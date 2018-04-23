Сводки от ополчения Новороссии 23 апреля 2018
12:00. 23 апреля 2018 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал: admin
- Вчера 23:34 ВСУ обстреляли Коминтерново.
- Вчера 23:17 Военнослужащий ВС ДНР «Андрей» о ситуации в многострадальном посёлке Зайцево.
- Вчера 23:17 Житель Зайцево убит выстрелом ВСУ.
- Вчера 23:16 Военкоры ВС ДНР побывали на Донецкой фильтровальной станции.
ВСУ обстреляли Коминтерново
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий ВС ДНР «Андрей» о ситуации в многострадальном посёлке Зайцево
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Житель Зайцево убит выстрелом ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военкоры ВС ДНР побывали на Донецкой фильтровальной станции
К оглавлению | Источник: www.youtube.com