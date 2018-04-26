Сводки от ополчения Новороссии 26 апреля 2018

Украинские войска открыли огонь из танковых орудий и миномётов по селу Спартак к северу от Донецка.

Об этом заявил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 20:00 с направления Авдеевка — Спартак зафиксирован обстрел. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм, пять мин калибра 120 мм и четыре — 82 мм», — отметил Якубов.

Также под огонь подразделений ВСУ вечером попали Ясиноватая, пригород Горловки — посёлок Зайцево и село Стыла. Огонь вёлся из миномётов калибра 120 мм и АГС.

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