США выбросили миллиард, чтобы попытаться вернуть утраченный баланс сил с Россией
Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты
Ещё недавно американская пресса пыталась ехидничать по поводу вступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, которому он презентовал новые виды вооружений. Среди них, разработанных в стране в последние годы, упоминались и гиперзвуковые ракеты.
Посмотрели "мультик" и впечатлились
Тогда одним из основных рефренов западных СМИ было издевательским тоном сделанное замечание, что, дескать, Путин ничего не показал, кроме "мультиков". Словно президент должен был закатить в Гостиный двор МиГ-31БМ с ракетой "Кинжал" под брюхом и дёрнуть за какую-нибудь ручку, чтобы эту ракету запустить. Но зато теперь издание Defence News с какой-то священной гордостью пишет про то, что Пентагон готов выделить компании "Локхид-Мартин" 928 миллионов долларов на создание гиперзвуковой ракеты. Отметим: только готов представить. Причём, судя по контексту описываемых в журнале планов, деньги эти будут обеспечивать соответствующие работы с нулевой отметки: "ведение проектно-конструкторских разработок, проведение испытаний, планирование материально-технического обеспечения и осуществление авиационной интеграционной поддержки".
По срокам ограничения в контракте не оговариваются, указывает издание. То есть, в переводе на понятный язык фактов, Пентагон запустил слушок, что готов заказать новую ракету, но сроков готовности не называет, потому что всерьёз тему не прорабатывал, и потому не в курсе. То есть не в курсе ни потребных работ, ни сроков, ни, следовательно, денег.
А ещё проще: военное ведомство США объявило о готовности ухнуть куда-то миллиард долларов без внятного бизнес-обоснования. То есть – выбросить его.
Но щёки надуваются изрядно
Именно так восприняли ряд наблюдателей обнародованное в США заявление. И дальнейшие комментарии должностных лиц в американском военном секторе они сопровождают скептическими улыбками, сравнивая их с банальным надуванием щёк после того как тихонько, на цыпочках разошёлся с грозным силачом. А оный грозный персонаж, напомнил, показал всему миру свои новые и очень крепкие бицепсы в виде необоримой межконтинентальной ракеты "Сармат", неограниченной дальности крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", лазерного оружейного комплекса "Пересвет", а также гиперзвуковой системы "Авангард", способной лететь со скоростью в 20 Махов.
Стоит также напомнить, что гиперзвуковым считается оружие, способное превышать 5 Махов. Только американцы покуда и его делать не умеют. Но щёки надувают почти убедительно.
"Эти работы являются частью усилий по разработке гиперзвукового оружия, предпринимаемых ВВС для форсирования гиперзвуковых исследований и разработок, - цитирует издание заявление официального представителя ВВС США Энн Стефанек. - ВВС создаёт опытный образец для скорейшего продвижения этих технологий на стадию их практического использования".
Обратим внимание вторично: опытный образец! Для продвижения чего-то там на стадию практического использования! А чтобы щёки выглядели грознее, нежели бицепсы у силача, к этому дама добавила, что это лишь один из двух проектов Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа — совместная программа Tactical Boost Glide, которая будет осуществляться ВВС совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). При этом DARPA уверяет, что сможет представить опытный экземпляр ракеты к 2022-2023 годам.
Только это будет ракета, дающая чуть больше пяти чисел Маха. Вспомним наш "Аванград" из "мультика". Всё поймём…
Что думают эксперты?
Но всё же давайте будем честными: обычно американцы, бросив на задачу кучу денег и усилий, всё же добиваются её исполнения. И рано или поздно американское гиперзвуковое оружие появится, что называется, в металле. А будет ли тогда у нас что-то, что позволит нейтрализовать американские гиперзвуковые ракеты после того как они станут на вооружение?
На этот вопрос Царьграду ответил коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Давайте начнём с того, что если они и выделят миллиард, это не значит, что они пошли в магазин и купили готовую гиперзвуковую ракету, - заявил эксперт на предложение "давайте будем честными". - На это нужно время. Ближайшее гиперзвуковое оружие у американцев должно появиться в виде тестового образца не раньше 2025-го года. Примерно к 2030-му году они могут получить образцы, которые могут ставить на вооружение".
"Но мы же не будем стоять на месте! – подчеркнул Леонков. - У нас в военно-промышленном комплексе принято делать следующее: когда мы создаём какой-то меч, мы параллельно создаём и щит. Потому что понимаем, что рано или поздно вероятный противник попытается всё-таки создать нечто подобное, с чем нам придется бороться.
Поэтому мы и дальше будем совершенствовать наши комплексы. И к 2030-му году те из них, которые мы презентовали, будут не только уже давно стоять на вооружении, но и модернизированы". Сейчас, например, привёл данные специалист, ракеты зенитно-ракетного комплекса С-400 летают со скоростью 4,5 километра в секунду. А первые ракеты этого комплекса летали со скоростью 2,8 километра в секунду. То есть за время создания этого оружия произошло несколько итераций, и появился более совершенный комплекс, который может сбивать большинство существующих и частично перспективных целей.
Ракеты зенитно-ракетного комплекса С-400 летают со скоростью 4,5 километра в секунду.
"Если появятся гиперзвуковые цели, то, я думаю, наши системы ПВО и ПРО уже к этому времени будут готовы их сбивать", - подчеркнул военный эксперт.
Источник: tsargrad.tv
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“Если появятся гиперзвуковые цели, то, я думаю, наши системы ПВО и ПРО уже к этому времени будут готовы их сбивать”
Петух тоже думал и в суп попал.
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Сравнили опу с пальцем. Зенитная ракета и крылатая ракета совершенно разные типы вооружения. Думаете у них зенитные ракеты медленнее летают?
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У них там уже автомобили с ядерным двигателем создают, на которых можно ездить 100 лет не заправляясь. А нашим только воевать, чтобы подороже газ продать за границу.