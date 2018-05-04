Зачем нужно плохое зрение? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Зачем нужно плохое зрение? Официальная медицина не хочет восстанавливать испорченное зрение. Офтальмология не применяет метод естественного восстановления зрения Уильяма Бейтса – вам выпишут очки или сделают операцию. Почему?
Содержание:
0:00:00 – плохое зрение у многих
0:00:55 – как у меня портилось зрение
0:06:48 – как развал СССР повлиял на зрение
0:07:26 – метод восстановления зрения Уильяма Бейтса
0:09:40 – как я улучшил зрение
0:15:34 – почему медицина не хочет восстанавливать зрение
0:20:14 – причины ухудшения зрения
0:28:57 – в близорукости виноваты глазные мышцы
0:31:00 – восстановление зрения по Норбекову
0:32:25 – кто заинтересован в плохом зрении
0:41:23 – шаблон власти и денег
0:44:30 – что мы не должны видеть
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Источник: www.youtube.com