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Сводки от ополчения Новороссии 05 апреля 2018

10:26. 5 апреля 2018 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:

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ВАЖНО: Россия депортирует ополченца Донбасса, — подробности (ФОТО)

ВАЖНО: Россия депортирует ополченца Донбасса, — подробности (ФОТО) | Русская весна

Руководитель информационного отдела Союза Добровольцев Донбасса Мария Коледа рассказала «Русской Весне» некоторые подробности дела ополченца Николая Трегуба, которому грозит депортация из России на Украину.

«Дело по депортации Николая Трегуба находится на контроле Союза Добровольцев Донбасса с самого начала. Ранее Николай уже попадал в поле зрения правоохранительных органов России. Тогда суд присудил покинуть территорию России путем самостоятельного выезда.

К сожалению, Николай пренебрег исполнением предписания суда, чем и обусловлена нынешняя тяжелая ситуация. Союз Добровольцев Донбасса неоднократно призывал своих товарищей к соблюдению миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. Закон суров, но это закон. Он действует на всех, не делая различий.

Несмотря ни на что, мы продолжаем оказание информационной и юридической поддержки нашим ребятам. Николай входит в их число.

Депортация на территорию Украины грозит ему не только тюремным сроком, но и смертью. Надеемся, что будут приняты во внимание все аспекты данного дела и нам удастся решить данный вопрос.

Вероятность депортации Николая Трегуба сейчас большая. Но мы предпримем все усилия, чтобы она была не на Украину, а в ДНР или ЛНР. 

К сожалению, этот случай не один. Таких дел еще много».

Николай Трегуб стал ополченцем первой волны, участвовал в обороне Славянска.

Он является уроженцем Винницкой области, где воспитывался в интернате. В 2014 году стал ополченцем ДНР, защищал Славянск, вместе со всеми вырвался из окружения.

Затем воевал в батальоне «Спарта» комбата Моторолы, получил раненение в Донецком аэропорту. После лечения прибыл в Россию. В украинской тюрьме сидит его родной брат — он осуждён на 9 лет за «участие в незаконных вооруженных формированиях». 

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