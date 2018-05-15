Остановить телеразложение России через зомбоящики!

Группа журналистов, общественников и просто активных граждан — авторов интернет-проекта «Научи хорошему», — выступающих за возрождение нравственности в СМИ и создавших множество изобличительных материалов о войне ведущих телеканалов с традиционными ценностями, предлагает простое и эффективное решение проблемы на законодательном уровне.Наш народ безумно устал от пропаганды пошлости, разврата, насилия и различных перверсий, которая ежедневно обильно изливается на зрителей из телевизора. От голубых (во всех смыслах) огоньков с киркоровыми, басковыми, лазаревыми в роли главных «звезд» до дегенеративных ток-шоу с ведущими гордонами и малаховыми, героями которых становятся исключительно фрики, психопаты или извращенцы, от юморесок ниже самого низкого плинтуса до сериалов про озабоченных — федеральное телевидение России все больше напоминает кунсткамеру.И это несмотря на то, что Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 относит к главным угрозам национальной безопасности в сфере культуры «засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев…». Сказано, конечно, не много, но совершенно ясно. «Духовные потребности» маргинальных слоев — суть удовлетворение самых низменных инстинктов. На этом можно: а) легко сделать деньги и б) окончательно превратить одичавшую целевую аудиторию в животных. 6 декабря 2016 года Президентом Владимиром Путиным была подписана Доктрина информационной безопасности РФ, о необходимости создания которой в свете современных гибридных войн эксперты говорили много лет. В разделе «Основные информационные угрозы» читаем: «Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В качестве защитной меры в данной доктрине указана «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей».На бумаге, как видим, все расписано четко, вот только от кого авторы Доктрины ждут такого воздействия? Практически везде в документе фигурируют спецслужбы и военные структуры иностранных государств, экстремистские и террористические организации и частные лица. Об информационной безопасности в национальном медиа-пространстве и необходимости его санации не сказано ни слова. А ведь именно в этой сфере с начала 90-х годов ведется жестокая информвойна за продвижение пошлости, разврата, насилия, вредных привычек, оккультизма, происходит нивелирование традиционной морали и нравственности и преклонение перед западными «ценностями». Причем реализуют этот вечно актуальный план Даллеса, как ни парадоксально, СМИ, финансируемые непосредственно из бюджета страны либо близкими к государству компаниями — «Национальной Медиа Группой» и «Газпром-медиа».Достаточно открыть программу передач бесплатных телеканалов на любой день и мы увидим, что бóльшая часть их развлекательного контента проходит под официальной возрастной меткой 16+. Также в дневное время регулярно показываются фильмы с аналогичной классификацией, в большинстве случаев несущие деструктивную информацию и представляющие опасность для детей. В наших суровых экономических реалиях в большинстве семей папы и мамы вынуждены допоздна работать и физически не могут постоянно контролировать, что их ребенок сейчас смотрит по телевизору. На то и расчет — чтобы весь этот неподобающий и несоответствующий возрасту телеконтент в конце концов попал к детям, нанося серьезный урон их психике.Поставить шлагбаум этому злу не так сложно — надо всего лишь реально сделать центральное ТВ России семейно-ориентированным. Авторы инициативы предлагают внести изменения в Статью 13 Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», обязав все бесплатные каналы эфирного телевидения России транслировать только тот контент, который соответствует возрастной классификации информационной продукции 0+, 6+ и 12+. То есть передачи из категории «только для совершеннолетних» (16+) должны навсегда покинуть федеральные каналы.«Это отнюдь не решение всех бед, но простая и понятная каждому инициатива, которая, мы надеемся, найдет поддержку подавляющего большинства граждан, позволит одним махом убрать 80 процентов всей грязи и пошлости с экрана телевизора, что, согласитесь, очень значимо. В перспективе такое нововведение послужит обновлению телевизионной сетки, вытеснив значительную часть так называемого “развлекательного контента” и заменив его детскими или научно-познавательными передачами.В юридическом плане инициатива полностью соответствует нормативным актам Российской Федерации и в том числе Конституции, Концепции государственной семейной политики, Федеральному закону “Об основных гарантиях прав ребенка” и Стратегии национальной безопасности. Что немаловажно, о приоритете семейных ценностей и ненормальности состояния современного ТВ неоднократно заявлял Президент России.Эта идея, вероятно, не понравится многим телевизионщикам и значительной части так называемой творческой “элиты”, занятой в системе современного кинопроизводства и шоу-бизнеса и так или иначе связанной с доступом на ТВ. А это огромная сила, переломить которую может лишь массовая информационная кампания, развернутая снизу (то есть поддержка простого народа, в первую очередь — в блогах и соцсетях)», — отмечают авторы инициативы.На момент подготовки материала соответствующую петицию на сайте Российской общественной инициативы подписали более 2000 человек. Но, думается, реальных сторонников введения своеобразной возрастной цензуры в стране в сотни, в тысячи раз больше. Необходимо выступить единым фронтом и навсегда положить конец разложению России через зомбоящики, уничтожить эту угрозу нацбезопасности. Мы в качестве налогоплательщиков и наши дети заслуживают семейного, народного телевидения, не правда ли?

Источник: nashaplaneta.su