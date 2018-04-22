Не надо печалиться или конец уранового беспредела
11:30. 22 апреля 2018 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
А помните, как это начиналось?
В феврале 1993 году руководство нашей страны решило, что разгромить железный занавес недостаточно и продало своему оппоненту по холодной войне ядерные боеголовки. Россия и США подписали соглашение о продаже 500 тонн урана, извлеченного из российских ядерных боеголовок. Выполнение соглашения было рассчитано на длительный период (более 10 лет), а общая сумма контракта оценивалась в 12 миллиардов долларов.
Оружейный уран имеет степень обогащения более 90%, но для США он поставлялся в разбавленном виде (обедненным или естественным ураном), так что концентрация составляла около 4%.
Передаваемый уран был предназначен лишь для использования в качестве топлива для атомных электростанций. Однако «оружейное происхождение» урана, то есть использованного ранее в ядерных боезарядах, являлось принципиальным условием сделки. Видимо хитрые Смиты решили обезоружить Иванов рублем. «Урановый контракт» стал дискуссионной темой в российском обществе. Кто-то протестовал против коррупционной тактики заморского соседа, а кто-то считал, что цена сделки была занижена.
Ее также называют «аферой тысячелетия» в силу беспрецедентной масштабности.
Это была операция Запада, которая решала сразу несколько стратегических целей:
а) одностороннее ядерное разоружение России путем лишения ее запасов оружейного урана, а также подготовка условий для выхода США из договора по ПРО;
б) нанесение экономического ущерба России;
в) лишение России колоссальных источников энергии в будущем.
«Аферой тысячелетия» сделку окрестили потому, что, во-первых, она имела громадные масштабы; во-вторых, была заключена обманным путем. Многие российские и американские СМИ стремились представить ее как заурядное коммерческое соглашение. Общая сумма сделки за поставку 500 т урана была определена в 11,9 млрд. долл. Между тем, стоимость указанного объема высокообогащенного урана несопоставимо выше. Чтобы произвести такой объем оружейного урана в горнодобывающей и оборонной промышленности страны трудилось в течение примерно сорока лет несколько сот тысяч человек. Производство опасное, десятки тысяч людей потеряли здоровье и трудоспособность, укоротили свои жизни. Это были громадные жертвы ради того, чтобы ковать «ядерный щит» страны и обеспечить мирную жизнь СССР и стран социалистического лагеря. Этим ураном обеспечивался военно-стратегический паритет в мире, что резко снижало риск возникновения мировой войны.
И, что в итоге мы имеем? Казалось, США поимели Россию по полной программе, иметь дешёвый уран, не тратить огромные деньги и людские ресурсы на его разработку, царствуй себе и плюй в потолочек. Но выиграли они от этой сделки? Это вопрос, ведь после этого США фактически перестали вести разработки в сфере атомной энергетики и стали фактически зависимы от поставок ОЯТ из России. И вот 16.11.2013. Российский оружейный уран перестал питать энергетику США: подведена черта под «сделкой Гор-Черномырдин». Но это не так, ОЯТ до сих пор питает ядерную энергетику Америки, пока во всяком случае. Даже известный экономист Валентин Катасонов считает, что в этой истории рано ставить точку, и я думаю, что продолжение только следует.
Да эта сделка принесла нашей стране огромный материальный и моральный ущерб, но ещё она принесла России первенство в переработки и производстве ОЯТ во всём мире, Россия строит АЭС в Турции, в Белоруссии, в Иране, в Египте, Индии, Венгрии, Бангладеше, Китае, Финлиндии. Это, не говоря о АЭС строящихся в России плюс плавучие АЭС, типа «Академик Ломоносов»
Россия научилась перерабатывать оружейный уран и получать с него топливо для атомных электростанций.
А, как же в Америке?
По состоянию на март 2018 в стране продолжается строительство 2-х новых реакторов, общей мощностью 2,5 ГВт. От постройки ещё 2 реакторов AP1000 (Virgil C. Summer 2 и 3) принято решение отказаться, из-за двукратного удорожания сметы и нежелания сторон нести дополнительные расходы.
Также за годы строительства окупаемость АЭС оказалась под вопросом. Массовая добыча сланцевого газа опустила цену на него почти в три раза. Атомная энергия стала проигрывать газовым электростанциям.
Агентство энергетической информации США прогнозирует сокращение атомного парка и доли атомной генерации в США, так как ввод новых мощностей не замещает в полной мере выводимые блоки. Есть ч чем сравнивать? Конечно есть, получается, что атомная энергетика в США в застое, а значит и передовая мысль тоже.
Подведём итог: получается, что в краткосрочной перспективе США выиграли, но в долгосрочное выиграла всё таки Россия так, что не будем печалится!