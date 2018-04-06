Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2018
- Вчера 21:26 ВСУ обстреляли территорию ЛНР.
- Вчера 20:04 Красный Крест в ЛНР впервые установил билборды о минной опасности.
- Вчера 19:44 На передовую доставлены подарки от жителей Молодогвардейска.
ВСУ обстреляли территорию ЛНР
ВСУ обстреляли район села Калиновка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«ВСУ не придерживаются „пасхального перемирия“ и продолжают обстрелы позиций Народной милиции ЛНР. Так, в 18.35 из (ручных противотанковых гранатометов) РПГ, (автоматических станковых гранатометов) АГС и стрелкового оружия с направления (поселка городского типа) Луганское ВСУ произвели обстрел позиций Народной милиции в районе Калиновки», — сказал он.
Накануне, в ходе встречи в Минске участников Контактной группы, ЛНР заявила «о несоблюдении украинской стороной действующего с 30 марта перемирия».
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Выступая в Виннице, Порошенко (Вальцман) заявил, что в мае он завершит АТО. Вместо АТО будет военное управление по всей территории Украины. По телевидению, одновременно, идёт пропаганда по освобождению Крыма от русского агрессора. Совершенно очевидно, что ВСУ пойдут в наступление на всех направлениях одновременно, включая Крым. Но без поддержки из вне, Порошенко не рискнёт наступать. Ещё, он может заручиться поддержкой высшего руководства РФ, где у него есть свои люди.