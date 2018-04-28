Рязанский лесник вырастил лес на убитой земле

И на камнях растут деревья… Так часто говорят, пытаясь уверить, что и самая фантастическая мечта порой может стать реальностью. Лесник из Скопинского района Рязанской области Виктор Соловьев делом доказал, что невозможное – возможно, вырастив лес на камнях.

Сейчас, наверное, уже мало кто вспомнит, что когда-то Скопинский район был шахтерским краем: здешние места являлись частью Подмосковного угольного бассейна. Потом в нашей стране с угля перешли на более выгодные нефть и газ, потребность в угле существенно снизилась, здешние добытчики оказались без работы, шахты закрылись… На память о тех временах остались только горы отработанной земли – серой, бесплодной, больше похожей на золу или щебенку.



Эти безжизненные холмы так и возвышались бы в разных уголках района, если бы местному леснику-энтузиасту не пришла в голову, казалось бы, безрассудная мысль: озеленить эти терриконы. Конечно, никто не верил, что эта идея может стать реальностью – Соловьеву приходилось выслушивать долгие отповеди о том, что, мол, природу не обманешь и деревья не заставишь расти там, где нет никаких условий для их развития. На протяжении многих лет горы шлака стояли абсолютно «лысыми» – так какая же сила вдруг заставит их зазеленеть? Рассуждения эти были вполне логичными, однако Виктор Васильевич выслушивал их да и продолжал делать свое дело. И верил, что рано или поздно на терриконах появится жизнь… И ведь так и произошло!



Сегодня над горами шлака шумят деревья. На вопрос, как этого удалось добиться, Виктор Соловьев отвечает с улыбкой: «Главное – относиться к природе с любовью. Тогда и она отвечает тем же. А если приходишь с черствым сердцем, никогда не жди результата…» Казалось бы, секрет простой. И тем не менее, хотя многие и пытались перенять опыт скопинского лесника, но разве можно научиться трепетному отношению к каждому деревцу, к каждому кустику?..

Лес стал не просто призванием Соловьева. Здесь, не краснея, уместно употребить высокопарное определение «дело жизни». И в этом нет никакого преувеличения. Вся его жизнь связана со служением природе. Можно сказать, он родился и вырос в лесу. Его отец был лесничим, и для маленького Виктора эта профессия была, похоже, чем-то само собой разумеющимся. Жаль только, что отцу рано пришлось расстаться с любимым делом: свои коррективы внесла война. Но и той, детской прививки любви к природе Виктору хватило, чтобы в дальнейшем, не задумываясь, определиться с выбором специальности. Родительский пример стал основным, направил в нужное русло. Хотя отца своего Виктор Соловьев в последний раз видел, когда ему было всего 4 года…



– Я немножко помню, как папа уходил на фронт, хотя я был тогда совсем маленьким. Помню, как провожали, как отец сидел за столом в белом кителе – у лесников была такая парадная форма, – вспоминает Виктор Васильевич. – А потом помню, как пришло извещение – это врезалось в память особенно четко. И сейчас перед глазами тот желтый листок. Отец был убит в августе 42-го, а извещение о его гибели пришло только в сентябре. Он воевал под Смоленском, там была просто мясорубка…



Виктору Соловьеву рано пришлось привыкать к самостоятельности: когда ему исполнилось 12 лет, не стало и мамы. Можно сказать, что самым близким существом для него тогда стал лес. Здесь он нашел защиту и заботу… А впоследствии сторицей отплатил за то тепло, которым окружала его природа.



Наперекор законам природы



Когда разговариваешь со скопинским лесником, складывается ощущение, что для Виктора Соловьева лес по-настоящему живой. Он говорит о нем как о друге, как о родном человеке. В своих «лесных угодьях» ему знакомо едва ли не каждое дерево. О том, что касается леса, Соловьев может говорить долго и не останавливаясь. «Это только кажется, что для того, чтобы вырастить дерево, нужно просто создать благоприятные условия. На самом деле этого недостаточно. Порой кажется, что все хорошо – и почва, и погода, и уход, – а дерево не растет… Просто без Божьей помощи ничего невозможно сделать», – уверен Виктор Васильевич.

Наверное, именно деревья подпитывают неугомонного лесника энергией – шустрый, стремительный, он и в свои 75 лет не может ни минуты сидеть на месте. Торопясь, рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается в депутатской работе (Виктор Соловьев уже не первый раз избирается депутатом районной Думы), тут же угощает медом с собственной пасеки, показывает многочисленные вырезки из газет, касающиеся вопросов развития леса… И все очень быстро, как будто боится чего-то не успеть. Он не умеет давать себе передышек, привык постоянно работать – у лесника всегда дел хватает. Сколько километров прошагал он по лесным дорогам – не поддается никаким подсчетам. Он и сейчас преодолевает немалые расстояния, отправляясь проверять новые посадки. Иногда кто-то подвезет, иногда он вышагивает десятки километров, чтобы навестить своих многочисленных питомцев.



