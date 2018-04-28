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Симоньян с юмором пересказала доклад разведки США по «российскому делу»

01:00. 28 апреля 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:
Симоньян с юмором пересказала доклад разведки США по «российскому делу» | Русская весна

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад конгресса США о предписываемом России вмешательстве в выборы.

Ранее конгресс США распространил рассекреченный доклад по предполагаемому «российскому вмешательству» в выборы, согласно которому комитет палаты представителей по разведке не нашел свидетельств сговора между штабом Дональда Трампа и Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после публикации рассекреченного доклада должен прийти конец обвинениям в сговоре его штаба с Россией. Он отметил, что проводит в отношении России «самый жесткий курс», но выступает за то, чтобы две страны «поладили».

«Американские разведчики выпустили очередной доклад о том, как мы взломали их выборы. Вот краткий пересказ 243-х страниц:
1. Доказательств вмешательства нет.
2. Мы потратили 30 долларов на два твита, и эти два твита порушили их демократию.
3. Мы критиковали и Хиллари, и Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно.
4. Больше ничего интересного. Расходимся», —  написала Симоньян на своей странице в соцсети.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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