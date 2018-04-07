Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2018
- 10:25 В ЛНР раскрыта попытка СБУ устроить провокацию против МГБ Республики (ВИДЕО).
- 10:25 Новый проект “Позывной – “Донбасс”. Годовщина освобождения СБУ.
- 03:30 Дневники сепаратистов: Армия ДНР и правда о войне на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 22:13 Обстановка на передовых позициях ВС ДНР в районе Докучаевска.
В ЛНР раскрыта попытка СБУ устроить провокацию против МГБ Республики (ВИДЕО)
На Украине сфабриковано уголовное дело против жителей Луганской Народной Республики, которых сотрудники главного управления СБУ в оккупированных «Донецкой и Луганской областях» с помощью угроз и пыток заставили оговорить себя и своих знакомых.
Как рассказали «Русской Весне» в МГБ ЛНР, жителей Республики вынудили «сознаться» в организации террористических акций в отношении представителей украинских спецслужб и членов их семей якобы по указанию МГБ ЛНР.
С соответствующим заявлением в органы госбезопасности ЛНР обратился луганчанин Лесников Николай Николаевич, которому после дачи «признательных показаний» вместе с беременной женой удалось бежать из оккупированного Киевом Северодонецка.
Факт похищения Лесникова подтвердила и его супруга Ольга Гусева, которая на приеме в Министерстве государственной безопасности сообщила подробности похищения ее мужа.
Министерство государственной безопасности ЛНР официально заявляет, что в своей деятельности руководствуется принципами законности и общечеловеческой морали и террористическую деятельность против граждан Украины, в отличие от ее спецслужб, не ведет.
Николай Лесников и Ольга Гусева по фактам грубого нарушения прав человека и противоправной деятельности украинских спецслужб намерены обратиться в соответствующие международные правозащитные организации.
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Новый проект “Позывной – “Донбасс”. Годовщина освобождения СБУ
Дневники сепаратистов: Армия ДНР и правда о войне на Донбассе (ВИДЕО)
Вооружённые силы ДНР передали книги Донецкой республиканской библиотеке им. Крупской.
Часть книг будет распределена между библиотеками отдалённых районов Республики.
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