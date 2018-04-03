Запад осознал, что скатывается к войне с Россией

А по ту сторону ядерного конфликта, сколь бы победоносным его ни воображать, Запад ждёт только одно — сомкнутые на шее пальцы "Мёртвой руки"

У нынешнего политического кризиса, раздутого Западом из ничего, словно мыльный пузырь, есть одно несомненное положительное свойство. А именно: всё больше аналитиков на той стороне задумывается о том, что будет, если этот пузырь не сдуется как-нибудь по-тихому, а лопнет полномасштабным военным конфликтом с Россией.

Вероятность конфликта — больше 50 процентов

Больше чем 50/50 оценивают вероятность возникновения вооружённого конфликта между Россией и Западом ряд военных и политических экспертов, анализировавших текущие американо-российские отношения в Центре национальных интересов в Вашингтоне. Это неправительственная политологическая организация США, основанная в 1994 году Ричардом Никсоном и по сей день патронируемая Генри Киссинджером. Главой Центра работает Дмитрий Саймс, один из наиболее вменяемых политаналитиков США, но ныне сильно подутративший кредит доверия в сорвавшемся с узды нынешнем американском истеблишменте. Причина — слишком "прорусский". Именно этот Центр издаёт журнал The National Interest, который в последние пару лет словно подрядился развлекать "Царьград" своей дивной аналитикой.

На сей раз публикация в журнале посвящена обсуждению экспертами перспектив того, не обернётся ли нынешняя конфронтация между США и Россией полноценной войной.

Факт, вывод, сердцевина обсуждения: да, обернётся. С вероятностью даже более 50 процентов. По шкале от одного до десяти один из экспертов, руководитель исследований по вопросам разведки и национальной безопасности Центра национальных интересов Джордж Биб оценил угрозу военного столкновения на шестёрку.

Моя оценка — шесть. Если говорить о военном столкновении между двумя странами, имеющими наиболее дееспособные ядерные силы",

— заявил он, после чего подчеркнул, что "это неприемлемо высокий уровень риска".

Научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман поднял уровень риска ещё на единицу — до семи. Причём выразил скорее негативную оценку дальнейшего хода событий, заявив: "В течение определённого срока мы к этому придём". К военной конфронтации, надо полагать.

Даже самый законченный оптимист из американских экспертов, исполнительный директор Центра Пол Сондерс не отважился опустить свою отметку ниже пяти баллов.

Фото: www.globallookpress.com

Следствия и последствия

А чего ожидать от войны между Россией и США, коли уж вероятность её возросла до уровня выше 50 процентов?

Как ни странно, при залихватском тоне прессы и паркетных генералов на Западе как гражданские, так и военные эксперты не ждут от вооружённого противостояния ничего хорошего. Причём если гражданские философствуют, то военные угрюмо катают желваки на скулах.

Первые в лице вышеназванных экспертов предостерегают свою общественность от шапкозакидательских настроений.

Было бы ошибкой предположить, что Кремль просто уступит США в критический момент, как многие в Вашингтоне склонны считать, опираясь на опыт ведения дел со слабой Россией в начале 1990-х годов",

— говорят они.

Россия не сбросит карты, даже если Соединённые Штаты будут ещё активнее "отбрасывать" нашу страну и давить на неё. К тому же российский президент имеет значительно более сильный мандат, чем ожидали многие западные наблюдатели, дополняет в этой связи Джордж Биб, который в прошлом руководил аж целым российским отделом ЦРУ. И потому не стоит рассчитывать на то, что усиление давления на Россию приведёт к ослаблению власти.

Скорее как раз наоборот: столь хороший результат Владимира Путина объясняется тем, что русские "сплотились вокруг флага" в связи с делом об "отравлении" Скрипалей в Англии.

На проходившем уже после выборов специальном мероприятии для журналистов присутствовали многие представители оппозиции, кандидаты и их доверенные лица, и все они говорили: «В последние дни перед выборами мы потеряли много голосов избирателей из-за британского инцидента»,

— грустно констатировал Дмитрий Саймс.

