Обезумели от счастья. Цифры ВЦИОМ — свидетельство глубокого духовного кризиса нации

0% россиян считают себя счастливыми людьми. Подобное мнение жители страны выразили в ходе социологического опроса от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень счастья показал максимальный показатель за всю историю наблюдений.

В данном случае я склонен верить результатам опроса.

Хотя на вполне нейтральных новостных ресурсах численность сомневающихся в них в 50–60 раз превышает количество доверяющих им. Как часто бывает, настроения интернет-аудитории никак не коррелируют с мнением большинства россиян, треть из которых до сих пор не пользуется интернетом, а 70% предпочитают получать информацию из телевизора. Вокруг действительно гигантская масса довольных людей, ощущающих себя совершенно счастливыми.

Для счастья ведь много не нужно. Прекрасно, если живы родители, которые любят тебя таким, какой ты есть — не случайно среди молодёжи, подсчитал ВЦИОМ, аж 87% счастливых. Хорошо, если рядом любимый человек, если есть дети. Семья — это радость, это счастье. Замечательно, если не преследуют болезни, есть надёжные друзья, удачно складываются дела на работе, если есть возможность реализовать себя в том или ином увлечении. Мирное небо над головой тоже — чем не счастье?

Не менее счастливыми, безусловно, считают себя представители какого-нибудь племени мумба-юмба (если не голодомор и не нападают соседи) или жители богатейшей Швейцарии, но там никому не приходит в голову спрашивать про подобные глупости. Жизнь сама по себе — дар, и люди призваны искать своё счастье, настоящее или мнимое, уж так они устроены.

На первый взгляд, опрос ВЦИОМ отличается полной бессмысленностью. Всё равно что спросить, а не чешется ли у вас иногда левый бок. Однако российские социологи тратят бюджетные деньги, конечно, не просто так. Всякий раз они подгадывают своё исследование сообразно политической конъюнктуре. Вот и теперь невиданный всплеск счастья обуял россиян накануне инаугурации президента. Ненавязчиво проводится идея о взаимосвязи данных опроса и политического курса. Мол, как можно с зашкаливающим уровнем счастья говорить о каких-то проблемах, недостатках, критиковать общее направление политики? Хотя это аналогично утверждению, будто те американцы, что голосовали против Трампа и видели буйный восторг российских парламентариев, праздновавших его победу, до сих пор испытывают горе. Впрочем, наша социологическая служба, сама того не ведая, обнажила крайне нелицеприятный факт. Подавляющее большинство россиян никак не связывают личное счастье с социальным благополучием народа в целом. Страна окончательно победившего индивидуализма и эгоцентризма.

Особенно впечатляют две трети счастливцев пожилого возраста, некогда выросшие в Советском Союзе на идеалах солидарности и коллективизма. Пускай в России двадцать миллионов человек за чертой бедности, вымерли тысячи деревень, на лечение детей деньги собирают с шапкой по кругу, коррупция и бюрократия растут по мере усиления борьбы с ними, запреты и ограничения затронули практически все сферы, установленные ныне опальной конституцией — ничто не может омрачить сытого довольного существования обывателя. Самое печальное, что этот обыватель не может не сознавать истинные мотивы опроса о счастье и счастлив верноподданически твердить ожидаемому: «Счастлив, счастлив, счастлив!».

По вековому отечественному принципу «Моя хата с краю». Эти 80% не способны понять стремления декабристов, самому старшему из которых было всего 27 лет, имевших все блага — аристократическое происхождение, блестящее образование, возможности скорой карьеры — и променявших их на виселицу и каторгу ради идей конституции и свободы. Им чужд Герцен, сын богатейшего помещика, и Софья Перовская, дочь николаевского министра, отдавшие жизни за народную демократию. Они высмеяли и прокляли героев гражданской, им неведомо счастье Павки Корчагина, стахановцев, комсомольцев-добровольцев, покорителей космоса и целины. С позиций этих 80% кого можно считать счастливыми среди поколения, столкнувшегося в смертельной схватке с фашизмом? Разве что вспоминаются фильмы «Живи и помни» по одноименному роману Валентина Распутина и «Трясина» Григория Чухрая, главные персонажи которых имели любящие семьи, друзей, авторитет, здоровье — полный комплект современного счастливого россиянина. Кто не видел — посмотрите, как раз перед 9 мая.

…«Счастье измеряется не количеством вдохов, а числом мгновений, когда замирает дыхание», — мудрая красивая фраза. Наверное, иностранец с загнивающего Запада произнёс. Их стиль. У нас сейчас стали измерять своим аршином — продолжительностью жизни, что даже пенсионный возраст можно поднять. И сколько в этой затюканной со всех сторон жизни вдохов, а сколько и есть ли вообще — удивительных тех мгновений?