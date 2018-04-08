Сводки от ополчения Новороссии 08 апреля 2018

Духовная сила Донбасса

В пасхальные дни хотелось бы поделиться с читателями увиденным. На этих фотографиях Сергей Голоха запечатлел Новоигнатьевское кладбище в Донецке. То, что от него осталось. Вдалеке проглядывает полуразрушенный Иверский монастырь. Это район аэропорта. Линия разграничения.

От этих фотографий становится дурно. Можно ли себе представить, что творится в душе человека, который смотрит на развороченную миной могилу деда, отца или матери? Едва ли…

Я не буду писать о попранной Конституции, о нечеловеческой подлости и жестокости майданных правителей, применивших вооруженные силы против своих же граждан и городов. Все эти увещевания остались в 2014 году.

Донбасс уже победил. Эта победа духа. Дончане не дали пожрать ненависти свои души. В этом их сила и духовная высота. Они остались людьми. В отличии от тех человеконенавистников, которые пытались построить еврорай на крови соотечественников.

И пока в стране победившего майдана упражняются в социальном расизме и расчеловечевании «неправильных украинцев», Донбасс отвечает такими стихотворениями:

Я был одной бездумной болью,

Внезапной, скрюченной, шальной,

А Он, всемирный, вседовольный,

Зачем-то шел страдать со мной.

Пока навзрыд смеялись боги

И поднимали высоту,

Он шел прокладывать дорогу

Сквозь вековую мерзлоту.

Через проулки и базары,

Через промерзшие тела.

Сюда архангелы боялись

Направить быстрые крыла.

Поэты звали и пророки

В свои надмирные мечты,

А Он наш городок убогий

Учил переходить на Ты.

Дмитрий Трибушный, священник УПЦ

Иван Славинский

В ЛНР призвали не относиться всерьез к угрозам Авакова захватить республику

© РИА Новости / Стрингер

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко считает, что не нужно воспринимать всерьез идею захвата ЛНР при помощи полиции Украины.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил.

“Я думаю, что не нужно серьезно рассматривать данное заявление преступника Авакова и по совместительству ранее судимого министра МВД”, — сказал Марочко на брифинге.

По его словам, для того чтобы обсуждать вопросы введения миротворцев украинской стороне, нужно, прежде всего, “выполнить условия минских соглашений и получить согласие ЛНР и ДНР”.

“И не нужно ничего выдумывать. Как сказал еще в 19 веке немецкий государственный деятель и философ Иоганн Гёте, “всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти”, — сказал Марочко.

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