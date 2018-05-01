Прятать за фанерой Мавзолей на 9 мая – все равно что Божий храм на Пасху

Журналистский запрос директору Федеральной службы охраны РФ генерал-лейтенанту Д.В.КочневуУважаемый Дмитрий Викторович!На каком основании и по чьему приказу ежегодно накануне парада Победы 9 Мая на Красной площади Мавзолей Ленина драпируется фанерными щитами? Какова сверхзадача этого мероприятия?Два года назад в День советской печати 5 мая я хотел пройти на Красную площадь. Однако охранники меня не пропустили, предупредив, что проход на площадь блокируется с 1-го по 9 мая. На каком опять же основании?Почему именно в победные майские дни нашему народу запрещен проход на Красную площадь, к Мавзолею Ленина, Кремлевской стене с захоронениями военачальников Великой Отечественной в войны?Сколько стоит маскировка Мавзолея фанерными щитами и откуда на эти цели выделяются средства?Согласитесь, что это совершенно бросовые затраты. Или они как-то окупают себя?Надеюсь, Вы дадите исчерпывающие ответы на вопросы наших читателей.С уважением, А.М. Головенко, член Союза журналистов России***С высоких трибун самые разные, уважаемые по должности лица говорят нам о бережном отношении к истории, о любви к отеческим гробам, о примирении разных эпох. И при этом каждый год в канун одного из самых важных государственных праздников производится откровенный вандализм. Исторически устоявшийся архитектурный ансамбль Красной площади, необходимым элементом которого является Мавзолей В.И. Ленина, уродуется какими-то фанерными щитами. Зачем? Кому это надо?Именно с трибуны Мавзолея принимал первый Парад Победы верховный главнокомандующий И.В. Сталин, единственный генералиссимус в истории нашего государства (граф Суворов был генералиссимусом другого государства, Российской империи, которой современная РФ не наследует). Именно к подножию мавзолея самые отважные победители той войны бросали знамена поверженного врага.Представьте себе, что на Рождество или Пасху кто-нибудь распорядился бы задрапировать храм Христа Спасителя фанерными щитами. Как бы это было воспринято верующими? Наверное, как кощунство.А драпировать Мавзолей в День победы – не кощунство? И задевает этой кощунство чувства не 1-2 процентов православных верующих, а куда большее число граждан.Странно, что руководство страны идет на такое глумление над гражданскими чувствами миллионов людей. И главное – никак не объясняет мотивов такого поведения.

Источник: nashaplaneta.su