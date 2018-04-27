Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2018
- 09:05 Донбасс: ВСУ несут потери.
- Вчера 21:37 Жестокий обстрел Докучаевска. Кадры с места событий (21+).
- Вчера 20:40 Басурин: ВСУ нанесли удары по территории ДНР.
- Вчера 19:52 Комбриг ВСУ заставляет подчинённых воровать лес, древесину и металлолом.
Донбасс: ВСУ несут потери
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли потери на Донбассе — пятеро украинских боевиков ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.
В сообщении также говорится о пятидесяти двух обстрелах, в которых обвиняют, разумеется, вооружённые силы Республик Донбасса.
Так, сообщается, что на донецком направлении были использованы гранатометы, пулеметы и вооружение БМП. Горячими точками называют Новотроицкое, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровку, шахту «Бутовка», Авдеевку, Марьинку, Водяное, Широкино, Гнутово, Пищевик и Новомихайловку.
Командование Народных милиций как ДНР, так и ЛНР не раз подчёркивало приверженность к соблюдению перемирия, был обнародован приказ о запрете открывать огонь по позициям противника.
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Жестокий обстрел Докучаевска. Кадры с места событий (21+)
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Басурин: ВСУ нанесли удары по территории ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Комбриг ВСУ заставляет подчинённых воровать лес, древесину и металлолом
Военнослужащие ВСУ по указанию командира части вывозят из района Счастья и распродают лес, древесину и металлолом.
Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что «командование вооружённых сил Украины продолжает вести бизнес в зоне проведения так называемой «АТО».
«Военнослужащие из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады по указанию командира бригады полковника Ковальчука вывозят по ночам лес, древесину и металлолом на военных грузовиках из района населённого пункта Счастье для последующей его реализации», — рассказал Марочко.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su