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Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2018

11:40. 7 апреля 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

В ЛНР раскрыта попытка СБУ устроить провокацию против МГБ Республики (ВИДЕО)

В ЛНР раскрыта попытка СБУ устроить провокацию против МГБ Республики (ВИДЕО) | Русская весна

На Украине сфабриковано уголовное дело против жителей Луганской Народной Республики, которых сотрудники главного управления СБУ в оккупированных «Донецкой и Луганской областях» с помощью угроз и пыток заставили оговорить себя и своих знакомых.

Как рассказали «Русской Весне» в МГБ ЛНР, жителей Республики вынудили «сознаться» в организации террористических акций в отношении представителей украинских спецслужб и членов их семей якобы по указанию МГБ ЛНР. 

С соответствующим заявлением в органы госбезопасности ЛНР обратился луганчанин Лесников Николай Николаевич, которому после дачи «признательных показаний» вместе с беременной женой удалось бежать из оккупированного Киевом Северодонецка.

Факт похищения Лесникова подтвердила и его супруга Ольга Гусева, которая на приеме в Министерстве государственной безопасности сообщила подробности похищения ее мужа.

Министерство государственной безопасности ЛНР официально заявляет, что в своей деятельности руководствуется принципами законности и общечеловеческой морали и террористическую деятельность против граждан Украины, в отличие от ее спецслужб, не ведет.

Николай Лесников и Ольга Гусева по фактам грубого нарушения прав человека и противоправной деятельности украинских спецслужб намерены обратиться в соответствующие международные правозащитные организации.

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Дневники сепаратистов: Армия ДНР и правда о войне на Донбассе (ВИДЕО)

Дневники сепаратистов: Армия ДНР и правда о войне на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Вооружённые силы ДНР передали книги Донецкой республиканской библиотеке им. Крупской.

Часть книг будет распределена между библиотеками отдалённых районов Республики.

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Обстановка на передовых позициях ВС ДНР в районе Докучаевска

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