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Сводки от ополчения Новороссии 06 мая 2018

11:26. 6 мая 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Минувшие сутки на Донбассе: почти 1000 снарядов и разбитые квартиры в Докучаевске

Минувшие сутки на Донбассе: почти 1000 снарядов и разбитые квартиры в Докучаевске | Русская весна

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР почти 900 единиц различных боеприпасов.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 33 раза, — сказал он. — Общее количество примененных боеприпасов — 889 единиц».

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Якубов уточнил, что под обстрелами со стороны украинских военных оказались населенные пункты: Зайцево, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Спартак, Веселое, Докучаевск, Петровское, Октябрь, Коминтерново, Безыменное, Саханка, Ленинское и Дзержинское.

«Также 5 мая в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили три квартиры в городе Докучаевске по следующим адресам: улица Ватутина, 15, квартира 32 — пробито окно, улица Ватутина, 15, квартира 38 — пробито окно, улица Ленина, 98, квартира 29 — пробита обшивка балкона», — добавили в СЦКК.

Напомним, что 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие, инициированное Главой ДНР Александром Захарченко и согласованное на переговорах по мирному урегулированию в Минске.

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Украинские военные захватили ополченца ЛНР

Вооруженные силы Украины захватили ополченца Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Под прикрытием интенсивного минометного огня на позиции народной милиции ЛНР проникла диверсионная группа противника, которую обнаружило одно из подразделений народной милиции», – сказал Марочко.

Завязался бой, в результате диверсионная группа отступила, понеся потери в виде двух погибших и двух раненных, при этом захватила в плен одного из военнослужащих. «На опубликованных украинскими СМИ фотографиях видно, что захваченного пленного избивают, применяют к нему пытки. Командование народной милиции требует от ВС Украины соблюдать Женевскую конвенцию и принимает необходимые меры для освобождения захваченного военнослужащего», – сказал Марочко.

Ранее в субботу Марочко сообщил, что на территории ЛНР ведется обстрел поселка городского типа Донецкий со стороны украинских силовиков.

В пятницу представитель России в контактной группе в Минске Борис Грызлов заявил, что украинская сторона дала гарантии соблюдения Минских договоренностей.

Напомним, с 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы так и не были полностью остановлены.

Ранее сообщалось, что украинские силовики открыли огонь из танков и гранатометов по населенному пункту Озеряновка в районе Горловки.

Анна Инсарова

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