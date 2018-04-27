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Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2018

10:20. 27 апреля 2018 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс: ВСУ несут потери

Донбасс: ВСУ несут потери | Русская весна

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли потери на Донбассе — пятеро украинских боевиков ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.

В сообщении также говорится о пятидесяти двух обстрелах, в которых обвиняют, разумеется, вооружённые силы Республик Донбасса.

Так, сообщается, что на донецком направлении были использованы гранатометы, пулеметы и вооружение БМП. Горячими точками называют Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровку, шахту «Бутовка», Авдеевку, Марьинку, Водяное, Широкино, Гнутово, Пищевик и Новомихайловку.

Командование Народных милиций как ДНР, так и ЛНР не раз подчёркивало приверженность к соблюдению перемирия, был обнародован приказ о запрете открывать огонь по позициям противника.

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Комбриг ВСУ заставляет подчинённых воровать лес, древесину и металлолом

Комбриг ВСУ заставляет подчинённых воровать лес, древесину и металлолом | Русская весна

Военнослужащие ВСУ по указанию командира части вывозят из района Счастья и распродают лес, древесину и металлолом.

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что «командование вооружённых сил Украины продолжает вести бизнес в зоне проведения так называемой «АТО».

«Военнослужащие из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады по указанию командира бригады полковника Ковальчука вывозят по ночам лес, древесину и металлолом на военных грузовиках из района населённого пункта Счастье для последующей его реализации», — рассказал Марочко.

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