Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2018
- 08:52 Духовная сила Донбасса.
- 08:17 В ЛНР призвали не относиться всерьез к угрозам Авакова захватить республику.
- 05:00 Бронированная импотенция нэзалэжности: Чем воюют ВСУ (ВИДЕО).
- 01:00 В ДНР назвали условие размещения миротворцев ООН.
Духовная сила Донбасса
В пасхальные дни хотелось бы поделиться с читателями увиденным. На этих фотографиях Сергей Голоха запечатлел Новоигнатьевское кладбище в Донецке. То, что от него осталось. Вдалеке проглядывает полуразрушенный Иверский монастырь. Это район аэропорта. Линия разграничения.
От этих фотографий становится дурно. Можно ли себе представить, что творится в душе человека, который смотрит на развороченную миной могилу деда, отца или матери? Едва ли…
Я не буду писать о попранной Конституции, о нечеловеческой подлости и жестокости майданных правителей, применивших вооруженные силы против своих же граждан и городов. Все эти увещевания остались в 2014 году.
Донбасс уже победил. Эта победа духа. Дончане не дали пожрать ненависти свои души. В этом их сила и духовная высота. Они остались людьми. В отличии от тех человеконенавистников, которые пытались построить еврорай на крови соотечественников.
И пока в стране победившего майдана упражняются в социальном расизме и расчеловечевании «неправильных украинцев», Донбасс отвечает такими стихотворениями:
Я был одной бездумной болью,
Внезапной, скрюченной, шальной,
А Он, всемирный, вседовольный,
Зачем-то шел страдать со мной.
Пока навзрыд смеялись боги
И поднимали высоту,
Он шел прокладывать дорогу
Сквозь вековую мерзлоту.
Через проулки и базары,
Через промерзшие тела.
Сюда архангелы боялись
Направить быстрые крыла.
Поэты звали и пророки
В свои надмирные мечты,
А Он наш городок убогий
Учил переходить на Ты.
Дмитрий Трибушный, священник УПЦ
В ЛНР призвали не относиться всерьез к угрозам Авакова захватить республику
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко считает, что не нужно воспринимать всерьез идею захвата ЛНР при помощи полиции Украины.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.
Бронированная импотенция нэзалэжности: Чем воюют ВСУ (ВИДЕО)
Публицист и социолог Андрей Ваджра рассказал о том, каким оружием воюет «сильнейшая армия в Европе».
По официальной версии, украинские военнослужащие — это боги войны, поэтому и вооружены они божественно…
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В ДНР назвали условие размещения миротворцев ООН
Размещение миротворцев в Донбассе без решения жителей ДНР и ЛНР невозможно, заявил журналистам полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.
«Ни Петр Порошенко, ни его союзники в отдельности не принимают решения о контингенте ООН. Без решения жителей ДНР и ЛНР такое решение принято быть не может. Если нас все условия будут устраивать и мы дадим на это согласие, нужен очень длинный период времени для того, чтобы это было реализовано, здесь очень много технических моментов. Пока таких перспектив нет», — сказал Пушилин.
Он отметил, что резолюцию о размещении миротворческого контингента в Донбассе в ООН подала только Россия.
«Каких-то корректировок, правок и предложений больше не поступало», — добавил Пушилин.
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Довольно.
Могильный дурацкий фоторяд.
А зачем?
Вся эта “война” – постановка или обман. Если там нет армии РФ, то “война” – постановка. Если есть, то зачем вся эта шумиха? Значит Обман.