Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2018

Присутствие на линии фронта миссии ОБСЕ перестало сдерживать украинских военных открывать огонь по территории Донецкой Народной Республики в светлое время суток.

Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«ВСУ переходят от методики ночных обстрелов городов к тактике нанесения ударов в утреннее и дневное время, — отметил Басурин. — Присутствие в обстреливаемых районах сотрудников СММ ОБСЕ и фиксация ими нарушений Минских соглашений совершенно не смущает украинских военных».

Эта тенденция на самом деле чётко прослеживается в последнее время: если ещё в прошлом году и в начале текущего года обстрелы со стороны ВСУ начинались с наступлением темноты, то последнее обострение показало, что ВСУ начали наносить удары в утренние часы, когда мирное население не ожидает этого.

Так, в субботу утренний обстрел Докучаевска привел к новым жертвам среди мирного населения. Два человека погибли, один был ранен.

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