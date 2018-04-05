Гарантии, отставки и торговая война
В очередном эфире программы на радио «Комсомольская правда» 2 апреля «стержневыми» стали две темы: нужно ли сохранять высшим госчиновникам серьезные гарантии после их выхода в отставку и начало торговой войны между США и Китаем.
00:00:00 — Какие привилегии оставить чиновникам после отставки
00:07:29 – Закон должен быть един для всех регионов России
00:09:48 – Государство должно защищать чиновников, работающих на благо страны
00:13:58 – Хочешь заработать – иди в бизнес, хочешь служить стране – иди на госслужбу
00:20:41 – Почему торговая война между США И Китаем началась именно сейчас
00:27:21 – Как конфликт между США и Китаем отразиться на России
00:29:42 – Можем ли мы получить выгоду из конфликта между США и Китаем
00:30:58 – Зачем США вводят пошлины на китайские товары
00:32:53 – Не рискуют ли США, начав противостояние с Китаем
00:34:14 – Экономические успехи Китая базируется на нашем опыте
00:35:14 – За красивыми посылами, зачастую стоят некрасивые следствия
00:39:02 – Нам нужна идеология и закон о Конституционном собрании
P.S. Предыдущие выпуски программы
- Трагедия в Кемерово и высылка наших дипломатов
- Шесть задач для Путина на ближайшие шесть лет
- Каяться должны другие
- Впечатления от поездки на Донбасс
Источник: nstarikov.ru