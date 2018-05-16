Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2018

Донецкий военкор Михаил Андроник встретился с военнослужащими легендарного «Сомали», побывал в расположении и на полигоне вместе с бойцами.

В 14-м и 15-м году батальон ВС ДНР «Сомали» был постоянно на слуху, в основном из-за известности их командира — Михаила «Гиви» Толстых. Он не избегал камер, его подразделение всегда участвовало во всех крупных боях и журналисты очень любили работать с «Сомалийцами».

После трагической гибели Михаила Толстых информация о батальоне поступала в прессу в основном на уровне слухов, мы решили восполнить этот пробел и узнать, как живет и чем занимается Отдельный штурмовой батальон «Сомали» Вооруженных сил Донецкой Народной Республики.



Военнослужащие ОШБ «Сомали» ВС ДНР на занятиях по тактической подготовке

Начали мы прежде всего с расположения. Последний раз я здесь был в день гибели «Гиви», очень хорошо запомнил этот день. Жуткий мороз, запах гари, раскуроченый кабинет командира и слезы его сослуживцев. Сейчас здание полностью восстановлено, проведен серьезный косметический ремонт и отреставрированы выгоревшие помещения.



Рабочий стол Михаила Толстых



Папаха Михаила Толстых

В кабинете Гиви теперь музей его памяти, а в приемной музей боевой славы батальона. Воссоздана прижизненная обстановка и интерьер помещений, которые занимал Михаил Толстых. Под стеклом выставлено его оружие и личные вещи. В музее боевой славы экспозиции посвященные боевому пути батальона и отдельным операциям, таким как Иловайская операция, Донецкий Аэропорт и т. д.



Обгоревшее личное оружие командира батальона «Сомали»



Оружие и личные вещи «Гиви»

Остальные помещения тоже отреставрированны, обустроены светлые казармы, столовая огромный спортзал и современная «качалка». Короче все условия для службы. На момент нашего посещения в месте постоянной дислокации бойцов практически не было, только те кто стоял в нарядах или отдыхал, остальные были или на полигоне, или несли службу на линии соприкосновения.



Военнослужащий ОШБ «Сомали» ВС ДНР

Собственно на полигон мы на следующий день и отправились. Несмотря на тридцатиградусную жару бойцы в полной боевой выкладке с применением настоящих боеприпасов и неслабых таких имитаций, каждая в несколько килограмм тротила, раз за разом поочередно группами отрабатывали наступательные действия, штурм и зачистку зданий, различные виды развертывания.



Занятия ОШБ «Сомали» на полигон ВС ДНР



Штурм здания на полигоне ВС ДНР



Штурм здания на полигоне ВС ДНР

Если бойцы допускают ошибки командир действует жестко. «Минутки мотивации» проходят регулярно. Но при этом все объясняет и показывает на своем примере, как действовать правильно в той или иной ситуации. Все делается для того, чтобы при выполнении боевой задачи быть как можно слаженнее и избежать потерь.



Командир отделения ОШБ «Сомали» позывной «Толкач»



Учения ОШБ «Сомали»



Военнослужащий ОШБ «Сомали» после учений

Вообще, легендарное подразделение реально порадовало. Все молодые, дерзкие, в отличной физической форме, такие «по зубам» противнику дадут запросто. Те, кто служил в батальоне при Михаиле Толстых, вспоминает его с большим уважением. Кроме как «Батя» не называют. Говорят, что традиции сохраняют, следуют наставлениям первого командира, умения и навыки оттачивают непрерывно. Думаю, «Гиви» гордился бы своими парнями.

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Движение бронегруппы ОШБ «Сомали»