Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2018

Продолжаются утренние обстрелы ДНР со стороны украинских оккупантов. Сегодня под огнём оказался многострадальный посёлок Зайцево.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации города Горловка Иван Приходько.

«Поздравления от укропов ко дню Республики. Опять Зайцево. Прямое попадание в дом № 183 по улице Полетаева, а по адресу улица Полетаева, 185 от попадания снаряда загорелись хозяйственные постройки, уже догорают».

Напомним, сегодня ДНР отмечает День Республики — ровно 4 года назад жители бывшей Донецкой области проголосовали на референдуме, попрощавшись с Украиной.

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