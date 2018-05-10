Главная » Мировоззрение, Политика

Стариков о назначении Медведева: интернет переполнен эмоциями

19:26. 10 мая 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: sputnik.by
Писатель, публицист, политический эксперт Николай Стариков комментирует утверждение Госдумой РФ кандидатуры Дмитрия Медведева в должности премьер-министра.

Стариков о назначении Медведева: интернет переполнен эмоциями

Накануне, 8 мая, большинством голосов Госдума России утвердила Дмитрия Анатольевича Медведева в должности премьер-министра, что не совпало с надеждами ряда экспертов, которые прочили радикальные изменения в составе правительства и значительную корректировку экономического курса страны.

Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков в беседе на радио Sputnik Беларусь прокомментировал назначение Медведева на пост премьера.

«Хочу сказать, что сейчас российский интернет переполнен эмоциями по поводу этого назначения. Очевидно, что такие эмоциональные оценки были предсказуемы. Наш президент Владимир Владимирович Путин — очень опытный и мудрый политик, и, очевидно, есть какие-то дополнительные аргументы, не известные нам, в пользу назначения Медведева. Вместе с тем не очень понятно, каким образом те сложные и важные задачи, которые сформулировал президент в своем „майском указе“, могут быть достигнуты путем косметических перестановок внутри одной и той же „либеральной“ команды», — сказал Стариков.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В Москве прошел III Всероссийский родительский Форум - Отвечает ли Минздравсоцразвития своему назначению?
... речь. После выступления И. Я. Медведева была награждена наградной медалью общественного... компании объективно заинтересованы в смерти стариков и тяжело больных, в легализации... просвещению дети должны делать через интернет, чтобы родители не узнали об...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...системе образования, у Медведева вообще другие оценочные ...можете послушать разъяснения в интернете уважаемых аналитиков: профессора ...вопрос: что делать? – Стариков  дал  расхожий лукавый ответ:... трудно провести к месту назначения гуманитарную помощь, потому  ...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...вполне вероятно, что в интернете фразы типа "изобилует откровенными... России, кроме специально назначенных для этой роли агентов... - нет, у Д.Медведева не появиться такого желания, ... профессиональные кремлевские пропагандисты Н.Стариков и пр., оправдывая Путина...
В каком государстве мы живём?
...которого референдум мог быть назначен лишь Съездом народных депутатов... и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов....года. Мало того, что старика, отставного полковника ГРУ, ...от У.Черчилля до Д.Медведева”, С-Петербург, 2011г....
В России проходит антикоррупционная операция "Медвед"!
...размещённые очевидцами в Интернете, нашему Президенту крайне.... Сегодня торпедоносцем рэволуции назначен Лёха Навальный - креативный...Аltai0656: Антон, Николай Стариков в своём блоге https...есть, Навальный помогает Медведеву!" Финальный вывод Николая...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
...вопрос. Существует особый порядок назначения судей ЕСПЧ. И, ... в период правления Дмитрия Медведева. Отметим, что и...известия о которых благодаря интернету распространяются со скоростью лесного...опроверг гипотезу пожилого профессора. Старик шагнул вперёд. Пожал ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>