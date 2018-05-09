Штурм Берлина – вспоминаем героев
16:25. 9 мая 2018 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: nstarikov.ru
Эту книгу мне подарили на днях. Прекрасное издание 1948 года. Приятно держать в руках. Приятно читать.
И я решил прочитать.
Для вас, уважаемые потомки победителей!
Фрагменты этой книги.
Источник: nstarikov.ru
loading...
Мой дед по матери расписался на Рейстаге.
19 апреля он, раненый, под огнём противника подвёз снаряды к батарее, за что был награждён медалью “За отвагу”. В этот же день в 60 км от Берлина был смертельно ранен ещё один дед – брат моей бабушки.
Вечная слава и память!