Пожалуй, только такому энтузиасту могло прийти в голову взяться за озеленение терриконов. «Сначала я просто рассеял семена по горам – думал, зацепятся они корнями и приживутся. Но не тут-то было – их очень быстро сдуло ветром, смыло дождем. И следа не осталось от моей попытки», – вспоминает Виктор Васильевич. Но лесничий не успокоился, стал применять другую методику, попробовал укреплять саженцы. И, всем на удивление, наперекор мнениям скептиков, молоденькие деревца прижились и, цепляясь корнями за истощенную, скудную землю, стали расти… Расти там, где, казалось, нет никакого питания и возможности развиваться. «Смотрите, какая красота, – любовно показывает свои терриконовые посадки Виктор Васильевич, легко и проворно взбираясь по крутым склонам шлаковой горы. – Теперь люди сюда даже за грибами ходят», – не без гордости делится лесник. На терриконах сейчас и правда, опровергая все законы природы, растут грибы. И, как говорят, по осени местные жители спускаются с этих гор с неплохой добычей. Но эстетической стороной и дополнительным «грибным местом» не исчерпываются плюсы, которые обеспечило облесение – так называется результат работы Виктора Соловьева на профессиональном языке. С появлением растительности на голых до этого горах в окрестностях прекратилось образование оврагов, остановлена эрозия почв, а поля защищены от пыли и ветров.



Бесчисленные подопечные

Сегодня Виктора Соловьева знают не только в родном районе, во всей области он хорошо известен. Результаты его работы наделали шума не только среди коллег. А два года назад Виктор Соловьев был удостоен звания «Почетный работник лесного хозяйства Рязанской области». Его опыт, по сути, единственный в своем роде во всей стране, и успехи скопинского лесника заслужили признание на самом высоком уровне. Ему присвоено звание заслуженного лесовода Российской Федерации. Когда в прошлом году Соловьева награждал президент РФ, многие говорили: «Награда нашла героя». Однако сам увлеченный лесовод вовсе не помышлял о героизме. Просто занимался любимым делом, без которого не представляет своей жизни…



Кстати, о приеме у главы государства у Виктора Васильевича остались самые яркие впечатления. Хотя об этой встрече он вспоминает с изрядной долей самоиронии. «Я боялся что-нибудь не так сделать, поэтому постоянно держал равнение на президента. Посмотрю, сколько Медведев отпил из бокала, столько же и я. – И, продолжая подтрунивать над собой, рассказывает о суете перед отъездом на высокий прием: – А уж как меня туда собирали! Из регионального правительства выделили женщину, которая помогала мне подобрать костюм – надо же было прилично выглядеть на таком ответственном мероприятии. Перемерили несколько вариантов, в конце концов один был одобрен. Потом галстук подбирали, потом причесывали… Целая эпопея! Раньше так невесту к жениху не собирали, как меня», – смеется Виктор Соловьев.



В своих лесных владениях он наряжаться не привык. Главное, чтобы было удобно перемещаться по любой местности, пробираться через непролазные чащобы. Правда, есть у него и лесной парадный костюм – китель, на котором позвякивают медали, заслуженные на «зеленом поприще». Ведь не только «терриконовая слава» составляет весь список заслуг Виктора Соловьева. Безусловно, озеленение шлаковых гор привлекло больше всего внимания к личности увлеченного лесника, а резонанс, созданный средствами массовой информации, еще сильнее подогрел этот интерес. Между тем Виктор Соловьев заслужил признание и другими своими делами. К примеру, ему удалось создать целый природный памятник – участок, подведомственный ему, десять лет назад был зарегистрирован как памятник природы регионального значения «Урочище Чапыж». Здесь удалось сохранить множество растений, занесенных в Красную книгу. А теперь Соловьев одержим новой мечтой: создать недалеко от урочища парк-дендрарий, где будут расти самые разные растения. Виктор Васильевич уже приступил к реализации своей задумки – на территории будущего дендрария лесником и его юными помощниками из местных школ уже посажены липы, ясени, рябинки, есть здесь и представители экзотической флоры – орех маньчжурский, клен канадский. И хотя деревца пока совсем маленькие, когда лесник рассказывает о будущем парке, кажется, он уже видит, как здесь шумят мощные ветви его питомцев.



Виктора Соловьева часто называют «чудиком». На взгляд окружающих, его действия порой трудно объяснить с рациональной точки зрения. Может быть… Зато в результатах его работы всегда есть вполне определенная логика: своим примером он учит бережно относиться к природе. Ведь для него лес – не просто часть жизни, а, скорее, часть его самого.