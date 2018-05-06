Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2018

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР почти 900 единиц различных боеприпасов.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 33 раза, — сказал он. — Общее количество примененных боеприпасов — 889 единиц».

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Якубов уточнил, что под обстрелами со стороны украинских военных оказались населенные пункты: Зайцево, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Спартак, Веселое, Докучаевск, Петровское, Октябрь, Коминтерново, Безыменное, Саханка, Ленинское и Дзержинское.

«Также 5 мая в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три квартиры в городе Докучаевске по следующим адресам: улица Ватутина, 15, квартира 32 — пробито окно, улица Ватутина, 15, квартира 38 — пробито окно, улица Ленина, 98, квартира 29 — пробита обшивка балкона», — добавили в СЦКК.

Напомним, что 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко и согласованное на переговорах по мирному урегулированию в Минске.

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