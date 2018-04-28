Предлагаю к прочтению. Елена Рохлина.

Если бы я видела хоть одно движение или партию, в которых в подавляющем большинстве находились только лишь активные, умные, отзывчивые люди - я бы примкнула к такой вот организации, даже если бы мне измы этой организации не очень-то подходили. Но такого нет в природе, ни у левых, ни у правых, ни у кого.Есть встроенные в систему партии, на дотации у паразитической системы и там конечно верхушка сгнила, но низы как правило не развращены и потому на низовом уровне у кпрф такая же ситуация как и у какого-то протестного движения. У всех есть и провокаторы и диванные бойцы и не вполне вменяемые люди. Так что вот это: отойдите от нас мы чистенькие - работает до поры пока ты на практике, внутри не убедишься, что везде одно и тоже. Ну и есть организации типа запутинских прям откровенно-запутинских - ну там откровенно и набирают холуёв и карьеристов, кидают им кости с барского стола - таких не стоит и обсуждать.

К чему веду: да будьте вы за Сталина, за Николая, за белых или за красных - ни у кого нет организации, где народ собрался исключительно порядочный и адекватный. И ещё, есть такая тенденция, она наверное чисто психологическая, как только организация хоть немного укрупняется и хоть немного становятся популярнее - у лидеров, у вышестоящего состава начинает подъезжать крыша и они перестают советоваться с более простыми соратниками - это происходит везде.

Вот такие наблюдения.

Почему русские патриоты не могут объединиться?

1. Русские люди максималисты по складу характера: или по-моему или никак, пусть даже в ущерб мне самому.

2. Слишком богатая история - на исторические перемены. Отсюда много активных сторонников разных измов.

3. Отсутствие здравого национализма, так чтобы любить хотя бы свою нацию без оглядки на то, что она по измам разная.

4. Империя с одной стороны позволяет всему русскому разрастаться, но и гасит много чего русского во имя сплочения разных народов.

5. Конечно же паразитическая система, которую возглавляют русофобы - целенаправленно порождает всестороннюю русофобию, порождает разъединение и между русскими и между всеми нациями.

Конечно есть ещё ряд факторов, но и этих хватает, чтобы мы делились до бесконечности.

- Что делать?

- А любить не пробовали?

Тут один известный борец с жюдами, не буду называть его фамилии, он и так пострадал, но вот попрекнул, что Савельев не слишком расист, при этом известный борец с жюдами искренний и хороший человек, много полезного делает, но с частицей еврейской крови, о которой умалчивает. Сейчас многие озадачатся, потому как у нас сейчас много таких русских националистов. Кто-то из них засланные казачки, кто-то совершенно искренние, размешанные по крови, но тем не менее русские люди. К чему веду: а не надоело в абсурде тонуть? Может уже хоть в этом определимся: если человек идентифицирует себя русским человеком - может дадим ему это право, тем более большинство в нашей стране с помощью зомбоящика идентифицируют себя - непонятными россиянами.

Дальше, вы хотите, чтобы как можно больше людей разобрались с национальным вопросом, чтобы им не только зомбоящик подавал свою версию, а чтобы и вы подавали своё видение: кто такие русские? Если хотите, то не гоните всех и вся от себя, не требуйте срочно присягнуть вашей организации с вашим уставом, а с помощью мягкой силы рассказывайте о чём вы, куда вы и результат не заставит себя ждать.

По-моему: русский человек - это человек принявший Русскую систему координат как за одну из основ своего существования и он точно любит всех русских, за исключением подонков. И он не отдаёт свою энергию на ненависть к другим нациям, а тратит всю энергию на укрепление своей нации. И здравый русский националист берёт ответственность за всё происходящее на себя, понимая, что только так он сможет приступить к делам и изменить обстоятельства.

_ Ой, Лена, зачем ты рассуждаешь о том - о чём люди много книжек умных написали.

- Ну я своими мыслями делюсь, я хоть и народница, но в Русском движении и мне хочется поделиться своими наблюдениями. Кстати в ПДС НПСР вошли люди левых взглядов и день за днём они проникаются русской темой, начинают разбираться в ней и это действительно хорошо, мы на пути к единению.