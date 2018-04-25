Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2018
- 10:34 Жители Донбасса: не дают приказ гнать фашистов до Львова.
- 09:59 «Более тысячи боеприпасов»: первые данные о массированных украинских обстрелах.
- 07:47 Резкое обострение на Донбассе: бои на нескольких направлениях.
- 07:09 Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра.
- Вчера 23:44 Экстренное заявление командования ДНР о подготовке ВСУ к массированному удару.
- Вчера 23:38 Боец ДНР: Украина должна собраться и уйти из Донбасса, здесь они только приобретут смерть.
- Вчера 20:50 Премьера клипа группы “Зверобой” – “Безымянный солдат”.
Жители Донбасса: не дают приказ гнать фашистов до Львова
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Более тысячи боеприпасов»: первые данные о массированных украинских обстрелах
За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более тысячи боеприпасов, 43 раза нарушив режим прекращения огня.
Такие цифры сообщили «Русской Весне» в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ достигло 43 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 1 048 единиц», — заявил глава Представительства ДНР Руслан Якубов.
Под обстрелами украинских оккупантов, как ранее сообщала «Русская Весна», оказались северная и западная окраины Донецка, окрестности Ясиноватой и Горловки, Докучаевск, а также села на юге Республики.
В настоящее время местные власти оценивают степень нанесённого ущерба и изучают информацию о наличии пострадавших среди мирного населения.
«Русская Весна» следит за ситуацией в ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Резкое обострение на Донбассе: бои на нескольких направлениях
Обстановка на фронтах Донбасса обострилась сразу на нескольких направлениях.
Как сообщала «Русская Весна», сегодня с утра от звуков обстрелов проснулись жители окраинных районов Донецка, почти всю ночь не спали многострадальные Горловка и Зайцево.
Около половины восьмого утра начался бой на Светлодарском направлении, сообщается, что применяются миномёты и артиллерия.
Север Горловки и Зайцево по-прежнему под обстрелом — горожане сообщают, что ведётся огонь из тяжёлого вооружения.
Район аэропорта и Ясиноватского блокпоста «шумит» тяжёлой артиллерией.
Около семи утра в направлении населённого пункта Новолуганское (около 70 км на северо-восток от Донецка) начался миномётный бой, противник применяет миномёты, БМП, АГС, стрелковое оружие.
По неподтверждённой пока информации, противник предпринял попытку прорыва в районе Ясиноватского блокпоста и авдеевской промзоны.
Напомним, вчера вечером оперативное командование ДНР выступило с экстренным заявлением о подготовке ВСУ к массированному артудару.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра
Сегодня с 6.20 начался мощный обстрел окраин Донецка и прилегающих к ним посёлков. Дончане, проживающие в окраинных районах, сообщают о необычно громком утре.
Так, слышны звуки артиллерийских и миномётных ударов в Киевском районе — Путиловка и Гладковка, а также на окраине Будённовского района (микрорайон Щетинина).
По неподтверждённой пока информации, горячая точка сегодняшнего утра — Спартак и район Ясиноватского блокпоста.
Кроме того, как стало известно, ночью под обстрелом находился жилмассив Трудовские в Петровском районе города и окраины Ясиноватой — с 2.00 до 2.40 противник активно применял тяжёлую артиллерию.
Сообщалось о бое на направлении аэропорта и Ясиноватского блокпоста.
В 2.20 под огонь украинских оккупантов попали Горловка и Зайцево, сообщалось о разрывах в районе шахты им. Гагарина. Горловчане в соцсетях писали, что «работает», похоже всё, кроме «Градов» и «Ураганов».
Напомним, вчера вечером оперативное командование ДНР выступило с экстренным заявлением о подготовке ВСУ к массированному артудару.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
Читайте также: На Донбассе умер «героический» подполковник ВСУ (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление командования ДНР о подготовке ВСУ к массированному удару
ВСУ разворачивают артиллерию для нанесения удара по мирным кварталам.
Об этом сообщил официальный представитель командования Вооруженных сил Республики Эдуард Басурин.
«Как мы предупреждали ранее, сейчас в районе н.п. Верхнеторецкое враг начал вести провокационные обстрелы из гранатометов, под прикрытием которых осуществляется развертывание артиллерийских систем для нанесения массированного удара по мирным кварталам.
Мы не исключаем таких же провокационных обстрелов на всей линии соприкосновения.
Оккупанты, наплевав на все договоренности о прекращении огня, а также жизни и здоровье мирных граждан, планируют бить прицельно по кварталам, в которых еще остались проживать не участвующие в вооруженном конфликте мирные жители.
Также нами фиксируются пролеты беспилотных летательных аппаратов противника, с помощью которых ведется аэроразведка для дальнейшего нанесения огня», — отметил он.
Также, по словам Басурина, в районах Доломитного и Горловки противник применяет 120-мм минометы, станковые противотанковые гранатомёты, вооружение БМП и стрелковое оружие.
«Мы призываем международные организации зафиксировать эти преступления против человечности украинских оккупационных войск», — подчеркнул представитель ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боец ДНР: Украина должна собраться и уйти из Донбасса, здесь они только приобретут смерть
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Премьера клипа группы “Зверобой” – “Безымянный солдат”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com