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Как в Индонезии люди эволюционировали для дайвинга

14:18. 21 апреля 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Индонезийское племя баджо в процессе эволюции приобрело фантастические способности в виде возможности погружаться в воду больше чем на 60 метров, а также задерживать дыхание длительностью около 13 минут. Это стало возможным благодаря тому, что они имеют увеличенную на 50% селезёнку. В итоге это первый в истории известный пример человеческой адаптации к глубокому дайвингу.

За эти способности представителей племени баджо можно по праву называть «люди-рыбы».

В Индонезии проживают люди, которые благодаря эволюции теперь обладают необычными способностями баджо, в мире, люди, племя, под водой, рыбы, способности, эволюция 

Более 1000 лет баджо бороздили моря Южной Азии на своих плавучих домах, вылавливая рыбу с помощью ныряния за ней с копьями.

Некоторые представители этого народа, вооружившись грузилом и защитными очками, способны нырять на глубину до 70 метров.

И в данном случае именно селезёнка играет ключевую роль, переводя организм ныряльщика в режим выживания.

В результате погружения происходит замедление частоты сердечных сокращений, при этом кровь направляется к жизненно важным органам, в то время как селезенка сжимается, чтобы выделить в кровоток клетки с кислородом.

Сокращение селезёнки может повысить уровень кислорода в организме на целых 9%.

Новое исследование выяснило, что селезенки людей баджо на 50 процентов больше, чем у их соседей из племени салуан, живущих на суше.

Ведущий ученый Мелисса Илардо (Melissa Ilardo) из Кембриджского университета, участвующая в исследовании, говорит: «О селезенке человека с точки зрения физиологии и генетики известно немногое, но мы знаем, что ныряющие на большую глубину тюлени, вроде тюленей Уэдделла, имеют непропорционально большие селезенки. Я думаю, что если селекция увеличила селезёнку у тюленей, то и с людьми потенциально могло произойти то же самое».

Поскольку баджо не ныряют, чтобы соревноваться, то точно неизвестно, насколько долго они могут продержаться под водой.

Правда один из представителей племени рассказал, что когда-то он мог пробыть под водой в течение 13 минут.

В Индонезии проживают люди, которые благодаря эволюции теперь обладают необычными способностями баджо, в мире, люди, племя, под водой, рыбы, способности, эволюция 

Илардо провела несколько месяцев в Индонезии, в местечке Джая Бакти (Jaya Bakti), собирая генетические образцы и проводя ультразвуковое сканирования людей народов баджо и салуан.

Она выяснила, что селезенки были увеличены среди всех представителей народа баджо без исключения, даже тех, которые под воду не ныряют.

В Индонезии проживают люди, которые благодаря эволюции теперь обладают необычными способностями баджо, в мире, люди, племя, под водой, рыбы, способности, эволюция 

«Люди — довольно пластичные существа, — рассказала она. — Мы можем адаптироваться к ряду различных экстремальных условий только благодаря изменению образа жизни или изменениям в нашем поведении, поэтому не факт, что мы можем приобрести фактическую генетическую адаптацию к дайвингу.»

В Индонезии проживают люди, которые благодаря эволюции теперь обладают необычными способностями баджо, в мире, люди, племя, под водой, рыбы, способности, эволюция 

Проведённый же анализ ДНК показал, что в генетическом коде баджо имеется ген PDE10A, которого нет у представителей племени салуан. Считается, что именно этот ген изменяет размер селезёнки, регулируя уровни гормонов щитовидной железы.

Отметим, что отчёт об этом интересном исследовании был опубликован в журнале Cell.

Источник: www.kramola.info

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