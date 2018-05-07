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Александр Томзов о победе наших танкистов над нацистским зверинцем у Лисува

14:19. 7 мая 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

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Рассказ Александра Томзова о победе наших Т-34-85 из 61-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского уральского добровольческого танкового корпуса над нацистским зверинцем (Королевские тигры, Тигры из 424 тяжело-танкового батальона и Пантеры из 16-й танковой дивизии) у Лисува 13.01.45 г.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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