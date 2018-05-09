Штурм Берлина – вспоминаем героев

Источник: nstarikov.ru

Эту книгу мне подарили на днях. Прекрасное издание 1948 года. Приятно держать в руках. Приятно читать.



И я решил прочитать.

Для вас, уважаемые потомки победителей!

Фрагменты этой книги.

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Источник: nstarikov.ru