Родительский комитет Севастополя обратился к президенту с просьбой оставить в правительстве министра образования Васильеву
Соответствующее обращение размещено на официальных ресурсах Комитета.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Городской родительский комитет Севастополя убедительно просит Вас оставить на посту Министра образования Российской Федерации Ольгу Юрьевну Васильеву и сохранить принятый ею курс реформ системы образования в сторону классической проверенной модели.
За короткий срок ее пребывания в должности Министра начались серьёзные изменения в сфере образования: была изменена содержательная часть ЕГЭ, усовершенствована тестовая ее часть- от вопросов «да-нет» к вопросам по теме; было введено сочинение, сделано много шагов на пути объединения образовательного пространства, единства школьных программ и учебников, началась работа над усовершенствованием нового образовательного стандарта основного общего образования.
Ольга Юрьевна выражает мнение огромного количества наших сограждан о важности статуса учителя, об отношении к образованию не как к услуге, а как к важнейшей составляющей государственной политики.
С ее приходом изменилась и риторика Министерства по вопросу возвращения воспитательной функции школам с целью формирования нравственности и патриотических качеств подрастающих поколений.
Мы очень надеялись, что эти начинания будут воплощены и в настоящее время обеспокоены тем, что политика Министерства образования вновь может измениться в связи с приходом нового человека.
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Источник: rusvesna.su