Источник: sputnik.by

Писатель, публицист, политический эксперт Николай Стариков комментирует утверждение Госдумой РФ кандидатуры Дмитрия Медведева в должности премьер-министра.



Стариков о назначении Медведева: интернет переполнен эмоциями

Накануне, 8 мая, большинством голосов Госдума России утвердила Дмитрия Анатольевича Медведева в должности премьер-министра, что не совпало с надеждами ряда экспертов, которые прочили радикальные изменения в составе правительства и значительную корректировку экономического курса страны.

Известный политический эксперт, писатель Николай Стариков в беседе на радио Sputnik Беларусь прокомментировал назначение Медведева на пост премьера.

«Хочу сказать, что сейчас российский интернет переполнен эмоциями по поводу этого назначения. Очевидно, что такие эмоциональные оценки были предсказуемы. Наш президент Владимир Владимирович Путин — очень опытный и мудрый политик, и, очевидно, есть какие-то дополнительные аргументы, не известные нам, в пользу назначения Медведева. Вместе с тем не очень понятно, каким образом те сложные и важные задачи, которые сформулировал президент в своем „майском указе“, могут быть достигнуты путем косметических перестановок внутри одной и той же „либеральной“ команды», — сказал Стариков.

Источник: nstarikov.ru