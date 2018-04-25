Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2018

За минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР более тысячи боеприпасов, 43 раза нарушив режим прекращения огня.

Такие цифры сообщили «Русской Весне» в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ достигло 43 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 1 048 единиц», — заявил глава Представительства ДНР Руслан Якубов.

Под обстрелами украинских оккупантов, как ранее сообщала «Русская Весна», оказались северная и западная окраины Донецка, окрестности Ясиноватой и Горловки, Докучаевск, а также села на юге Республики.

В настоящее время местные власти оценивают степень нанесённого ущерба и изучают информацию о наличии пострадавших среди мирного населения.

«Русская Весна» следит за ситуацией в ДНР.

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