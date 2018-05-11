Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2018
- 09:16 ВАЖНО: Зайцево под обстрелом.
- 00:31 Украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса (ВИДЕО).
- Вчера 22:35 Восьмиклассник из Донецка рассказал о войне.
- Вчера 22:34 ВСУ обстреливают позиции «Пятнашки» неизвестным отравляющим веществом.
- Вчера 21:33 Басурин: Украинские фашисты бьют по Горловке и Докучаевску.
ВАЖНО: Зайцево под обстрелом
Продолжаются утренние обстрелы ДНР со стороны украинских оккупантов. Сегодня под огнём оказался многострадальный посёлок Зайцево.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации города Горловка Иван Приходько.
«Поздравления от укропов ко дню Республики. Опять Зайцево. Прямое попадание в дом № 183 по улице Полетаева, а по адресу улица Полетаева, 185 от попадания снаряда загорелись хозяйственные постройки, уже догорают».
Напомним, сегодня ДНР отмечает День Республики — ровно 4 года назад жители бывшей Донецкой области проголосовали на референдуме, попрощавшись с Украиной.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса (ВИДЕО)
35-летний Виталий Чмель с позывным «Лысый» — диверсант одного из спецподразделений морской пехоты Украины.
Он участвовал во многих операциях ВСУ на Донбассе и был задержан на линии соприкосновения Народной милицией ДНР. После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных кварталов Донецка из «Градов» и крупнокалиберных пушек.
Увидев дела рук своих «побратимов», боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса. Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Восьмиклассник из Донецка рассказал о войне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреливают позиции «Пятнашки» неизвестным отравляющим веществом
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Басурин: Украинские фашисты бьют по Горловке и Докучаевску
К оглавлению | Источник: www.youtube.com