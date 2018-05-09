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Штурм Берлина – вспоминаем героев

16:25. 9 мая 2018 Просмотров - 86 Один комментарий Опубликовал:

Источник: nstarikov.ru
Эту книгу мне подарили на днях. Прекрасное издание 1948 года. Приятно держать в руках. Приятно читать.

И я решил прочитать.

Для вас, уважаемые потомки победителей!

Фрагменты этой книги.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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Один комментарий»

  • 7565 5769
    Павел 9 мая 2018 в 16:34 Ссылка Пометить
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    Мой дед по матери расписался на Рейстаге.
    19 апреля он, раненый, под огнём противника подвёз снаряды к батарее, за что был награждён медалью “За отвагу”. В этот же день в 60 км от Берлина был смертельно ранен ещё один дед – брат моей бабушки.
    Вечная слава и память!

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