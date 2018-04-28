Великобритания отказалась признавать дипломы российских вузов.

Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне. Комментарий последовал в связи с данными Союза независимых школ Британии (ISC), которые опубликовала газета The Telegraph. По данным Союза, в 2015 году в частных британских учебных заведениях обучались 2795 учеников из России, к 2018 году их число снизилось на 40% – до 1699.

«Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Кроме этого, по его словам, британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян «на фоне ухудшившихся отношений между двумя странами и развязанной антироссийской кампании». По словам пресс-секретаря посольства, россияне опасаются, что дети попадут в недружелюбную среду в случае обучения в Британии.

«Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с [референдумом] Brexit убытки», — добавили в посольстве.

Отношения между Россией и Великобританией ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в начале марта. Власти Британии обвиняют Россию в причастности к отравлению россиян нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое производили в СССР и России. В Москве отрицают причастность к инциденту со

Источник: www.rbc.ru