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Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2018

10:35. 6 апреля 2018 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:

ВСУ обстреляли территорию ЛНР

ВСУ обстреляли территорию ЛНР | Русская весна

ВСУ обстреляли район села Калиновка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«ВСУ не придерживаются „пасхального перемирия“ и продолжают обстрелы позиций Народной милиции ЛНР. Так, в 18.35 из (ручных противотанковых гранатометов) РПГ, (автоматических станковых гранатометов) АГС и стрелкового оружия с направления (поселка городского типа) Луганское ВСУ произвели обстрел позиций Народной милиции в районе Калиновки», — сказал он.

Накануне, в ходе встречи в Минске участников Контактной группы, ЛНР заявила «о несоблюдении украинской стороной действующего с 30 марта перемирия».

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Один комментарий»

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    nikolay 6 апреля 2018 в 10:51 Ссылка Пометить
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    Выступая в Виннице, Порошенко (Вальцман) заявил, что в мае он завершит АТО. Вместо АТО будет военное управление по всей территории Украины. По телевидению, одновременно, идёт пропаганда по освобождению Крыма от русского агрессора. Совершенно очевидно, что ВСУ пойдут в наступление на всех направлениях одновременно, включая Крым. Но без поддержки из вне, Порошенко не рискнёт наступать. Ещё, он может заручиться поддержкой высшего руководства РФ, где у него есть свои люди.

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