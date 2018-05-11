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Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2018

10:55. 11 мая 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Зайцево под обстрелом

ВАЖНО: Зайцево под обстрелом | Русская весна

Продолжаются утренние обстрелы ДНР со стороны украинских оккупантов. Сегодня под огнём оказался многострадальный посёлок Зайцево.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации города Горловка Иван Приходько.

«Поздравления от укропов ко дню Республики. Опять Зайцево. Прямое попадание в дом № 183 по улице Полетаева, а по адресу улица Полетаева, 185 от попадания снаряда загорелись хозяйственные постройки, уже догорают».

Напомним, сегодня ДНР отмечает День Республики — ровно 4 года назад жители бывшей Донецкой области проголосовали на референдуме, попрощавшись с Украиной.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса (ВИДЕО)

Украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса (ВИДЕО) | Русская весна

35-летний Виталий Чмель с позывным «Лысый» — диверсант одного из спецподразделений морской пехоты Украины.

Он участвовал во многих операциях ВСУ на Донбассе и был задержан на линии соприкосновения Народной милицией ДНР. После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных кварталов Донецка из «Градов» и крупнокалиберных пушек.

Увидев дела рук своих «побратимов», боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса. Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Восьмиклассник из Донецка рассказал о войне

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ВСУ обстреливают позиции «Пятнашки» неизвестным отравляющим веществом

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Басурин: Украинские фашисты бьют по Горловке и Докучаевску

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