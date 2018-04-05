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Михаил Хазин про несомненную вину России

13:56. 5 апреля 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Хазин о вывозе капитала и будущем России: https://youtu.be/c_hsOE3f1R4

Хронометраж:
0:14 Об отравлении Скрипаля.
10:10 Про дело Литвиненко и британский подход.
21:09 Для чего был разыгран спектакль с отравлением?
33:19 Почему демонизируют Россию?

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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