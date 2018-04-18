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Формальная солидарность: Стариков прокомментировал путаницу США и ЕС с высылкой российских дипломатов

18:32. 18 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: politexpert.net
Президент США Дональд Трамп отчитал своих помощников за недопонимание в вопросе высылки дипломатов из РФ.

Обсуждая перспективы мер в отношении Москвы за якобы имевшее место отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне, американский лидер услышал о числе дипломатов, которые покинут страны союзников. Он принял эту цифру применительно к каждой стране, тогда как помощники сообщили ему общее число высылаемых дипломатов.

Трамп пришел в бешенство, когда узнал, что США выслали 60 представителей дипмиссии из России, а Франция и Германия – по четыре. Украина выслала 13 дипломатов РФ. Как пишет РИА Новости, в кабинете у президента США был громкий «разбор полетов» и нецензурная ругань.

В интервью изданию «Политэксперт» путаницу в действиях США и Евросоюза прокомментировал известный историк и политолог, лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков:

Повод для высылки российских дипломатов является, естественно, надуманным, и ничего кроме согласия от Лондона не прозвучало. Поэтому появление такой «солидарности» от западных государств чревато определенными сложностями в отношениях с Россией. Поэтому те, кто поумнее и поосторожнее, сделали это формально: чтобы и Трамп был доволен, и Великобритания удовлетворена.

По словам Старикова, для Франции и Германии, выславших всего по четыре дипломата, важно, чтобы Россия понимала, что это чисто формальное действие.

Ну а те, кто совсем лишились суверенитета как Украина, попытались «сгоряча» переплюнуть и Британию, и США – подытожил специалист.

Ранее издание «Политэксперт» сообщало о том, когда в Госдуме РФ планируют найти взвешенный и адекватный ответ на санкции.

Автор: Олег Шувалов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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