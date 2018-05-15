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Родительский комитет Севастополя обратился к президенту с просьбой оставить в правительстве министра образования Васильеву

03:00. 15 мая 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:
Родительский комитет Севастополя обратился к президенту с просьбой оставить в правительстве министра образования Васильеву | Русская весна

Соответствующее обращение размещено на официальных ресурсах Комитета.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Городской родительский комитет Севастополя убедительно просит Вас оставить на посту Министра образования Российской Федерации Ольгу Юрьевну Васильеву и сохранить принятый ею курс реформ системы образования в сторону классической проверенной модели. 

За короткий срок ее пребывания в должности Министра начались серьёзные изменения в сфере образования: была изменена содержательная часть ЕГЭ, усовершенствована тестовая ее часть- от вопросов «да-нет» к вопросам по теме; было введено сочинение, сделано много шагов на пути объединения образовательного пространства, единства школьных программ и учебников, началась работа над усовершенствованием нового образовательного стандарта основного общего образования.

Ольга Юрьевна выражает мнение огромного количества наших сограждан о важности статуса учителя, об отношении к образованию не как к услуге, а как к важнейшей составляющей государственной политики. 

С ее приходом изменилась и риторика Министерства по вопросу возвращения воспитательной функции школам с целью формирования нравственности и патриотических качеств подрастающих поколений. 

Мы очень надеялись, что эти начинания будут воплощены и в настоящее время обеспокоены тем, что политика Министерства образования вновь может измениться в связи с приходом нового человека.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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