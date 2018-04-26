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Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2018

11:04. 26 апреля 2018 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал:

Донбасс: «Ситуация накаляется» — репортаж из прифронтового Зайцево (ВИДЕО)

Донбасс: «Ситуация накаляется» — репортаж из прифронтового Зайцево (ВИДЕО) | Русская весна

Военкоры пресс-службы ВС ДНР побывали в прифронтовом посёлке Зайцево и убедились, что обстановка там продолжает ухудшаться.

Будучи не в силах выбить бойцов Вооружённых сил ДНР с их позиций, военные преступники из ВСУ прибегают к тактике террористических обстрелов жилых кварталов посёлка.

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Военкоры News Front побывали на позициях батальона «Пятнашка» в районе ДФС

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ВСУ обстреляли пригороды Донецка и Горловки

ВСУ обстреляли пригороды Донецка и Горловки | Русская весна

Украинские войска открыли огонь из танковых орудий и миномётов по селу Спартак к северу от Донецка.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 20:00 с направления Авдеевка — Спартак зафиксирован обстрел. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм, пять мин калибра 120 мм и четыре — 82 мм», — отметил Якубов.

Также под огонь подразделений ВСУ вечером попали Ясиноватая, пригород Горловки — посёлок Зайцево и село Стыла. Огонь вёлся из миномётов калибра 120 мм и АГС.

Читайте также: «Больно резало глаза», — «патриоты» жалуются, что украинцы не оплакивают «атошников» (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ночной обстрел авдеевской промзоны

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Боец Пятнашки “Знак” о ситуации на Авдеевской промзоне

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Боец “Пятнашки” “Солист”: “Кто с мечом в Донбасс пришел, тот от меча и погибнет”

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Штаб «АТО» сообщает о потерях в рядах ВСУ

Штаб «АТО» сообщает о потерях в рядах ВСУ | Русская весна

На Донбассе в результате обострения боевой обстановки ВСУ понесли санитарные потери.

Об этом сообщили в штабе «АТО».

«Вследствие вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Ещё один наш военнослужащий получил боевое травмирование», — говорится в сообщении.

«Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь», — добавили в штабе карательной операции.

Читайте также: В Запорожье началась «АТО»

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Один комментарий»

  • 4564 665
    nikolay 26 апреля 2018 в 13:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    ДОКУМЕНТ
    Опубликовано 25.04.2018 автором admin
    Министерство Обороны Донецкой Народной Республики распространило в сети документ, в котором содержится план пропаганды, которая должна сопровождать военные преступления Украины против Донбасса. Инструкции в документе были направлены войсковым подразделениям, входящим в структуру командования «сил специальных операций бандеровских вооруженных сил.
    Перевод с держмовы:

    СЕКРЕТНО
    МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ
    КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
    03168. г. Киев
    04.04.2018 № 06437/11
    Командиру воинской части А1182
    Командиру воинской части А4398
    Командиру воинской части А1277
    Командиру воинской части А2455
    Основными направлениями которые выбрано для проведения информационно-пропагандистской деятельности ССО ВСУ, являются следующие:
    1. «Россия агрессор»
    Демонстрация целенаправленной агрессивной политики руководства РФ и фактов прямого участия ВС и спецслужб России в зоне проведения АТО на временно неподконтрольной территории Украины.
    2. «Пауки в стакане»
    Дискредитация политических и военных лидеров ОРДЛО. разжигание взаимного недоверия и вооруженного противостояния между боевиками ОРДЛО, подразделениями МО РФ и российскими наемниками (донскими казаками, чеченскими и бурятскими группировками с представителями антиукраинских организаций и деятелей).
    3. «Хроника оккупации»
    Распространение информации о катастрофическом социально-экономическом положении на временно оккупированных территориях, который сложился по вине руководства ОРДЛО.
    4. «Народная люстрация»
    Компрометация пророссийски настроенных лидеров местной политической элиты на всей территории Украины, демонстрация противоправной и деструктивной деятельности, с акцентом на коррупционную составляющую.
    5. «Все против всех»
    Освещение деятельности РФ в качестве агрессора, инспирации социально политического напряжения и общественных протестов в ОРДЛО, распространение соответствующей направленной специальной информации в региональном сегменте ИТКС Интернет.
    6. «Тебя ждут дома»
    Проведение оперативных бесед с родными и друзьями боевиков с целью склонения последних к сдаче оружия, добровольного сотрудничества со спецслужбами Украины.
    7. Гуманитарная катастрофа
    Проведение специальных действий на временно оккупированных территориях Украины, с последующими обвинениями гибридных российских оккупационных войск в халатности при проведении военных действий.
    8. «Облако Донбасса»
    Обвинения руководства ОРДЛО в применении запрещенных методов ведения войны, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов и химического оружия.
    9. «Георгиевский Колорад»
    Срыв проведения пророссийского парада оккупации Европы 1945 года в ОРДЛО.

    Командующий силами специальных операций ВСУ
    Генерал-лейтенант И.В. ЛУНЕВ

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