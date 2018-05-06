Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2018
- 11:07 Минувшие сутки на Донбассе: почти 1000 снарядов и разбитые квартиры в Докучаевске.
- 10:33 Священник Народной милиции отслужил поминальную службу по воинам Донбасса.
- 08:02 Украинские военные захватили ополченца ЛНР.
- Вчера 22:12 Спецподразделения МВД ЛНР провели для жителей показательное выступление.
Минувшие сутки на Донбассе: почти 1000 снарядов и разбитые квартиры в Докучаевске
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР почти 900 единиц различных боеприпасов.
Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 33 раза, — сказал он. — Общее количество примененных боеприпасов — 889 единиц».
Читайте также: ВСУ полностью готовы к «возвращению» Донбасса, — Аваков
Якубов уточнил, что под обстрелами со стороны украинских военных оказались населенные пункты: Зайцево, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Спартак, Веселое, Докучаевск, Петровское, Октябрь, Коминтерново, Безыменное, Саханка, Ленинское и Дзержинское.
«Также 5 мая в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три квартиры в городе Докучаевске по следующим адресам: улица Ватутина, 15, квартира 32 — пробито окно, улица Ватутина, 15, квартира 38 — пробито окно, улица Ленина, 98, квартира 29 — пробита обшивка балкона», — добавили в СЦКК.
Напомним, что 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко и согласованное на переговорах по мирному урегулированию в Минске.
Читайте также: Срочное заявление замкомандующего Армии ДНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Священник Народной милиции отслужил поминальную службу по воинам Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинские военные захватили ополченца ЛНР
Вооруженные силы Украины захватили ополченца Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
«Под прикрытием интенсивного минометного огня на позиции народной милиции ЛНР проникла диверсионная группа противника, которую обнаружило одно из подразделений народной милиции», – сказал Марочко.
Завязался бой, в результате диверсионная группа отступила, понеся потери в виде двух погибших и двух раненных, при этом захватила в плен одного из военнослужащих. «На опубликованных украинскими СМИ фотографиях видно, что захваченного пленного избивают, применяют к нему пытки. Командование народной милиции требует от ВС Украины соблюдать Женевскую конвенцию и принимает необходимые меры для освобождения захваченного военнослужащего», – сказал Марочко.
Ранее в субботу Марочко сообщил, что на территории ЛНР ведется обстрел поселка городского типа Донецкий со стороны украинских силовиков.
В пятницу представитель России в контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что украинская сторона дала гарантии соблюдения Минских договоренностей.
Напомним, с 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы так и не были полностью остановлены.
Ранее сообщалось, что украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Спецподразделения МВД ЛНР провели для жителей показательное выступление
К оглавлению | Источник: www.youtube.com