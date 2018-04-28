Противостояние в Сирии: вопрос в том, кто потеряет лицо

Удар «умными и красивыми» ракетами по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции стал главным событием международной политики последних недель.

Сразу после атаки, редакция газеты «Военно-промышленный курьер» попросила меня прокомментировать происходящее. Но события развиваются дальше и на фоне визита президента Франции Макрона в США, хочется добавить ещё несколько мазков к уже нарисованной картине.

Соединенные Штаты никуда из Сирии уходить не собираются. Они собираются говорить об уходе, как это происходит с их военнослужащими в Афганистане. Еще Обама «вывел войска из Афганистана», но они до сих пор находятся там.

В качестве тех кто будет таскать каштаны из огня, будут использоваться французы. Напомню, что с 1919 по 1946 год Сирия была подмандатной Парижу территорией, что фактически означало её колониальный статус.

Колонизаторы возвращаются, только не под соусом несения «бремени человека», а под маской борьбы с «кровавым режимом».

Во время визита Макрона в Вашингтон, Дональд Трамп делал с президентом Франции очень странные, с точки зрения дипломатического этикета, штуки. Он водил Макрона за руку, он смахивал (сдувал) с него пылинки (перхоть). Своим поведением Дональд Трамп послал сразу несколько сигналов:

«главным по Европе» назначен Макрон (Франция). Для этого он и был избран на этот пост глобалистами.

в Сирии американцы будут действовать руками «старых хозяев» – французов. Это только ещё более запутает и усложнит ситуацию на Ближнем Востоке, что, собственно говоря, Вашингтону и нужно. С начала расширения влияния, территории американцы обещали Эрдогану, при его помощи и содействии начали разрушать Сирию. Потом попытались его кинуть и даже физически устранить, осуществив попытку государственного переворота. Далее Вашингтон пообещал поддержку стремления Курдов к независимости, что вызвало ярость Анкары. Теперь Трамп хочет втиснуть в рамки ближневосточного конфликта ещё и Францию, что неизбежно вызовет бурную реакцию не только арабских государств, но и той же самой Турции. Каждый шаг американцев не ослабляет, а усиливает напряженность на ближнем Востоке . Грубо говоря, они пообещали сразу нескольким игрокам один и тот же лакомый кусок, стараясь вызвать максимальное противостояние и негатив между ними.

. Грубо говоря, они пообещали сразу нескольким игрокам один и тот же лакомый кусок, стараясь вызвать максимальное противостояние и негатив между ними. таская президента Франции за руку, как маленького ребенка, Трамп публично демонстрирует не только свою «симпатию и привязанность», но и показывает слабость и подчиненность Франции всему миру. Сомневаетесь в этом? Тогда представьте себе, что Дональд Трамп взял за руку… Путина и начал водить его так по Белому дому. Можете себе такое представить? Будет Путин покорно и с довольным видом ходить за президентом США? Конечно, нет.

Источник: vpk-news.ru Коалиция голых

Врагов Сирии надо бить российским паспортом Я рискую оказаться в одиночестве, считая: никаких геополитических последствий субботний налет коалиции во главе с США на сирийские объекты иметь не будет. Это просто очередная бомбежка, просто очередное нарушение международного права. Рядовой эпизод в долгой и сложной борьбе американцев за сохранение своего доминирования в мире. Они, как умеют, стараются доказать всем остальным одну простую истину: мы, американцы, являемся единственным центром силы, можем творить все, что хотим, и никому не удастся оградить вас от нас. Даже присутствие в Сирии российских войск никоим образом не защитит ни ее саму, ни Башара Асада персонально – Америка будет продолжать делать то, что хочет. Этот посыл жизненно важен для США. Когда попытки разрушить Сирию натолкнулись на противодействие и России, и самой Арабской Республики, это во многом подорвало авторитет американцев в мире. Они начали терять лицо, а в их положении это самое страшное. Если кто-то в состоянии противостоять их диктату, их давлению – так, может, король-то голый? И сегодня главная задача США – не дать миру утвердиться в этом мнении. Им неважно, правильное решение они принимают или нет, они будут продавливать его любой ценой и при этом стараться, чтобы не американцы в Сирии потеряли лицо, а русские. То, что сейчас действовали коалиционно, неудивительно – США и Великобритания издавна одна шайка-лейка. У них никогда не бывает разногласий во внешней политике, и я даже не вспомню, имелись ли они вообще в обозримом прошлом. С Францией тоже просто: глобалистские круги, читай – США, для того и привели к власти Макрона, чтобы Пятая республика полностью двигалась в их фарватере, что она успешно и делает. Достаточно интересно обошлись с Германией, которая сегодня находится в ослабленном военном состоянии, у нее фактически нет ни флота, ни авиации. Поэтому американцы, как мне кажется, просто разрешили немцам в этой истории активно не участвовать, ограничиться лишь неким одобрением. Понятно, что и сами немцы особо не стремились бомбить Сирию. Напрашивается вопрос: что в подобной ситуации должна делать Россия? Тут важно отметить, что Сирия лишь некая точка приложения сил при противоборстве сильнейших держав мира. На Ближнем Востоке мы боремся не с запрещенным у нас «Исламским государством» или ещё какими террористами, а прежде всего со злой волей США и их сателлитов, которые этих террористов создают, обучают, вооружают и натравливают на кого сочтут нужным. И конечным результатом внешней политики России должно быть достижение именно собственных целей, а не тупое расшибание лба по любому поводу. Бессмысленно вступать в полноценное противостояние с Западом при невыгодном для нас соотношении сил лишь для того, чтобы защитить Сирию. В свое время мы бросились защищать братьев-сербов, в результате чего те лишились Югославии, а мы – СССР. Поэтому в выборе ответа, особенно силового, надо быть осторожными. Но, скажем, я бы несильно удивился, если бы на территории Сирии возникло достаточно мощное партизанское движение, которое постоянно атаковало бы размещенных там американцев и их союзников, уничтожало бы их живую силу, совершало диверсии… Тем самым постоянно напоминало бы Вашингтону, что американцам в Сирии не рады. Вспомним историю: США выводили свои войска из тех государств, где американцев начинали банально убивать. И чем больше убивали, тем быстрее возникало желание освободить территорию. Понятно, что Россия к развертыванию партизанского движения в Сирии никакого отношения иметь не может, но это не исключает, что оно там возникнет. Безусловно, хорошим ответом стало бы и наше изменение украинской политики, хотя это очень болезненный и сложный вопрос. Скажем, массовая раздача российского гражданства вначале в ДНР и ЛНР, а потом и в других областях Украины могла бы продемонстрировать, что в арсенале России гораздо больше эффективных средств, чем упомянуто в президентском Послании Федеральному собранию.

Источник: nstarikov.ru