Новейшие беспилотники на новейшей трассе: тест-драйв российских авто на подъезде к Крымскому мосту (ФОТО, ВИДЕО)

На подъезде к Крымскому мосту прошли тестовые испытания беспилотных автомобилей российского производства.

О ходе и результатах состоявшихся тест-драйвов сообщили в пресс-службе Минтранса России.

На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. В нем приняли участие два грузовика КамАЗ, легковые автомобили НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ» и другие образцы беспилотной техники.

Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

Это первое столь масштабное испытание в России. На одном участке дороги, каждая по собственной программе, двигались 5 единиц техники российского производства.

Проезд осуществлялся без водителей, при этом для контроля процесса разработчики находились в кабинах на пассажирских сиденьях.

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После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до 40 км/ч, перестроение из ряда в ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение.

Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров.

Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения».

Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3–5 см.

В ведомстве отдельно отметили, что на автоподходе к Крымскому мосту на Таманском полуострове в апреле 2018 года была развёрнута инфраструктура, обеспечивающая движение экспериментальных беспилотных транспортных средств.

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