Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов.
Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне. Комментарий последовал в связи с данными Союза независимых школ Британии (ISC), которые опубликовала газета The Telegraph. По данным Союза, в 2015 году в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 году их число снизилось на 40% – до 1699.
«Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.
Кроме этого, по его словам, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян «на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами и развязанной антироссийской кампании». По словам пресс-секретаря посольства, россияне опасаются, что дети попадут в недружелюбную среду в случае обучения в Британии.
«Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с [референдумом] Brexit убытки», — добавили в посольстве.
Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта. Власти Британии обвиняют Россию в причастности к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производили в СССР и России. В Москве отрицают причастность к инциденту со
Источник: www.rbc.ru
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В последнем предложение слова не хватает.
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Британское образование также, как и американское гроша ломанного не стоят! Жаль только этого до сих пор не понимают либералы и им подобные! Но это и понятно… Искусственно раздутый ореол образованности данных стран подтверждается на разного рода олимпиадах,где в первой пятёрке стран участников деятелей из сша и британии и близко не наблюдается! Но есть идиоты, которые чада свои туда отправляют! И результат на лицо: дома была пай девочкой, оттуда вернулась проституткой лесбиянкой и конченной наркоманкой, был нормальным парнем, стал гомосеком и конченным наркоманом!Конечно не все из них конченные, но потенциал на дальнейшее развитие этих наклонностей привит однозначно!
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А раньше, значит, признавали?
О как…
Борьба с терроризмом, ага?
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Нашим так же нужно сделать это зеркально, 1699 для частных школ количество немалое, если оставшиеся наши ученики оттуда уедут, то некоторое количество частных школ закроется. И для нас лучше, меньше “мозгов” будет утекать. Хотя определенные издержки в этом будут, те “тупики” которые оставались по месту учебы будут устроены богатеньким родителями на сладкие места в Россию, а значит их более умные одногодки с российским образованием будут вынуждены работать в менее престижных местах.
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странный заголовок. Типа в мире есть страны (не СНГ), которые признают дипломы российских вузов.