Биплан У-2. Дунькин полк. Сильные духом. Выпуск 6

Цикл передач “Сильные духом”, посвящённый Дню Победы 9 мая



До октября 41 года мир не знал женщин-авиаторов принимавших участие в боевых действиях. Поэтому самым известным женским подразделением в мировой истории является 46 гвардейский полк, ласково прозванный «Дунькиным полком». У ассов люфтваффе «ночные ласточки» вначале вызывали презрительный смех, так как девушки летали на фанерных «У-2» и «По-2», которых не составляло труда сбить. Однако, советские амазонки быстро сумели доказать, чего они стоят, и презрение фашистов сменилось прозвищем «Ночные ведьмы». Немцы боялись девушек и наделяли их сверхъестественными способностями, не понимая, как можно летать на столь примитивных аппаратах.



Автор выпуска: Дмитрий Назаренко

Текст читает: Сергей Горин

Звуковое оформление: Артём Карев

Видео-оформление: В. Василичъ



Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.



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Источник: www.youtube.com