить количество учащихся на тувинском секторе КУТВ в 40 человек, перестроив его программу по примеру монгольского сектора.
4. Обязать Наркомзем РСССР открыть в г. Ойрот-Туве сельско-хозяйственную школу с расширенной программой на 25 человек для обучения тувинцев рациональным методам животноводства и переработки продуктов животноводства, построив программу этой школы в соответствии с первоочередными нуждами хозяйства Тувы.
5. В учебных заведениях СССР, где обучаются тувинцы — члена ТНРП и РСМ, — организовать ячейки ТНРП и РСМ, работающие под руководством ЦК ТНРП. В задачу этих ячеек входит лишь политико-просветительная работа среди учащихся тувинцев, популяризация среди них решений тувинского правительства и Нарревпартии и помощь администрации учебного заведения в поднятии среди учащихся трудовой дисциплины.
6. Все учащиеся в СССР тувинцы должны быть обеспечены оборудованным общежитием, обмундированием и питанием по нормам, установленным для учащихся монгол.
7. Содержание всех учащихся в СССР тувинцев оплачивать из средств Наркомпроса РСФСР в качестве долгосрочного кредита ТНГ, возложив персонально на одного из членов коллегии Наркомпроса руководство подготовкой в СССР тувинских кадров и ответственность за их снабжение.
VIII. ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
1. Предложить Наркомздраву РСФСР направить в текущем году в Туву медико-санитарную экспедицию в составе не менее 5 человек сроком на 1 год, взяв на себя все расходы по поездке и содержанию этой экспедиции.
2. Обязать лечкомиссию Наркомздрава РСФСР принимать за свой счет ежегодно не менее 10 человек ответработников тувинского правительства и ТНРП на лечение в курортах СССР.
IX. О КУЛЬТУРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СОВЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТУВЕ.
1. Обязать Наркомпрос РСФСР взять на себя культурное обслуживание имеющегося в Туве советского населения, предусмотрев в своих ежегодных бюджетах определенные ассигнования на эту цель.
2. Предложить Наркомпросу РСФСР отпустить дополнительно и 1933 году двести тысяч рублей на строительство школ для советского населения в Туве.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 15. Л. 62-68.
http://istmat.info/node/59189 – цинк
С началом Великой Отечественной Войны, Тувинская Народная Республика стала первым государством вступившим в войну на стороне СССР. В 1944 году Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР.
Разумеется, благодарность Тувы Советскому Союзу образовалась не на пустом месте, а благодаря многолетней системной помощи Москвы по развитию этой республики, которую буквально за волосы вытащили из болота феодализма, осуществляя ее ускоренную модернизацию.
Результаты этой многолетней работы можно до сих пор видеть в составе Российской Федерации.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Всем республикам помогали, а потом они русских людей вышвыривали и даже уничтожали, как в киргизской Оши! Русские теряли свои дома и все имущество; некоторые семьи десятилетиями не могли получить российское гражданство, вернувшись на родину! Русский народ – великомученик!