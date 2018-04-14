Бил Гейтс и магия вакцин

Билл Гейтс любит использовать свою амбициозную трибуну, чтобы говорить о “чудесах” и “магии”. Гейтс употреблял одно или оба этих слова почти во всех своих ежегодных итоговых письмах для Фонда Билла и Мелинды Гейтс (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016 и 2017), чаще всего они употреблялись Гейтсом при оправдании его финансовой и идеологической поддержки программы глобальной вакцинации. Как говорит Гейтс:”Точно так же, как во время моей карьеры в Microsoft я говорил о магии программного обеспечения, сейчас я трачу свое время на разговоры о магии вакцин.”

Слова Гейтса дают нам немедленную подсказку, что у него свое магическое мышление, которое ученые называют еще «нелогичное причинное мышление». Иначе как еще объяснить его упрощенное одобрение вакцин, как чудесное вмешательство с неограниченными преимуществами и без обратной стороны? Глобальная электронная таблица Фонда Гейтса, по-видимому, не имеет возможности подсчитать массовый поток случаев травматизма от вакцин, при которых страдают дети во всем мире, несмотря на многочисленные доказательства этого, что превращает детство в смертельную “русскую рулетку”.

Давайте поговорим об истории

В широко цитируемом своем блоге в 2014 году о «чуде вакцин» Гейтс выразил энтузиазм по поводу «вдохновляющих» данных о вакцинах и «фантастического», и «феноменального» прогресса в расширении охвата вакцинацией. Существует одна серьезная проблема, связанная с признанием Гейтсом «данных», которая заключается в том, что филантроп игнорирует фундаментальные исторические факты, регулирующие инфекционные заболевания и сроки вакцинации.

Данные по жизненно важной статистике показывают, что в США и в других странах смертность от таких болезней, как скарлатина – в отсутствие какой-либо вакцины – стала довольно редкой к середине 20-го века. Смертность от инфекционных заболеваний, таких как корь и коклюш также быстро снижалась, задолго до введения соответствующих вакцин (см. Рис. 1). Полный обзор данных о смертности в США за 1900-1973 гг. заключил:

«Медицинские меры [такие как вакцины] мало повлияли на общее снижение смертности в Соединенных Штатах с 1900 года, что во многих случаях было введено через несколько десятилетий после того, как уже произошло значительное снижение».

Те же исследователи, в другой статье, отчитали медицинское учреждение за неуместную уверенность в «волшебных пулях» (снова это слово «волшебство»!). Вместо этого, если снижение заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний в прошлом столетии представляло собой какое-то «чудо», феномен был, честно говоря, связан с классическими и долгосрочными мерами общественного здравоохранения, такими как улучшение санитарии и, улучшение питания. Исследование тенденций смертности 20-го века в Италии выявило значительную связь между увеличением потребления калорий и снижением смертности, что отражает «прогресс в обычном питании, качестве образа жизни, социально-экономическом уровне и гигиенических условиях». Более того, смертность резко упала в самых молодых возрастных группах Италии, которые «были, вероятно, наиболее чувствительны к изменениям в питании и благополучии». Даже в начале 20-го века эпидемиологи, которые были склонны отдать должное вакцинам, признали, что играют другие факторы , включая изменения «сопротивляемости человека и качества бактерий», а также факторы, которые еще предстоит определить.

Рис. 1. США уровень смертности, 1900-1963

О чудо, где ты?

Даже если кто-то отбросит статистику по жизненному циклу 20-го века, наблюдается явное доказательство, которое выдает ложь неискренних утверждений Билла Гейтса о чудесах вакцин: вакцины на самом деле не делают детей здоровыми и даже не помогают им в этом. Вместо этого в США (где дети наиболее вакцинированы в мире) более половины всех молодых людей страдают хроническими заболеваниями – тенденция, которая совпадает с расширением национального графика вакцинации. Похожие модели хронических заболеваний возникают по всему миру, в том числе и для потенциально опасных для жизни состояний, таких как пищевые аллергии и астма.

Всемирная кампания World Mercury Project по восстановлению здоровья детей документирует данные родителей “из первых рук” о серьезных неблагоприятных последствиях, которые испытывают их дети после вакцинации. Эти свидетельства, которые представляют собой верхушку айсберга, охватывают целый ряд расстройств, которые были редкие или даже неслыханные несколько десятилетий назад:

Тринадцать процентов американских детей имеют специальное образование.

У каждого шестого американского ребенка зафиксированы растройства развития, такие как аутистизм (ASD).

Растройства связанные с дефицитом внимания/гиперактивностью (ADHD) страдают около 11% американских детей.

У одного из 20 детей в возрасте до пяти лет наблюдается эпилепсия.

