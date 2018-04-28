Как научить человека стать обратно человеком из беспозвоночной слизи приватизаторской уголовщины

Майдан – это инструмент удаления доброй власти, не готовой расстреливать толпы на площадях. И – инструмент передачи всей полноты власти жестокими извергам, готовым это делать «на раз». То есть майданные технологии в итоге приводят к власти самых жестоких и отмороженных убийц. Майдан опасен для тех, кто склонен демократично прислушиваться к улице, и совершенно не опасен для тех, кто изначально готовит себя к террористическому подавлению несогласных. Майдан удаляет мягкотелую КПСС, но бессильно устилает улицы трупы перед Ельциным, майдан удаляет мямлю Януковича, но бессильно пятится перед террористом и маньяком Порошенко, и так – везде в мире. То есть майдан может убрать только ту власть, которая склонна думать о народе и не порывать с ним связи. Хунту террористов майдан убрать не может, и наоборот, всегда приводит её к власти, что в 1991, что в 2013 году. Велико количество жертв пост-советской вакханалии. В корне отличаются эти жертвы от тех, кто попал под колесо истории в восходящие периоды. Сочувствуя всем по-человечески, мы всё же должны различать жертв великого прорыва – от жертв гнойного нарыва.

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Сегодня модно сравнивать количество жертв сталинизма и ельцинизма, вычислять, что ельцинских жертв больше[1] – но я хотел бы изменить угол зрения на жертв у читателя. Согласитесь, что смерть ради великой цели, ради светлого будущего – и смерть бессмысленная, глупая – это разные вещи.

Жертвы сталинизма, среди которых, конечно, были и невинные, и их по человечески очень жаль – приносились на алтарь великого дела, прорыва в будущее, благодаря которому ХХ век дал цивилизации больше, чем десять или двадцать предыдущих веков, вместе взятых.

Это грандиозное уплотнение исторического прогресса, формирование принципиально новой реальности, отразившееся на всём мире. Оно сделало немыслимые прежде блага – обычными, а обычные прежде бедствия – немыслимыми. Это рывок, когда в невыносимо-трудных внешнеполитических, внутренних и климатических условиях было в считаные годы сделано дело, на которые прежде не хватало и столетий.

Значение сталинских реформ для цивилизации больше, чем открытие человеком огня, колеса, металлов, гончарного дела. Сопоставим по значению, возможно, лишь переход от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству на заре истории. Конечно, у такого великого дела были и ошибки, и жертвы, случайно попавшие под колесо истории (как под колёса автомобилей ежедневно попадают случайные прохожие).

А что такое ельцинизм с его гекатомбами жертв, превышающими сталинский период? Бездарное и бессмысленное метание слона в посудной лавке, звериные, низшие мотивации, мобилизовавшие «чёрный интернационал» самых омерзительных хищников, опора на худших подонков, уголовников и психопатов, примитивное раскурочивание бомжом сложнейшего и совершеннейшего агрегата – на «лом цветных металлов»…

Я категорически против упрощения, когда Ельцина судят за этот великий позор и несчастье одного, пытаясь на него всё свалить. Конечно же, в разной степени, но виноваты все современники, поддавшиеся зову зверя, уступившие зоологическим инстинктам, осуществившие коллективное нападение на цивилизацию и растоптавшие светлое будущее своего народа. Это и есть та самая социопсихическая деградация, которая не раз в истории разрушала будущее народов руками самих народов.

Но, хотя алкоголик Ельцин виноват далеко не один – ему никуда не уйти от роли символа, знамени обще-цивилизационной катастрофы и национального позора. Он взял на себя роль «худшего из русских» охотно и нёс её вполне добровольно (хотя, может быть, и не вполне сознательно).

Ничуть не умаляя ответственности Ельцина за миллионы человеческих жертвы 90-х годов, хочу коснуться другой стороны его деятельности: той, жертвой которой стали не жившие при нём люди, а прошлые и будущие поколения. Той, жертвой которой стала человеческая, мировая цивилизация.

