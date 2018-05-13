Сводки от ополчения Новороссии 13 мая 2018

ВСУ обстреляли окраины Горловки

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Как прошел День Республики на передовой

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Луганск отметил День создания ЛНР

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Могло быть еще хуже

15-летняя горловчанка Екатерина Шибко о своем ранении.Когда война становится повседневностью.

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Фронтовые песни “Пятнашки”

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ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в Докучаевске

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«ВСУ продолжают нести потери на Донбассе», — штаб оккупационных сил

За минувшие сутки ВСУ понесли потери на Донбассе — четверо украинских боевиков ранены, один погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба оккупационных сил. По их заявлению, интенсивные боевые действия велись в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на Авдеевской промзоне и в окрестностях Марьинки. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались бои с применением преимущественно стрелкового оружия. «Во время боевых действий 1 наш защитник погиб, еще 4 получили ранения», — сообщили в штабе ОС. Читайте также: ВСУ понесли большие потери и лишились позиции под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

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ВСУ семь раз за сутки обстреляли ЛНР

ВСУ семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок и Знаменка. Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Читайте больше: ВСУ понесли большие потери и лишились позиции под Горловкой: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

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Попытка прорыва ВСУ под Горловкой. Потери с обеих сторон

Подразделения вооруженных сил Украины предприняли попытку прорыва линии обороны Донецкой Народной Республики в районе Горловки, сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, вечером 11 мая украинские силовики атаковали позиции ДНР в районе Горловки. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь, в результате чего украинские силовики понесли большие потери и были вынуждены отступить.

“Украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении. <…> Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери”— сказал он.



По его словам, ВСУ потеряли до девяти человек убитыми, еще пятеро получили ранения. Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.



Он также добавил, что украинские силовики планировали прорвать линию обороны ДНР с целью создания плацдарма для дальнейших наступательных действий на горловском направлении. В результате силовики заняли дачный поселок Чигари в так называемой серой зоне.





“В настоящее время боевики, прикрываясь местными жителями, находятся в тактически невыгодном положении, полностью контролируемом с потерянных высот, в дачном поселке Чигари” - — сказал Безсонов, при этом добавив, что факт захвата невыгодной позиции командование ВСУ все равно будет использовать для пиара и оправдания своих потерь.

Таким образом, можно констатировать, что украинским вооружёнными формированиям всё же удалось взять под свой контроль участок территории Донецкой Народной Республики в формате, как принято говорить в ВСУ, “жабьего прыжка”. СММ ОБСЕ ничего не заметила…

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