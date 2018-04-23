США выбросили миллиард, чтобы попытаться вернуть утраченный баланс сил с Россией

Ещё недавно американская пресса пыталась ехидничать по поводу вступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, которому он презентовал новые виды вооружений. Среди них, разработанных в стране в последние годы, упоминались и гиперзвуковые ракеты.

Посмотрели "мультик" и впечатлились

Тогда одним из основных рефренов западных СМИ было издевательским тоном сделанное замечание, что, дескать, Путин ничего не показал, кроме "мультиков". Словно президент должен был закатить в Гостиный двор МиГ-31БМ с ракетой "Кинжал" под брюхом и дёрнуть за какую-нибудь ручку, чтобы эту ракету запустить. Но зато теперь издание Defence News с какой-то священной гордостью пишет про то, что Пентагон готов выделить компании "Локхид-Мартин" 928 миллионов долларов на создание гиперзвуковой ракеты. Отметим: только готов представить. Причём, судя по контексту описываемых в журнале планов, деньги эти будут обеспечивать соответствующие работы с нулевой отметки: "ведение проектно-конструкторских разработок, проведение испытаний, планирование материально-технического обеспечения и осуществление авиационной интеграционной поддержки".

По срокам ограничения в контракте не оговариваются, указывает издание. То есть, в переводе на понятный язык фактов, Пентагон запустил слушок, что готов заказать новую ракету, но сроков готовности не называет, потому что всерьёз тему не прорабатывал, и потому не в курсе. То есть не в курсе ни потребных работ, ни сроков, ни, следовательно, денег.

А ещё проще: военное ведомство США объявило о готовности ухнуть куда-то миллиард долларов без внятного бизнес-обоснования. То есть – выбросить его.

Но щёки надуваются изрядно

Именно так восприняли ряд наблюдателей обнародованное в США заявление. И дальнейшие комментарии должностных лиц в американском военном секторе они сопровождают скептическими улыбками, сравнивая их с банальным надуванием щёк после того как тихонько, на цыпочках разошёлся с грозным силачом. А оный грозный персонаж, напомнил, показал всему миру свои новые и очень крепкие бицепсы в виде необоримой межконтинентальной ракеты "Сармат", неограниченной дальности крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", лазерного оружейного комплекса "Пересвет", а также гиперзвуковой системы "Авангард", способной лететь со скоростью в 20 Махов.

Стоит также напомнить, что гиперзвуковым считается оружие, способное превышать 5 Махов. Только американцы покуда и его делать не умеют. Но щёки надувают почти убедительно.

"Эти работы являются частью усилий по разработке гиперзвукового оружия, предпринимаемых ВВС для форсирования гиперзвуковых исследований и разработок, - цитирует издание заявление официального представителя ВВС США Энн Стефанек. - ВВС создаёт опытный образец для скорейшего продвижения этих технологий на стадию их практического использования".

Обратим внимание вторично: опытный образец! Для продвижения чего-то там на стадию практического использования! А чтобы щёки выглядели грознее, нежели бицепсы у силача, к этому дама добавила, что это лишь один из двух проектов Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа — совместная программа Tactical Boost Glide, которая будет осуществляться ВВС совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA). При этом DARPA уверяет, что сможет представить опытный экземпляр ракеты к 2022-2023 годам.

Только это будет ракета, дающая чуть больше пяти чисел Маха. Вспомним наш "Аванград" из "мультика". Всё поймём…

Что думают эксперты?

Но всё же давайте будем честными: обычно американцы, бросив на задачу кучу денег и усилий, всё же добиваются её исполнения. И рано или поздно американское гиперзвуковое оружие появится, что называется, в металле. А будет ли тогда у нас что-то, что позволит нейтрализовать американские гиперзвуковые ракеты после того как они станут на вооружение?

На этот вопрос Царьграду ответил коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Давайте начнём с того, что если они и выделят миллиард, это не значит, что они пошли в магазин и купили готовую гиперзвуковую ракету, - заявил эксперт на предложение "давайте будем честными". - На это нужно время. Ближайшее гиперзвуковое оружие у американцев должно появиться в виде тестового образца не раньше 2025-го года. Примерно к 2030-му году они могут получить образцы, которые могут ставить на вооружение".

"Но мы же не будем стоять на месте! – подчеркнул Леонков. - У нас в военно-промышленном комплексе принято делать следующее: когда мы создаём какой-то меч, мы параллельно создаём и щит. Потому что понимаем, что рано или поздно вероятный противник попытается всё-таки создать нечто подобное, с чем нам придется бороться.

Поэтому мы и дальше будем совершенствовать наши комплексы. И к 2030-му году те из них, которые мы презентовали, будут не только уже давно стоять на вооружении, но и модернизированы". Сейчас, например, привёл данные специалист, ракеты зенитно-ракетного комплекса С-400 летают со скоростью 4,5 километра в секунду. А первые ракеты этого комплекса летали со скоростью 2,8 километра в секунду. То есть за время создания этого оружия произошло несколько итераций, и появился более совершенный комплекс, который может сбивать большинство существующих и частично перспективных целей.

Ракеты зенитно-ракетного комплекса С-400 летают со скоростью 4,5 километра в секунду.

"Если появятся гиперзвуковые цели, то, я думаю, наши системы ПВО и ПРО уже к этому времени будут готовы их сбивать", - подчеркнул военный эксперт.