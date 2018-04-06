Сводки от ополчения Новороссии 06 апреля 2018

ВСУ обстреляли район села Калиновка. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«ВСУ не придерживаются „пасхального перемирия“ и продолжают обстрелы позиций Народной милиции ЛНР. Так, в 18.35 из (ручных противотанковых гранатометов) РПГ, (автоматических станковых гранатометов) АГС и стрелкового оружия с направления (поселка городского типа) Луганское ВСУ произвели обстрел позиций Народной милиции в районе Калиновки», — сказал он.

Накануне, в ходе встречи в Минске участников Контактной группы, ЛНР заявила «о несоблюдении украинской стороной действующего с 30 марта перемирия».

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