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Грандиозные перемены эпох, увы, порой оборачиваются трагедией в отдельно взятых человеческих судьбах. Но если человечество восходит от роли примитивного заложника погодных условий к роли космического властелина, от жалкой роли комка плоти в биосфере к величию ноосферы – жертвы оказываются не напрасными…

Гекатомбы жертв пост-советизма – продукт безответственности дебилов и кровожадности садистов. За ними не стоят космодромы, атомоходы, победа над голодом, ликвидация безграмотности, электрификация и прочие «плоды просвещения». Пост-советизм не имеет светлых пятен, на которых мог бы отдохнуть взгляд.

Это всегда холод, голод, кровь, резня, тоска безысходности миллионов сломанных судеб – и беспросветный маразм антинаучной картины мира. Это не тот случай, при котором врач простит потерпеть боль – ради исцеления. Это боль, которая никогда не кончается, а только увеличивается с годами, порождая всё более и более чудовищных монстров вокруг нас.

У этого общества нет будущего – если, конечно, оно не одумается, и не отмотает, как блудный сын, события назад. Двигаясь намеченной пост-советскими инфернальными «реформами» дорогой, мы придём не только к угасанию всякого блага, но и к угасанию всякой человеческой мысли.

Простой взгляд на людей Запада, на фото и видео, при личных встречах – уже сегодня пугает явными чертами вырождения мыслительной деятельности. Мимика роботов, остановившийся и безумный взгляд, окаменевшая улыбка – и ощущение, что из этой улыбки немедленно потекут слюни слабоумия – говорит нам о крайнем неблагополучии с преемственностью культуры на Западе.



Это ощущение крепнет у культуролога, когда он знакомится с произведениями искусства Запада, особенно в ретроспективе: с 60-х годов ХХ века до наших дней. Просматривая, например, киноленты Голливуда в такой последовательности, отчётливо видишь, как год от года выветривается смысловое и гуманистическое содержание, как нарастает абсурд, безграмотность постановки, всё более противоречащая законам физики, жестокость и бессмысленность, сектантство и садизм действий киногероев, аномия их поведения.

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В нашей стране аналогичные перемены связаны с проклятым наследием Ельцина. Деградация культуры и права, абстрактного мышления и познавательных способностей, особенно у новых поколений, настолько очевидна, что о ней говорят даже сторонники либерального режима.

Нарастающее дерегулирование процессов неразрывно связано с их нарастающим распадом, с выходом из строя одной системы за другой, как обеспечительной, так и систем безопасности (включая глобальные, международные).

Отношения не только между людьми, но даже и государствами, свелись к хищничеству, не регулируемому ничем, кроме страха взаимного уничтожения. Нить восходящего прогресса потеряна, потенциал реального производства растворился в кислоте финансовых афёр и спекуляций, представление о созидательном труде – стало представление об уделе неудачников, глупцов и парий общества.

Не отрицая инфернальной роли личности Ельцина (как и Горбачёва) – хочу сказать, что всё же это – это продукт нашей с вами деятельности, массовый читатель. Кто в большей, кто в меньшей степени, но мы захотели превратиться из рачительного, разумного (а значит, планирующего) хозяина планеты в налипшего на неё паразита. Мы не смогли остановить перерождение человечества из мозга Земли в глистов Земли.

И нет другого выхода для всех нас – кроме как (для начала) – яростно расхотеть быть глистами голубой планеты, «захотеть обратно» стать представителями вида «человек разумный».

Пока идеал человека – паразитизм на всём, что вокруг него, деельцинизации не случится, выхода из тупика не будет. Без желания человека меняться – перемены невозможны.

И вот эта самая большая загадка: как научить человека стать обратно человеком из беспозвоночной слизи приватизаторской уголовщины… Остальное-то известно: какие нужны экономические меры, какие законы, какие исследования… Это не вопрос – запустить рациональную сферу по новой.

Вопрос в том, как сделать так, чтобы человек снова захотел мыслить.

И этот вопрос остаётся открытым…