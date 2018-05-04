Зачем нужно плохое зрение? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Зачем нужно плохое зрение? Официальная медицина не хочет восстанавливать испорченное зрение. Офтальмология не применяет метод естественного восстановления зрения Уильяма Бейтса – вам выпишут очки или сделают операцию. Почему?

Содержание:

0:00:00 – плохое зрение у многих

0:00:55 – как у меня портилось зрение

0:06:48 – как развал СССР повлиял на зрение

0:07:26 – метод восстановления зрения Уильяма Бейтса

0:09:40 – как я улучшил зрение

0:15:34 – почему медицина не хочет восстанавливать зрение

0:20:14 – причины ухудшения зрения

0:28:57 – в близорукости виноваты глазные мышцы

0:31:00 – восстановление зрения по Норбекову

0:32:25 – кто заинтересован в плохом зрении

0:41:23 – шаблон власти и денег

0:44:30 – что мы не должны видеть

Как сохранить здоровое тело, избежать травм, вылечить болезни – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com