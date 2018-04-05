Проблема мусора и Государство

Почему экологические проблемы именно сейчас так остро встали перед нашим обществом?

Понятно, что любые социальные проблемы в конечном счёте упираются в экономику. За всё надо либо платить, либо расплачиваться. В данном случае мы расплачиваемся именно потому-что не готовы платить ни за сравнительно дешёвые и в то же время допускающие биологическое разложение виды упаковки, ни за сортировку всевозможного бытового мусора. И понятно, что в таких условиях задача переработки мусора становятся крайне трудно разрешимой, требует немалых вложений. Кроме того у нас накопились явно преувеличенные страхи по части технологии сжигания мусора. Понятно, что если просто свалить мусор в одну большую кучу и поджечь, то гореть он будет медленно и противно. И будет вдобавок выделять множество ядовитых веществ. Например один из самых дешёвых и поэтому самых популярных пластиков поливинилхлорид при горении выделяет не много ни мало боевой отравляющий газ фосген.Этот газ способен при дыхании вызвать оттёк лёгких со всеми вытекающими из этого смертельными последствиями. Но если мусор сжигать при избытке кислорода, причём в печах определённого устройства обеспечивающих продувку кислородом снизу под давлением, то опасных веществ выделяется крайне мало. А те что выделяются, это главным образом соли разных металлов достаточно легко улавливаются прямо в потоке дымовых газов. Легко с технической точки зрения, но понятно что всё это опять же требует денег.

Поэтому до тех пор пока мы не готовы платить ни за упаковки из макулатурного картона допускающего повторную переработку в макулатуру, ни за печи для сжигания мусора в восходящем потоке кислорода, ни за многие другие технически давно известные решения, мы будем расплачиваться жалобами на всевозможные свалки. Ну и кстати должен заметить, что в большей части мира переработка мусора — это занятие настолько прибыльное, что привлекает организованную преступность в товарных количествах. И то что у нас организованная преступность не настолько разрослась, чтобы подмять под себя всю переработку мусора, даёт основания надеяться на то, что эту проблему можно решить одними деньгами. Но как известно, если проблему можно решить деньгами то это не проблема, а всего лишь расходы.

Источник — https://vk.com/

Источник: vassermans.ru