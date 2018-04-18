Сводки от ополчения Новороссии 18 апреля 2018

Дети Донбасса

О взрослой войне – детскими глазами, смотрите в специальном репортаже «Дети Донбасса» в эфире телеканала «Звезда» в четверг, 19 апреля, в 23.10





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Киев перебросил в район Катериновки иностранных снайперов – Марочко

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Украина готовится к наступлению – Александр Захарченко

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ВСУ добились решения об остановке ДФС, для захвата новых территорий в «серой зоне» — Басурин

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 18.04.2018

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Бои за Славянск

Попался на глаза отличный фильм о боях за Славянск в 2014 году, снятый военкором Геннадием Дубовым…











Ежедневно текущая обстановка по Донбассу:

1. Оперативная лента военных событий 17.04. 2018 - http://cigr.net/glavnoe/27708-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-1704-2018.html

2. Оперативная лента военных событий 18.04. 2018 - http://cigr.net/glavnoe/27709-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-1804-2018.html





Еще раз о важном: Сейчас военно-гуманитарная помощь Донбассу практически сошли на нет. Остались всего несколько человек, такие как Александр Жучковский и Владимир Орлов, которые продолжают по мере своих возможностей оказывать точечную помощь подразделениям армий ДНР и ЛНР.

Для тех, кто готов помочь: Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович

или Яндекс-кошелек 410012273300268

Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц здесь…



Владимир Орлов возглавляет программу МОО Вече по военно-гуманитарной помощи Донбассу с 2014 года.



Один из последних отчетов: “Подарки для Донбасса” - здесь описано, какие примерно “подарки” мы передаем на Донбасс

Отчет по реабилитации раненых: “О реабилитации раненых” - здесь описана работа МОО Вече по помощи в реабилитации раненых бойцов.



Здесь наш военный эксперт Владимир Орлов изложил свое мнение почему нельзя отказываться от помощи Донбассу: “Наша миссия помочь Донбассу”



С Владимиром Орловым вы можете связаться: тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru, профиль ВКонтакте - https://vk.com/id60259814, если через социальные сети



Программа военно-гуманитарной помощи ведется Межрегиональной общественной организацией Вече, при информационной поддержке Центра военно-политической журналистики CIGR и Бориса Рожина (colonelcassad), который принимает активное участие в помощи с 2014 года.

Все отчеты и работа, начиная с 2014 года: Гуманитарный Центр на Голосе Севастополя и на официальном сайте МОО Вече

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