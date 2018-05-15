Обратившийся к Путину чиновник сообщил о новых обысках

Инаугурация президента омрачена откровениями главы подмосковного района. Федеральные каналы хранят гробовое молчание по поводу скандального видеообращения главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Мотивы понятны и очевидны. Несмотря на то, что глава муниципалитета обратился к В. В. Путину за помощью в ситуации, как он сам полагает, «смертельной опасности», и акт спасения можно было бы трогательно и возвышенно обыграть, но суть его жалобы открывает настолько неприглядную картину российской действительности, натуралистично, до тошноты, демонстрирует пошлый и омерзительный мир высшего чиновничества, что лидеру, стоящему во главе этой системы, впору выражать соболезнования, а не поздравлять с переизбранием.

Не останавливаясь на деталях (каждый желающий найдет на ютубе соответствующий сюжет с подробностями), скажу лишь, что Шестун — один из двух последних глав муниципалитетов Подмосковья, избранный на пост процедурой прямых выборов. Видимо, данный факт в какой-то мере объясняет уникальную несговорчивость руководителя в отношениях с высоким начальством, которое настоятельно рекомендовало ему написать заявление об отставке или хотя бы отказаться от намерения выдвигать свою кандидатуру на выборах в предстоящем сентябре. Среди ключевых претензий к серпуховскому главе — его позиция по поводу московского мусора, что должен осесть на полигоне ТБО «Лесная», породив проблемы, схожие с волоколамским «Ядрово» — там граждане страдают от постоянной невыносимой вони, а неконтролируемые выбросы свалочного газа даже приводили к госпитализации десятков детей. Шестун нередко критикует губернатора Воробьева, в том числе из-за политики, направленной на превращение Подмосковья в мусорную свалку столицы, также он разрешил митинг противников строительства полигона.

Не берусь судить о достоинствах Шестуна как главы муниципального района. Во всяком случае, вызывает уважение факт, что население его трижды избирало на должность. Необычно, что он является отцом пятерых детей. Однако в первую очередь бросается в глаза беспримерное гражданское мужество этого человека. Среди тех, кто убеждал его по-тихому оставить пост (опубликованы аудиозаписи): глава администрации губернатора Московской области М. Кузнецов, начальник управления «К» ФСБ И. Ткачев, начальник управления администрации президента по внутренней политике А. Ярин. Арсенал угроз оказался весьма показателен: против Шестуна ранее был открыт судебный процесс по отъему его личного дома, якобы расположенного на землях лесного фонда (суд он выиграл); ему намекнули об инициировании против него нескольких уголовных дел, теперь в служебных помещениях прошли обыски, в том числе с применением кувалд, которыми выносились двери, работа администрации оказалась фактически заблокирована. «По тебе проедет каток», — обещали ему, и глава Серпуховского района выложил видеообращение именно как реакцию на приближение катка.

Вряд ли можно полагать, что такие перечисленные выше солидные персоны из столь различных структур действовали на свой страх и риск без одобрения еще более влиятельных чиновников. Сами они ссылались на фамилии губернатора А. Воробьева, начальника ФСБ по Московской области А. Дорофеева, упоминали А. Вайно и С. Кириенко и др. И Александр Шестун, перепрыгивая эти недосягаемые, как правило, для муниципальных чиновников уровни, решил идти напролом «от плохих бояр к доброму царю». Здесь важно заметить, что обратился он отнюдь не к народу, который его избирал и который вроде как источник власти, не к каким-то другим высшим должностным лицам, что вроде бы должны олицетворять закон, он «написал пятисотое письмо» к единственной, на его взгляд, надежде в подобной роковой ситуации. Да и не только на его взгляд. На мой тоже.

Читая комментарии к новости на разных ресурсах, бросилось в глаза, как много среди откликов откровенно злорадных. Они с одной стороны не таят в себе никаких радужных сомнений по поводу нравов политической элиты. С другой стороны, гораздо больше их недобрые чувства задевает выскочка, посмевший пойти против системы. Так или иначе выводы большинства склоняются к мнению политтехнолога, заявившего газете «Коммерсантъ»: «Не удивлюсь, если в результате он окажется одновременно и пособником террористов, и насильником, и создателем серпуховской ОПГ».

...И все же. Храбрых чиновников не так уж много в России. Не заметить их нельзя даже президенту. Хотя, быть может, они как кость в горле слаженно работающей государственной машины.

Источник: pdsnpsr.ru