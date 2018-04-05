Гарантии, отставки и торговая война

В очередном эфире программы на радио «Комсомольская правда» 2 апреля «стержневыми» стали две темы: нужно ли сохранять высшим госчиновникам серьезные гарантии после их выхода в отставку и начало торговой войны между США и Китаем.

00:00:00 — Какие привилегии оставить чиновникам после отставки

00:07:29 – Закон должен быть един для всех регионов России

00:09:48 – Государство должно защищать чиновников, работающих на благо страны

00:13:58 – Хочешь заработать – иди в бизнес, хочешь служить стране – иди на госслужбу

00:20:41 – Почему торговая война между США И Китаем началась именно сейчас

00:27:21 – Как конфликт между США и Китаем отразиться на России

00:29:42 – Можем ли мы получить выгоду из конфликта между США и Китаем

00:30:58 – Зачем США вводят пошлины на китайские товары

00:32:53 – Не рискуют ли США, начав противостояние с Китаем

00:34:14 – Экономические успехи Китая базируется на нашем опыте

00:35:14 – За красивыми посылами, зачастую стоят некрасивые следствия

00:39:02 – Нам нужна идеология и закон о Конституционном собрании

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Источник: nstarikov.ru