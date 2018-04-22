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Отчего бесится Америка

17:05. 22 апреля 2018 Просмотров - 317 3 коммент. Опубликовал:

ВОЙНА и МИР Если давать краткий ответ на вопрос в заголовке, то он будет таким: на кону десятки триллионов долларов, которые Америка рискует не получить в ближайшие десятилетия.

Вот уже несколько десятков лет США наслаждаются ежегодным торговым дефицитом порядка 700 миллиардов долларов в год. Это значит, что США "безвозмездно" получает эквивалент 20 бюджетов Германии, каждый год.

Позволяет иметь такое удовольствие им статус доллара как мировой валюты – за доллары можно купить квартиру, машину или кубометр древесины, в Москве или Рио-де-Жанейро, в то время как рубли или песо в Нью-Йорке даже в банк положить нельзя.

Напомню, себестоимость стодолларовой купюры составляет несколько центов, обеспечена она товарами и услугами по всему миру, а выпускается только в США. Хождение же доллара во многом обеспечивается тем фактом, что уже лет пятьдесят нефть в мире возможно было приобрести исключительно за доллары. Те же, кто нарушал данное правило, оказывались жестоко и показательно убиты: Саддам Хусейн повешен, Муамар Каддафи зарезан, и показано это было всему миру, по телевизору.

Однако, Россия в 2013 году открыла Петербургскую нефтяную биржу, на которой нефть и природный газ можно купить за рубли, а в 2014 году заключила триллионную мега-сделку с Китаем, по которой стороны в расчётах использовали рубли и юани. Внезапно выяснилось, что никакие доллары вовсе и не нужны для крупной международной торговли, да не чем-нибудь, а нефтью!

А если завтра другие страны таким же образом начнут игнорировать доллар, перестанут брать долларовые кредиты, откажутся от счетов в американских банках, и от складывания купленных за реальные товары зелёных бумажек в золотовалютные резервы и матрасы?? Придумать что-либо другое, более угрожающее американской халяве в мире, пожалуй, трудно. За прекращением халявы последует резкое снижение социальных стандартов, а также резкий рост волатильности валюты: скачки курса доллара к валютам других стран, которые сделают хранение накоплений в долларах невыгодным. Тут уж, как говорится, никаких санкций не жалко!

Разумеется, чистейшим совпадением является падение сразу после этого стоимости нефти в несколько раз, полное прекращение кредитования российских компаний на западе, санкции на поставки технологического оборудования для нефтянки и пр. Вся глубина возмущения коварством России, осмеливающейся противостоять ограблению своей финансовой системы и экономики (ведь печатали США доллар, а инфляция ударяла по рублю, для которого сужалось товарное покрытие), была доведена в простых незамысловатых выражениях, высказанных в той самой тональности, в которой рэкетиры объясняют честным коммерсантам ежемесячный план и последствия его неисполнения.

Однако, к изумлению очень многих, российская экономика практически не заметила тройной атаки на неё, отделавшись падением рубля, что пошло на пользу внутреннему производству, и незначительным падением ЗВР, которые вскоре опять восстановили свой рост, однако теперь главной статьёй увеличения ЗВР стал не доллар и евро, а золото.

Оказавшись перед дилеммой, начать жить честно или действовать как всегда, главный мировой рэкетир и по совместительству борец с коррупцией "у других", долго размышлять не стал, и вознамерился, как обычно, "наказывать" зарвавшуюся Россию, вот только результат почему-то получился совершенно противоположным ожидаемому. Вместо "разорванной в клочья экономики", "международной изоляции России", и внутренней политической нестабильности, происходит укрепление российского государства, консолидация общества, и усиление экономики – развитие собственной независимой финансовой системы, импортозамещение в технологических отраслях, и вытеснение импорта в продовольствии.

Подталкиваемый внутри страны клептократическим "глубинным государством", которое контролирует подавляющее большинство чиновников государства американского, президент Трамп, как бы ему лично не хотелось подобного избежать, будет вынужден бороться с независимой от доллара Россией всеми доступными и недоступными способами, включая военные.

До последнего чуть не дошло недавно в Сирии, но (пока что) американские и британские ракеты аккуратно облетали российские базы и объекты ПВО. Это, с одной стороны, позволило Трампу и Ко заявить о решительном и бесстрашном ударе по российскому союзнику Сирии, с другой – многими было расценено в духе "от него кровопролитиев ждали, а он чижика съел".

Логика развития ситуации диктует для США единственный выбор – попытаться поставить под свой контроль непокорные Россию и Китай, либо утратить огромные привилегии, которыми "исключительные" США располагают в современном мире. Если учесть, что прямая эмиссионная прибыль, насколько огромной суммой она бы ни исчислялась, это едва ли половина от выгоды для США от статуса доллара как мировой валюты, мирно и без боя принять новую многополярную реальность они не захотят.

Испробовав уже все доступные им средства, и достигнув обескураживающе ничтожных результатов, США, безусловно, в конце концов будут "вынуждены" пойти на прямой военный конфликт.

Проигрыш США в этом конфликте ознаменует переход к новой геополитической реальности, в которой США перестанут быть гегемоном в политическом, военном, и финансовом отношении. И это будет, как говорится, уже совсем другая История.

Источник: www.warandpeace.ru

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  • 996 254
    Павл 22 апреля 2018 в 17:23 Ссылка Пометить
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    Вы так уверены, что США проиграет в военном конфликте? А если никто не проиграет и не выиграет? Земля сойдёт с орбиты или повернётся земная ось?

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      jackomb Павл 22 апреля 2018 в 17:31 Ссылка Пометить
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      Значит человечество будет стёрто с лица земли, не мы первые не мы последние.Земля конечно же уцелеет, ведь такие конфликты были и раньше. Вспомните, чем закончился конфликт Атлантиды и Гипербореи, уничтожением друг друга. Значит возникнет другая цивилизация более разумная и не такая жадная и злая. Вам чего страшно? Мне нет.

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      • 9587 7153
        Ъ jackomb 22 апреля 2018 в 18:08 Ссылка Пометить
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        Вообще есть смысл общаться о “глобальном пиз.це”? Глобальный катаклизм,метеорит 100 км в диаметре…ядерная война на уничтожение(“квадратами”,чтоб никто не выжил)…Нет смысла-это смерть всех.Нужно общаться о “преодолении трудностей”,а не о мифическом…”сколько я проживу при избыточной радиации и есть ли шансы выжить при “ковровой” бомбардировке””.Есть же всего 2 ступени “личностного выживания”.1-ая это “сохраниться”(как личность,как опыт,как индивид),2-ая это “попытаться развиться”.Остальное-инфантилизм.
        Какой смысл в этом четверостишии,кроме инфантелизма.

        ВВП меня не кормит, не поит
        И к финансовому двигает краху.
        Я хочу чтоб прилетел астероид,
        Чтобы всех поубивало бы на х.й.
        Люди не знают куда идти.Цели-нет.Армагеддон кажется логичным продолжением бесцельной жизни.

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