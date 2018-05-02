Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2018
- 06:30 Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО).
- 04:30 Генштаб ВСУ: Противник прибегает к штурмовым действиям, пытаясь продвинуться в направлении Мариуполя.
- Вчера 20:46 ВАЖНО: Армия ДНР отомстила карателям за обстрел мирных жителей (ФОТО).
Бойцы ДНР ценой жизни остановили прорыв врага под Мариуполем (ФОТО)
Ранним утром 27 апреля, находясь на наблюдательном пункте, на переднем крае позиций ВС ДНР в районе Саханки, Новоазовский район, воин Олег (позывной «Зеленый»), член Союза Добровольцев Донбасса, вместе с товарищем вели наблюдение за позициями противника, сообщает СДД.
Под прикрытием тумана к ним подошла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) противника, однако она была обнаружена и атакована бдительными разведчиками, которые приняли неравный бой.
Открыв огонь по превосходящим силам противника, «Зелёный» поднял тревогу, дав сигнал отдыхающим товарищам, что сорвало планы укропов внезапно напасть на защитников Донбасса.
Отдыхавшие бойцы пришли на помощь ребятам, однако было поздно. Во время перестрелки Олег и его товарищ получили ранения несовместимые с жизнью.
Воин Олег отдал свою жизнь, защищая мирных граждан многострадального Донбасса: детей, стариков, женщин, он отдал свою жизнь, оберегая позиции своих боевых товарищей, сохранив тем самым не один десяток жизней.
Упокой, Господи, душу новопреставленного воина Олега! Прости ему прегрешения вольные и невольные, даруй ему Царствия Небесного и сотвори ему вечную память! Вечная память герою…
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Генштаб ВСУ: Противник прибегает к штурмовым действиям, пытаясь продвинуться в направлении Мариуполя
30 апреля на Донбассе официально завершилась так называемая «антитеррористическая операция», а вместо неё началась «Операция объединенных сил».
Изменение формата «АТО» на «ООС» прописано в законе о реинтеграции Донбасса, который Порошенко подписал 20 февраля. Теперь вместо штаба «АТО» полномочия по управлению ситуацией в зоне боевых действий на Донбассе возлагаются на Объединённый оперативный штаб.
В течение первых суток операции ВСУшники уже заныли о тяжёлом положении на фронтах. В заявлении пресс-центра объединенных сил говорится, что их опорные пункты подвергались обстрелам 44 раза, ранения получили трое карателей, одни покончил с собой из-за неразделённой любви.
Как сообщается в сводке пресс-центра «ООС», наибольшую активность защитники Донбасса проявляли на Авдеевском и Мариупольском направлениях, трижды прибегали к штурмовым действиям, 6 раз применяли запрещенное оружие (120- и 82-мм миномёты) и 38 раз разрешённое стрелковое оружие.
Также отмечается, что прошлая ночь была относительно спокойной. 5 раз украинские позиции подвергались обстрелам.
Начальник штаба Объединенных оккупационных сил — первый заместитель командующего «ООС» Валерий Залужный на брифинге 1 мая сообщил, что в районе Авдеевки бойцы ДНР не оставляют намерений овладеть важными объектами промзоны, для этого используют штурмовые действия и обстрелы: 11 раз был открыть огонь, трижды применялись миномёты.
Неспокойной остаётся обстановка в районе Марьинки и Красногоровки, где работают снайпера, один из украинских карателей был ранен их огнём.
«На Мариупольском направлении морские пехотинцы в течение суток отражали атаки врага в районах населенных пунктов Водяное, Широкино, Павлополь, Пищевик, где противник пытается ближе продвинуться в направлении Мариуполя», — утверждает начштаба Объединенных оккупационных сил.
«Не спокойно было и на Луганщине, где враг систематическим огнем, в том числе из запрещенного оружия, пытался оттеснить наших защитников с занятых позиций в районе Светлодарска. В ходе боёв, которые не прекращались почти целый день, двое наших защитников были ранены», — добавил киевский венный пропагандист.
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ВАЖНО: Армия ДНР отомстила карателям за обстрел мирных жителей (ФОТО)
В 13:50 враг нанёс очередной подлый удар по мирным людям.
Об этом говорится в сообщении заместителя командующего ВС ДНР Эдуарда Басурина.
Зная, что большинство мирных граждан, в связи с так ненавистными этим фашистам майскими праздниками, находятся дома, ВСУ обстреляли жилые домостроения в н. п. ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, находящиеся на территории нашей Республики, из крупнокалиберного стрелкового вооружения и автоматических гранатометов. В результате этого террористического акта получила осколочные ранения супружеская пара 1964 и 1960 года рождения, находившаяся во дворе своего дома по ул. Красной.
Наши защитники под обстрелом оказали первую медицинскую помощь раненым и после доставили в больницу Горловки.
Как мы и предупреждали, враг перешёл к тактике усиления террора мирных граждан нашей Республики путём обстрелов в утреннее и дневное время. Данный факт является тому подтверждением.
Нашими защитниками подавлены огневые точки противника из не запрещённого Минскими соглашениями вооружения. Боевики 25-й десантной бригады, которой командует военный преступник Зенченко О.В., ранившие наших граждан, получили по заслугам!
«По раненым гражданским в Верхнеторецком. Супружеская пара — Виктор Григорьевич и Лариса Андреевна были на кухне, когда из соседней посадки, с позиций ВСУ, которые видны со двора, начался обстрел той части посёлка, которую контролируют ВС ДНР. Супруги хотели спрятаться в погребе и практически им это удалось, как одна из гранат АГС упала на их участке. Попала в гараж, но осколками зацепило обоих. Люди сообщили на наш блокпост, что в посёлке есть раненые. Военные медики ВС ДНР оперативно прибыли на место, оказали первую помощь и санитарным автомобилем доставили пострадавших в больницу города Горловки. Мы были в больнице, общались с супругами. Ранения нетяжёлые, настроение хорошее, через пару дней выпишут домой», — рассказал военкор пресс-службы Вооружённых сил ДНР Михаил Андроник.
«А теперь о справедливом возмездии. На первом фото — позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел Верхнеторецкого. На втором — та же посадка через некоторое время с другого ракурса. ВС ДНР подавили огневые точки боевиков ВСУ на этом участке. Естественно, использовалось только не запрещённое Минскими соглашениями вооружение», — добавил Михаил Андроник.
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