Михаил Хазин про несомненную вину России
Михаил Хазин о вывозе капитала и будущем России: https://youtu.be/c_hsOE3f1R4
Хронометраж:
0:14 Об отравлении Скрипаля.
10:10 Про дело Литвиненко и британский подход.
21:09 Для чего был разыгран спектакль с отравлением?
33:19 Почему демонизируют Россию?
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com