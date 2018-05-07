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И снова Медведев

14:36. 7 мая 2018 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:


Старым-новым премьером будет Медведев.

В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации Президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его Председателем Правительства Российской Федерации.

http://kremlin.ru/events/president/news/57422 – цинк

Ушедшее в отставку правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: медведев
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