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Прятать за фанерой Мавзолей на 9 мая – все равно что Божий храм на Пасху

10:04. 1 мая 2018 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:



Журналистский запрос директору Федеральной службы охраны РФ генерал-лейтенанту Д.В.Кочневу

Уважаемый Дмитрий Викторович!

На каком основании и по чьему приказу ежегодно накануне парада Победы 9 Мая на Красной площади Мавзолей Ленина драпируется фанерными щитами? Какова сверхзадача этого мероприятия?

Два года назад в День советской печати 5 мая я хотел пройти на Красную площадь. Однако охранники меня не пропустили, предупредив, что проход на площадь блокируется с 1-го по 9 мая. На каком опять же основании?

Почему именно в победные майские дни нашему народу запрещен проход на Красную площадь, к Мавзолею Ленина, Кремлевской стене с захоронениями военачальников Великой Отечественной в войны?

Сколько стоит маскировка Мавзолея фанерными щитами и откуда на эти цели выделяются средства?

Согласитесь, что это совершенно бросовые затраты. Или они как-то окупают себя?

Надеюсь, Вы дадите исчерпывающие ответы на вопросы наших читателей.

С уважением, А.М. Головенко, член Союза журналистов России

***

С высоких трибун самые разные, уважаемые по должности лица говорят нам о бережном отношении к истории, о любви к отеческим гробам, о примирении разных эпох. И при этом каждый год в канун одного из самых важных государственных праздников производится откровенный вандализм. Исторически устоявшийся архитектурный ансамбль Красной площади, необходимым элементом которого является Мавзолей В.И. Ленина, уродуется какими-то фанерными щитами. Зачем? Кому это надо?

Именно с трибуны Мавзолея принимал первый Парад Победы верховный главнокомандующий И.В. Сталин, единственный генералиссимус в истории нашего государства (граф Суворов был генералиссимусом другого государства, Российской империи, которой современная РФ не наследует). Именно к подножию мавзолея самые отважные победители той войны бросали знамена поверженного врага.

Представьте себе, что на Рождество или Пасху кто-нибудь распорядился бы задрапировать храм Христа Спасителя фанерными щитами. Как бы это было воспринято верующими? Наверное, как кощунство.

А драпировать Мавзолей в День победы – не кощунство? И задевает этой кощунство чувства не 1-2 процентов православных верующих, а куда большее число граждан.

Странно, что руководство страны идет на такое глумление над гражданскими чувствами миллионов людей. И главное – никак не объясняет мотивов такого поведения.

Анатолий Баранов

Источник: nashaplaneta.su

Метки: частное мнение
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