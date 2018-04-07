Сводки от ополчения Новороссии 07 апреля 2018

На Украине сфабриковано уголовное дело против жителей Луганской Народной Республики, которых сотрудники главного управления СБУ в оккупированных «Донецкой и Луганской областях» с помощью угроз и пыток заставили оговорить себя и своих знакомых.

Как рассказали «Русской Весне» в МГБ ЛНР, жителей Республики вынудили «сознаться» в организации террористических акций в отношении представителей украинских спецслужб и членов их семей якобы по указанию МГБ ЛНР.

С соответствующим заявлением в органы госбезопасности ЛНР обратился луганчанин Лесников Николай Николаевич, которому после дачи «признательных показаний» вместе с беременной женой удалось бежать из оккупированного Киевом Северодонецка.

Факт похищения Лесникова подтвердила и его супруга Ольга Гусева, которая на приеме в Министерстве государственной безопасности сообщила подробности похищения ее мужа.

Министерство государственной безопасности ЛНР официально заявляет, что в своей деятельности руководствуется принципами законности и общечеловеческой морали и террористическую деятельность против граждан Украины, в отличие от ее спецслужб, не ведет.

Николай Лесников и Ольга Гусева по фактам грубого нарушения прав человека и противоправной деятельности украинских спецслужб намерены обратиться в соответствующие международные правозащитные организации.

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