Главная » Наука, Новости, Политика, События

Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов.

08:32. 28 апреля 2018 Просмотров - 273 5 коммент. Опубликовал:

755248709519871.jpg

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне. Комментарий последовал в связи с данными Союза независимых школ Британии (ISC), которые опубликовала газета The Telegraph. По данным Союза, в 2015 году в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 году их число снизилось на 40% – до 1699.

«Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Кроме этого, по его словам, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян «на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами и развязанной антироссийской кампании». По словам пресс-секретаря посольства, россияне опасаются, что дети попадут в недружелюбную среду в случае обучения в Британии.

«Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с [референдумом] Brexit убытки», — добавили в посольстве.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта. Власти Британии обвиняют Россию в причастности к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производили в СССР и России. В Москве отрицают причастность к инциденту со 

 

Источник: www.rbc.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Спекуляция «голодомором»
..., что ставка Украины на Великобританию не оправдалась. Правительство Великобритании отказалось признавать так называемый "голодомор...
Великобритания и США - фашистские последыши Гитлера
..., Голландию, почти полностью парализовал Великобританию, по-настоящему запугал США (...[7] Советскому Союзу предлагалось отказаться от своего суверенного права производить...указания американского правительства. Как позднее признавался Г. Трумэн, "Маршалл ...
Фултонская речь Черчилля — претензия на глобальное доминирование англосаксов
...был ультиматум Запада Сталину. СССР отказался ратифицировать Бреттон-Вудское соглашение, ..., что ни США, ни Великобритания не признавали наши территориальные приобретения 1939 — ...свою финансовую систему англосаксам.Именно отказ Сталина сдать страну «печатной ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 апреля 2018
...и примкнувшие к ним Великобритания и Франция в нарушение...апреля США совместно с Великобританией и Францией ракетный ... 14 апреля, США, Великобритания и Франция выпустили 103 крылатые...С-200. В Пентагоне отказались признавать факт результативной работы сирийских...
Британские тайны Второй Мировой. Часть X "Вrittanes Reich"
... соглашению Греция являлась сферой влияния Великобритании. Кстати, с наличием оружия,...Голль был в гневе и отказался признавать созданное союзниками правительство и его...когда наложил вето на вступление Великобритании в Европейское экономическое сообщество, он...
Новости Украины — сегодня 19 марта 2015
... Шкиряк назвал преступлением отказ харьковских властей признавать Россию страной-агрессором;...Я вам скажу — это преступление (отказ признавать Россию агрессором — ред.)… Я уверен...НАТО Инструкторы из США и Великобритании, обучающие украинских военных, могут...

5 коммент.»

  • 1212 194
    Павл 28 апреля 2018 в 8:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В последнем предложение слова не хватает.

    Ответить
  • 777 498
    Михаил 28 апреля 2018 в 8:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Британское образование также, как и американское гроша ломанного не стоят! Жаль только этого до сих пор не понимают либералы и им подобные! Но это и понятно… Искусственно раздутый ореол образованности данных стран подтверждается на разного рода олимпиадах,где в первой пятёрке стран участников деятелей из сша и британии и близко не наблюдается! Но есть идиоты, которые чада свои туда отправляют! И результат на лицо: дома была пай девочкой, оттуда вернулась проституткой лесбиянкой и конченной наркоманкой, был нормальным парнем, стал гомосеком и конченным наркоманом!Конечно не все из них конченные, но потенциал на дальнейшее развитие этих наклонностей привит однозначно!

    Ответить
  • 5070 910
    krikunoleg 28 апреля 2018 в 9:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А раньше, значит, признавали?
    О как…
    Борьба с терроризмом, ага?

    Ответить
  • 4817 3341
    Sergeev 28 апреля 2018 в 10:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Нашим так же нужно сделать это зеркально, 1699 для частных школ количество немалое, если оставшиеся наши ученики оттуда уедут, то некоторое количество частных школ закроется. И для нас лучше, меньше “мозгов” будет утекать. Хотя определенные издержки в этом будут, те “тупики” которые оставались по месту учебы будут устроены богатеньким родителями на сладкие места в Россию, а значит их более умные одногодки с российским образованием будут вынуждены работать в менее престижных местах.

    Ответить
  • 19088 8896
    Ursus 28 апреля 2018 в 12:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    странный заголовок. Типа в мире есть страны (не СНГ), которые признают дипломы российских вузов.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>