Аллергия на арахис является наиболее распространенной причиной смерти, связанной с пищевыми продуктами.

Женщины, которые получают прививки от гриппа и Tdap во время беременности, подвергаются большему риску выкидышей и другим проблемам.

Педиатрические аутоиммунные нейропсихиатрические расстройства, связанные со стрептококковыми или другими инфекциями (PANDAS или PANS), поражают 1 из 200 детей в США, в том числе до 25% с диагнозом обсессивно-компульсивное расстройство (OCD) и тиковые расстройства.

Растройства Sensory processing disorder (SPD), часто происходят совместно с ADHD и ASD.

В США уровень младенческой смертности, в том числе от синдрома внезапной младенческой смерти (SIDS), вдвое превышает показатель, чем во многих других странах с высоким уровнем дохода. В Африке сравнительное исследование в Гвинея-Бисау показало, что младенческая смертность была по крайней мере в два раза выше (10-11%) у детей, которые получали вакцины против дифтерии-столбняка-коклюша (DTP) и полиомиелита, чем у детей, которые не получали вакцины (4-5%).

Cui bono?

В недавнем немецком докладе о глобальной филантропии отмечается, что современная филантропия имеет свои корни, прежде всего, в стремлении бизнес-магнатов к тому, чтобы защитить доходы от налогообложения, «завоевать престиж и влияние в США и мировых делах». Авторы доклада отмечают, что крупные фонды, такие как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, оказывают влияние не только через свои «огромные ресурсы», но также и «путем формирования концепций и политики развития».

Фонд Гейтса, созданный в 2000 году с первоначальным запасом в 42,9 млрд. долл. США и усиленный дополнительными 30 млрд. долл. США от Уоррена Баффета в 2006 году, стал ведущим мировым игроком в области глобального здравоохранения, а также крупнейшим негосударственным спонсором Всемирной организации здравоохранения (WHO). В результате «огромного влияния на повестку дня» Фондом Гейтса, глобальное здравоохранение определило 2010-2020 годы как Десятилетие вакцин; разработало Глобальный план действий по вакцинации; и создало государственно-частный Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Альянс GAVI), который получает почти четверть своего финансирования от Фонда Гейтса.

В то время как Гейтс воспевал, что вакцины являются фантастическими инвестициями, промышленность вакцин, по сути, является основным бенефициаром щедрости Фонда Гейтса. По мнению немецких аналитиков, например, поддержка Фондом Гейтса Альянса GAVI стимулировала производителей к увеличению производства конкретных вакцин. Эти стимулы привели к выплате более $ 1 млрд. Pfizer и GlaxoSmithKline (GSK). Некоторые журналисты описали этот механизм как «авангард для фармацевтических компаний», стремящихся расширить свою деятельность в странах с более быстрыми темпами и более низкими доходами». Однако, как отмечается в немецком докладе, неправительственная организация «Врачи без границ» (MSF) подвергла сомнению желание Альянса GAVI удешевить вакцины, заявив, что «стоимость полной иммунизации ребенка в 2014 году была в 68 раз дороже, чем в 2001 году».

Немецкие аналитики и другие специалисты отметили ключевые особенности тесного партнерства Фонда Гейтса с фармацевтической промышленностью, включая вращающуюся дверь между сотрудниками Фонда и фармацевтическими компаниями, такими как Merck и GSK; основное внимание уделяется крупнейшим глобальным наградам в области здравоохранения (20/50 или 40%) за исследования и разработку новых вакцин и лекарств; создан фонд в размере 52 млн. долларов США в CureVac (немецкая фармацевтическая компания) для ускорения разработки mRNA-вакцин. Фонд Гейтса также увеличил свою прямую поддержку для биотехнологической промышленности, которая имеет большое значение для индустрии вакцин в связи с быстрым увеличением использования биотехнологий в современном производстве вакцин. Более поздние статьи также отметили, что Фонд Гейтса регулярно платит фирмам по связям с общественностью, чтобы манипулировать принятием научных решений в пользу рискованных технологий генной инженерии, которые поддерживает Фонд.

То, что эти выводы делают очевидным, заключается в том, что благотворительная акция вакцинации Билла Гейтса действительно представляет собой «чудо», но бенефициарами чуда являются корпорации и акционеры, которые все время смеются над нами и только они получают пользу от этого , а не дети и взрослые во всем мире, которые страдают от небезопасных вакцин. Д-р Arata Kochi, бывший директор исследований в области малярии в WHO, решил назвать вещи своими именами в 2008 году, когда он описал Фонд Гейтса как картель, который подавляет мнгообразие научных взглядов и «никому не подотчетен, кроме самого себя».