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Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2018

07:40. 14 апреля 2018 Просмотров - 399 Один комментарий Опубликовал:

Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО)

Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна

13 апреля 2018 года молодёжь Луганской Народной Республики вновь пикетировала представительство ОБСЕ. Молодые активисты общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» из нескольких районов ЛНР съехались в Луганск в день подписания военным преступником Турчиновым указа о начале так называемой «АТО».

Подобности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

По словам студентки ЛАВД Елизаветы Коршок, 4 года назад ей самой пришлось проводить дни в убежище под непрекращающимся бомбёжками. Десятки детей, сотни женщин погибли, тысячи мирных людей погибли под снарядами украинских карателей.

«Это ваш мир?», «Это — пасхальное перемирие?» — скандировали девушки и ребята.

Активист Иоанн Шешкин перечислил статистику убийств и подчеркнул, что сегодня на Украине дан зеленый свет самой откровенной нацистской идеологии. Властями Украины сформированы и вооружены нацистские подразделения, такие, как батальон «Азов», «Правый сектор», и множество других. Сегодня нацисты получили свободу убивать, а покровительствуют украинским властям западные структуры. Таким образом, Европа и США сегодня стали спонсорами нацизма и терроризма.

Молодые патриоты Донбасса зажгли свечи в память о жертвах украинской агрессии, а вышедшим сотрудникам ОБСЕ вручили фотографии убитых детей Донбасса. В завершение мероприятия, молодые луганчане пркрепили фотографии и плакаты к ограде представительства ОБСЕ, и зажгли лампадки в память о жертвах украинских карателей.

Анастасия Иванюк, пресс-служба Патриотической ассоциации Донбасса 

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Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна
Европа, забери своих нацистов и убийц! — Луганская молодёжь пикетирует ОБСЕ (ФОТО) | Русская весна

Боевики «Айдара» подорвались на минах, пытаясь прорваться в ЛНР

Боевики «Айдара» подорвались на минах, пытаясь прорваться в ЛНР | Русская весна

Украинские оккупанты подорвались на минах при попытке прорыва через линию соприкосновения в районе села Сокольники Славяносербского района.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника на территорию ЛНР носят согласованный, заранее спланированный характер и проводятся с нескольких направлений. Так, сегодня после первой неудачной попытки ВСУ прорыва наших позиций в районе населенного пункта Желобок вторая диверсионная группа противника в количестве 14 человек из состава карателей „Айдара” совершила очередную безумную попытку прорыва наших позиций в районе населенного пункта Сокольники», — рассказал он.

«Сразу же после начала так называемого наступления группа боевиков не только себя выдала, но и понесла значительные потери, наткнувшись на установленные грамотными специалистами Народной милиции ЛНР мины. В результате понесенных потерь — четыре убитыми и до пяти человек ранеными — группа украинских преступников открыла панический беспорядочный огонь из стрелкового оружия в направлении наших позиций», — добавил Марочко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что «в ходе завязавшегося боя с подразделением Народной милиции ЛНР противник в спешном порядке, по-трусливому, как учили американские инструкторы, вернулся на свои позиции».

Как ранее сообщала «Русская Весна», Народная милиция пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) киевских оккупантов через линию соприкосновения у села Желобок Славяносербского района. 

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Снайпер ДНР уничтожил комвзвода ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Снайпер ДНР уничтожил комвзвода ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Вечером в четверг, 12 апреля, в районе поселка Пески под Донецком снайпер Вооруженных сил ДНР уничтожил военнослужащего 34-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Дениса Начосного.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинский военный 1986 года рождения, проживавший в Геническе Херсонской области, был призван по мобилизации, а затем перешёл на контрактную службу в 34-й батальон, который ранее дислоцировался на территории Генического района. С 2015 года Начосный, исполняя обязанности командира взвода, находился в зоне «АТО».

У него остались родители и дочь.

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Метки: компиляция
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