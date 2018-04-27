Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2018

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли потери на Донбассе — пятеро украинских боевиков ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.

В сообщении также говорится о пятидесяти двух обстрелах, в которых обвиняют, разумеется, вооружённые силы Республик Донбасса.

Так, сообщается, что на донецком направлении были использованы гранатометы, пулеметы и вооружение БМП. Горячими точками называют Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровку, шахту «Бутовка», Авдеевку, Марьинку, Водяное, Широкино, Гнутово, Пищевик и Новомихайловку.

Командование Народных милиций как ДНР, так и ЛНР не раз подчёркивало приверженность к соблюдению перемирия, был обнародован приказ о запрете открывать огонь по позициям противника.

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