Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2018

13 апреля 2018 года молодёжь Луганской Народной Республики вновь пикетировала представительство ОБСЕ. Молодые активисты общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» из нескольких районов ЛНР съехались в Луганск в день подписания военным преступником Турчиновым указа о начале так называемой «АТО».

Подобности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

По словам студентки ЛАВД Елизаветы Коршок, 4 года назад ей самой пришлось проводить дни в убежище под непрекращающимся бомбёжками. Десятки детей, сотни женщин погибли, тысячи мирных людей погибли под снарядами украинских карателей.

«Это ваш мир?», «Это — пасхальное перемирие?» — скандировали девушки и ребята.

Активист Иоанн Шешкин перечислил статистику убийств и подчеркнул, что сегодня на Украине дан зеленый свет самой откровенной нацистской идеологии. Властями Украины сформированы и вооружены нацистские подразделения, такие, как батальон «Азов», «Правый сектор», и множество других. Сегодня нацисты получили свободу убивать, а покровительствуют украинским властям западные структуры. Таким образом, Европа и США сегодня стали спонсорами нацизма и терроризма.

Молодые патриоты Донбасса зажгли свечи в память о жертвах украинской агрессии, а вышедшим сотрудникам ОБСЕ вручили фотографии убитых детей Донбасса. В завершение мероприятия, молодые луганчане пркрепили фотографии и плакаты к ограде представительства ОБСЕ, и зажгли лампадки в память о жертвах украинских карателей.

Анастасия Иванюк, пресс-служба Патриотической ассоциации Донбасса

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