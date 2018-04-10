Сводки от ополчения Новороссии 10 апреля 2018

Военкор армии ДНР Михаил Андроник рассказал о модернизации боевой машины пехоты умельцами из ДНР.

Как я и обещал в предыдущей заметке, сегодня пойдет речь о качественной модернизации БМП-2 в Вооруженных силах Донецкой Народной Республики.

Когда фотографии этих машин всплыли в Сети, они вызвали бурные дискуссии на специализированных форумах, посвященных оружию и военной технике.

Мы пообщались с командиром батальона, на вооружении которого стоят эти БМП, и рассмотрели одну буквально «под микроскопом».



Модернизированная БМП-2 ВС ДНР



Основное изменение — это блоки динамической защиты, дополнительно защищающие экипаж.



Командир батальона территориальной обороны, позывной «Длинный».

«Длинный» — это позывной комбата, рост у него действительно немаленький, позывному он полностью соответствует. Мы попросили рассказать его поподробнее об этих, без преувеличения, прекрасных машинах.

— Расскажите, много времени занимает подобная модернизация?

— Сама модернизация занимает немного времени, больше времени уходит на восстановление трофейных машин. Именно эта досталась нам под Дебальцево. За три года мы восстановили и модернизировали десять БМП-2. Именно эта — самая первая, она создавалась дольше всего, испытывалась, дорабатывалась.

Только разработка и замеры заняли порядка месяца. Ну и попала она к нам в плачевном состоянии: был «заклинивший» мотор, разграблена электроника, частично вырезана проводка, задние двери были пробиты. Она уже прошла боевое крещение, участвовала в операциях, и эффективность основного ее улучшения — комплекта динамической защиты (далее ДЗ) — была проверена на практике.



Крепление блоков ДЗ на башне БМП



Крепление блоков ДЗ на бортах БМП



Блоки ДЗ на передней части БМП

— Как вы пришли к выводу о том, что броня БМП выдержит подрыв блоков ДЗ?

— Мы крепим блоки ДЗ на определенном расстоянии от брони, для этого создаются дополнительные сварные металлоконструкции. При подрыве динамической защиты на определенном расстоянии броне БМП не наносится никакого урона — это во-первых.

А во-вторых, для нас в приоритете люди, экипаж и десант. А данная модернизация позволяет повысить их выживаемость, и это — самое главное.



Содержимое доваренного на башню БМП ЗИПа

— Какие еще улучшения есть у этих машин?

— Ну вот на башне Вы видите доваренный ЗИП (запчасти, инструменты, принадлежности). Сами понимаете, что пехота — это переезды, перемещения, соответственно, личные вещи, дополнительный боекомплект, масксети, масло, антифриз, вода. Все это раньше загружалось в «десант», теперь десантный отсек удалось значительно разгрузить.

Дополнительно ЗИП закрывает затылок башни, который пробивается даже из пулемета, и закрывает десантный отсек от прямого попадания сверху. От 82-мм мины он спасает, проверено на горьком опыте.



Десантный отсек модернизированной БМП-2 ВС ДНР

— Чьими силами это все делалось?

— Разрабатывали это мы все своими силами, я со старшим прапорщиком Тимошенко. А сейчас поставили это все в серийное производство, занимаются этим сами механики-водители и операторы на нашей базе.



На данный момент в строю ВС ДНР 10 модернизированных машин

— Какие-то еще улучшения вы планируете внедрить?

— Да, сейчас планируем и разрабатываем установку тепловизоров, потому как большую часть боевых выездов приходится осуществлять в ночное время.

— Спасибо большое Вам и берегите себя!

— Спасибо!



Военнослужащий ВС ДНР

Также нам удалось пообщаться с солдатами из батальона «Длинного» и выяснить, что пехотинцы в десантном отсеке подобной машины чувствуют себя гораздо увереннее, чем в обычной БМП, а это психологически очень важный фактор на войне.

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