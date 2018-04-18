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Сводки от ополчения Новороссии 18 апреля 2018

18:36. 18 апреля 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Дети Донбасса

О взрослой войне – детскими глазами, смотрите в специальном репортаже «Дети Донбасса» в эфире телеканала «Звезда» в четверг, 19 апреля, в 23.10

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Бои за Славянск

Попался на глаза отличный фильм о боях за Славянск в 2014 году, снятый военкором Геннадием Дубовым…





Ежедневно текущая обстановка по Донбассу:
1. Оперативная лента военных событий 17.04. 2018 - http://cigr.net/glavnoe/27708-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-1704-2018.html
2. Оперативная лента военных событий 18.04. 2018 - http://cigr.net/glavnoe/27709-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-1804-2018.html

Еще раз о важном: Сейчас военно-гуманитарная помощь Донбассу практически сошли на нет. Остались всего несколько человек, такие как Александр Жучковский и Владимир Орлов, которые продолжают по мере своих возможностей оказывать точечную помощь подразделениям армий ДНР и ЛНР.

Для тех, кто готов помочь: Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович
или Яндекс-кошелек 410012273300268
Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц здесь…


Владимир Орлов возглавляет программу МОО Вече по военно-гуманитарной помощи Донбассу с 2014 года.

Один из последних отчетов: “Подарки для Донбасса” - здесь описано, какие примерно “подарки” мы передаем на Донбасс
Отчет по реабилитации раненых: “О реабилитации раненых” - здесь описана работа МОО Вече по помощи в реабилитации раненых бойцов.

Здесь наш военный эксперт Владимир Орлов изложил свое мнение почему нельзя отказываться от помощи Донбассу: “Наша миссия помочь Донбассу”

С Владимиром Орловым вы можете связаться: тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru, профиль ВКонтакте - https://vk.com/id60259814, если через социальные сети

Программа военно-гуманитарной помощи ведется Межрегиональной общественной организацией Вече, при информационной поддержке Центра военно-политической журналистики CIGR и Бориса Рожина (colonelcassad), который принимает активное участие в помощи с 2014 года.

Все отчеты и работа, начиная с 2014 года: Гуманитарный Центр на Голосе Севастополя и на официальном сайте МОО Вече

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

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