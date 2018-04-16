Почему никого не волнует проблема гигантских мусорных свалок

Ситуация вокруг мусорной темы говорит о полной неготовности и государства, и пресловутого гражданского общества заниматься этой проблемой.

После волоколамского всплеска даже враги по этой теме как-то не работают.

Неинтересно эту тему «крутить». Никому. Даже власти, чтобы нивелировать протестную активность. Есть ведь у нас официальное добровольческое/волонтерское движение, туда бы его. И вообще эта тема в смысле ток-шоу, социальной рекламы, флешмобов, субботников и прочего — вполне благодарная.

Хотя — зачем? Не идут же на столицу с вилами.

А сколько шума было. Народное восстание прям. Того и гляди, «революция мусорных полигонов» случится. Это вам не розы, мол.

Жаль, что не случится, кстати. Лучше жить без потрясений, но тут хоть повод достойный. Настоящий. Потому что тема мусора касается буквального каждого, и будущего наших детей.

Здесь же не только сама по себе утилизация мусора. Здесь фактически выбор пути стратегического развития: от гигантских агломераций, заваливающих окрестности отходами — к нормальному развитию территорий нашей огромной страны, которую, по сути, заново заселять надо.

Однако в итоге неизбежно пока срабатывает психологический эффект, касающийся любой темы об экологии и здоровье (что мусор возьми, что выбросы с предприятий, что подозрительного состава продукты, коих большинство): вот прямо сейчас же не каплет.

Амбре с полигона в масштабе общества дышат сущие единицы. Остальным не интересно.

После магазинных продуктов «скорая» пачками же не увозит. Прохожие на улицах от дыма из труд не падают же.

Ну и так далее. А от того, что вся эта дрянь накапливается, влияет на будущих детей и каждое новое поколение рождается всё менее здоровым — проще отмахнуться.

Не прямо сейчас же дети сгорели.

Заметили, что никакие экологические структуры в связи Волоколамском не прозвучали? Тока «дошедшие до ручки» жители, ну и провокаторы еще всякие.

А «зеленой партии» гражданское общество не родило как-то. Или там общественной структуры какой масштабной.

Делать-то пробовали: и сверху, и снизу; хоть с душой, хоть официальные симулякры — пшик.

Потому что в современном мире борец за экологию почти неизбежно оказывается в амплуа «чудика».

И «чудиков», и «городских сумасшедших» — и впрямь там хватает. Кто из нормальных людей отчаялся и пустился во все тяжкие; а чаще потому, что других нет. Неинтересно. См. выше.

Не с режимом же. Не с врагами же. Не за традиционные, или, напротив, высокопрогрессивные ценности же.

…а вообще, конечно, мечтается, чтобы объединенные военные флоты ведущих держав мусорные острова в Мировом океане разгребали.

Фантастика пока, увы; мы лучше вокруг Сирии сцепимся. («Цивилизованное человечество» имеется в виду, всё вместе, а не режим Путина, Трампа или «коварной англичанки»).

Стыдно. Очередную годовщину выхода в космос празднуем, а тут…

Ладно, чё стонать. Глядишь, филиппики, подобные моей, и проймут кого. Хоть и без поддержки на ТВ пока, увы.

Касаемо мусора — что можно сделать? Каждому, здесь и сейчас?

Раздельный сбор — нужно. Важно. Но не потянем пока: некуда нести раздельно-то. Можно только кричать и добиваться.

Нужно добиваться.