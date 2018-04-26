Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2018
- 14:09 Донбасс: «Ситуация накаляется» — репортаж из прифронтового Зайцево (ВИДЕО).
- 10:40 Военкоры News Front побывали на позициях батальона «Пятнашка» в районе ДФС.
- Вчера 21:55 ВСУ обстреляли пригороды Донецка и Горловки.
- Вчера 21:21 Ночной обстрел авдеевской промзоны.
- Вчера 20:57 Боец Пятнашки “Знак” о ситуации на Авдеевской промзоне.
- Вчера 20:19 Боец “Пятнашки” “Солист”: “Кто с мечом в Донбасс пришел, тот от меча и погибнет”.
- Вчера 20:14 Штаб «АТО» сообщает о потерях в рядах ВСУ.
Донбасс: «Ситуация накаляется» — репортаж из прифронтового Зайцево (ВИДЕО)
Военкоры пресс-службы ВС ДНР побывали в прифронтовом посёлке Зайцево и убедились, что обстановка там продолжает ухудшаться.
Будучи не в силах выбить бойцов Вооружённых сил ДНР с их позиций, военные преступники из ВСУ прибегают к тактике террористических обстрелов жилых кварталов посёлка.
Читайте также: «Больно резало глаза», — «патриоты» жалуются, что украинцы не оплакивают «атошников» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военкоры News Front побывали на позициях батальона «Пятнашка» в районе ДФС
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ обстреляли пригороды Донецка и Горловки
Украинские войска открыли огонь из танковых орудий и миномётов по селу Спартак к северу от Донецка.
Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«В 20:00 с направления Авдеевка — Спартак зафиксирован обстрел. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм, пять мин калибра 120 мм и четыре — 82 мм», — отметил Якубов.
Также под огонь подразделений ВСУ вечером попали Ясиноватая, пригород Горловки — посёлок Зайцево и село Стыла. Огонь вёлся из миномётов калибра 120 мм и АГС.
Читайте также: «Больно резало глаза», — «патриоты» жалуются, что украинцы не оплакивают «атошников» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ночной обстрел авдеевской промзоны
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец Пятнашки “Знак” о ситуации на Авдеевской промзоне
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец “Пятнашки” “Солист”: “Кто с мечом в Донбасс пришел, тот от меча и погибнет”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Штаб «АТО» сообщает о потерях в рядах ВСУ
На Донбассе в результате обострения боевой обстановки ВСУ понесли санитарные потери.
Об этом сообщили в штабе «АТО».
«Вследствие вражеского огня четверо украинских защитников получили ранения. Ещё один наш военнослужащий получил боевое травмирование», — говорится в сообщении.
«Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали медицинскую помощь», — добавили в штабе карательной операции.
Читайте также: В Запорожье началась «АТО»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
loading...
ДОКУМЕНТ
Опубликовано 25.04.2018 автором admin
Министерство Обороны Донецкой Народной Республики распространило в сети документ, в котором содержится план пропаганды, которая должна сопровождать военные преступления Украины против Донбасса. Инструкции в документе были направлены войсковым подразделениям, входящим в структуру командования «сил специальных операций бандеровских вооруженных сил.
Перевод с держмовы:
СЕКРЕТНО
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ
КОМАНДОВАНИЕ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
03168. г. Киев
04.04.2018 № 06437/11
Командиру воинской части А1182
Командиру воинской части А4398
Командиру воинской части А1277
Командиру воинской части А2455
Основными направлениями которые выбрано для проведения информационно-пропагандистской деятельности ССО ВСУ, являются следующие:
1. «Россия агрессор»
Демонстрация целенаправленной агрессивной политики руководства РФ и фактов прямого участия ВС и спецслужб России в зоне проведения АТО на временно неподконтрольной территории Украины.
2. «Пауки в стакане»
Дискредитация политических и военных лидеров ОРДЛО. разжигание взаимного недоверия и вооруженного противостояния между боевиками ОРДЛО, подразделениями МО РФ и российскими наемниками (донскими казаками, чеченскими и бурятскими группировками с представителями антиукраинских организаций и деятелей).
3. «Хроника оккупации»
Распространение информации о катастрофическом социально-экономическом положении на временно оккупированных территориях, который сложился по вине руководства ОРДЛО.
4. «Народная люстрация»
Компрометация пророссийски настроенных лидеров местной политической элиты на всей территории Украины, демонстрация противоправной и деструктивной деятельности, с акцентом на коррупционную составляющую.
5. «Все против всех»
Освещение деятельности РФ в качестве агрессора, инспирации социально политического напряжения и общественных протестов в ОРДЛО, распространение соответствующей направленной специальной информации в региональном сегменте ИТКС Интернет.
6. «Тебя ждут дома»
Проведение оперативных бесед с родными и друзьями боевиков с целью склонения последних к сдаче оружия, добровольного сотрудничества со спецслужбами Украины.
7. Гуманитарная катастрофа
Проведение специальных действий на временно оккупированных территориях Украины, с последующими обвинениями гибридных российских оккупационных войск в халатности при проведении военных действий.
8. «Облако Донбасса»
Обвинения руководства ОРДЛО в применении запрещенных методов ведения войны, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов и химического оружия.
9. «Георгиевский Колорад»
Срыв проведения пророссийского парада оккупации Европы 1945 года в ОРДЛО.
Командующий силами специальных операций ВСУ
Генерал-лейтенант И.В. ЛУНЕВ
Р