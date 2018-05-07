И снова Медведев
14:36. 7 мая 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Старым-новым премьером будет Медведев.
В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации.
http://kremlin.ru/events/president/news/57422 – цинк
Ушедшее в отставку правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового.
Источник: colonelcassad.livejournal.com