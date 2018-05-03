«Я ожидаю, что произойдет финансовая катастрофа»: Gavekal рассказал о новом предупредительном сигнале, который «мигает красным»

Много слов было произнесено аналитиками, бьющими тревогу по факту уплощения кривой доходности, наблюдаемое в последний год, при этом многие из них поспешили напомнить рынкам о том, что согласно общепринятой точки зрения, инвертированная кривая является одним из самых надежных индикаторов приближения неизбежной рецессии.

В то же время были и другие, которые высказались против этой ортодоксии, указав, что между моментом первой инверсии кривой и началом процесса сокращения экономики может быть лаг в 1-2 года.

Однако были еще и третьи, которые обратили внимание на тот факт, что вследствие прямого влияния Федрезерва на длинный конец (когда рынок фронтранит монетизацию трежерис со стороны центрального банка), кривая доходности — которая представляет рыночную процентную ставку на коротком конце и естественную процентную ставку или “r-star” на длинном конце — потеряла свою предсказательную силу.

И теперь, разработав гибридную концепцию кривой доходности, Чарльз Гэйв из GaveKal говорит, что кривая доходности, безусловно, информативна … но только не в государственном секторе, а в частном секторе.

По словам Гэйва, те, кто хочет определить время начала следующей рецессии должны игнорировать государственный долг, а вместо этого им следует сосредоточиться на корпоративном кредитном рынке. Здесь американская естественная процентная ставка может быть представлена доходностью по более длинным корпоративным облигациям с рейтингом Baa от Moody’s, тогда как рыночная ставка на коротком конце определяется процентной ставкой, под которую банки США предоставляют кредиты первоклассным заемщикам.

Проблема в том, что, если интерпретация Гэйва верна, то американская экономика вот-вот свалится с обрыва.

“Кривая доходности частного сектора находится на нулевой отметке, или прямо на пороге, где можно ожидать возникновения проблем”, — написал Гэйв в сегодняшней записке своим клиентам, о чем рассказал Bloomberg. “Если эта кривая уйдет на отрицательную территорию, то я ожидаю, что произойдет финансовая катастрофа за пределами США, рецессия в Америке или, возможно, и то, и другое”.

Перевод: даже малейшее отклонение от текущего нестабильного равновесия может запустить рецессию.

Указывая на вышеприведенную диаграмму, Гэйв предупреждает, что в прошлом всегда после того, как кривая доходности частного сектора инвертировалась, либо начиналась рецессия в США, либо случалась “финансовая катастрофа” в других странах, валюты которых привязаны к доллару, а это, по сути, все страны мира.

Почему Гэйв выбрал именно этот спред? Потому что, как он объясняет, прайм-ставки, искусственно подавленные ниже естественной процентной ставки, определяемой рынком корпоративного кредита, позволили банкам генерировать “искусственные” деньги, поддерживая “зомби-компании” на плаву, но самое главное они позволяли большинству жизнеспособных корпораций заниматься практиками “финансовой инженерии”, такими как выпуск долговых обязательств для выкупа собственных акций, все из которых основаны на дешевой стоимости займов и на предположении, что эта низкая стоимость сохранится таковой на неопределенно продолжительный срок. Риск, конечно же, состоит в том, что вечеринка, финансируемая креди

Согласно этой метрики, “мы входим на опасную территорию”, заключает он. Если кривая доходности частного сектора инвертируется, то зомби-компании- выживающие только благодаря щедрости центрального банка – “потерпят крах, и капитальные расходы будут сокращены, поскольку фирмы будут направлять средства на обслуживание своих долгов и на погашение тела кредита. Работники будут уволены, а экономика войдет в рецессию”.

Заключение: по мнению Гэйва, кривая доходности не только информативна, но она к тому же передает “красный сигнал опасности”, предупреждая, что “вот-вот произойдет финансовая катастрофа”, только это кривая не правительственных облигаций, а корпоративная кривая, где эта конкретная Кассандра и может быть найдена.

Опубликовано 01.05.2018 г.

Источник: «I Expect A Financial Accident To Occur»: Gavekal Reveals A New, «Flashing Red» Warning