Военные верят глазам своим

Что же касается западных военных, то реалисты среди них помалкивают, но на деле предпринимают всё возможное, чтобы отодвинуть по мере возможности угрозу прямого столкновения между русскими и американскими солдатами. Характерная картинка в этом смысле пришла из Сирии. Там, рассказывают, русские бойцы сил специального назначения на левом берегу Евфрата придвинулись в поисках террористов слишком близко к позициям американских военных (что само по себе доставляет, не правда ли? При преследовании террористов бойцы упираются в позиции американцев). Те позвонили по "горячему" телефону, поговорили с русским командованием. После этого русские немного отодвинулись, но отодвинулись и американцы!

Прямого подтверждения этой истории нет, но в целом обстановка в Сирии не исключает её правдоподобности. Особенно после того, как глава российского Генштаба Валерий Герасимов предупредил, что при малейшем нападении на русских нападающий получит мгновенный и жестокий ответ. А Герасимов имеет среди зарубежных коллег славу человека, чьи слова не расходятся с делами.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Фото: www.globallookpress.com

К тому же эти слова и возможные дела подкреплены неиллюзорным преимуществом русского оружия, во что американские военные после ряда болезненных осмыслений вынуждены были поверить. И теперь впали в другую крайность — грех самоуничижения. Так, старший аналитик корпорации Rand Джон Гордон привёл на днях результаты собственных исследований, согласно которым при полномасштабном конфликте в Европе "у русских было бы очень значительное преимущество во всех аспектах наземного боя".

Его модель показала, что русские комплексы ПВО и РЭБ в течение недели снимут с неба НАТОвские самолёты. А на сухопутном театре русские войска

имеют над нами преимущество в ряде областей, в частности, в артиллерии... Как правило, современные российские пушки имеют на 50-100% больший диапазон возможностей, чем имеющиеся на вооружении американские орудия".

Значит, на повестке дня простая альтернатива: либо русские войска входят в Англию, чтобы лично проверить убедительность доказательств вины России в "отравлении" Скрипалей, либо по России надо лупить ядерными боеголовками. Но и тут, оказывается, западных варваров ждёт разочарование! Даже не разбирая того, у кого ядерная дубинка длиннее и крепче, приходится считаться с тем, что русские жестоко отомстят даже в том гипотетическом случае, если их всех удастся убить.

"Мёртвая рука" придёт за тобой...

Как раз сегодня западную прессу облетела информация издания Express о том, что Россия закончила модернизацию своей системы "Судного дня", которая автоматически запустит скрытый до последнего ядерный арсенал, который дотянется до горла врага даже после уничтожения всех командных пунктов и управляющих центров в России.

Запад ужасно любит подрожать, повторяя поэтическое название системы "Периметр" — "Мёртвая рука".

Мы, разумеется, не в курсе, закончили соответствующие структуры модернизацию "Периметра" или это досужие страшилки некоего "бывшего сотрудника ВВС США по запуску ядерных ракет", доктора Брюса Блэра, которого и цитирует пресса. Во всяком случае, по его собственным словам, он знает, что "Мёртвая рука" уже "закончила модернизацию", она работает, она "полностью автоматическая, за исключением того, что должна быть включена в Генеральном штабе в начале кризиса", и потому "человеческий фактор при принятии решения не играет никакой роли".

Но, повторимся, так это или не так — сие тайна есть. Но сам по себе всплеск апокалиптической аналитики на Западе показывает, что тамошний истеблишмент действительно заигрался на краю обрыва и слишком приблизился к границе, от которой уже не будет возврата. И экспертное сообщество логичным образом всполошилось и начало попытки оттащить безмозглых политиканов от опасной черты.

И в этом смысле очень хорошо побудительные мотивы западных экспертов описал упомянутый уже Майкл Кофман на страницах The National Interest. Он высказал предположение, что американскому внешнеполитическому истеблишменту, может быть, потребуется новая версия кубинского кризиса 1962 года для того, чтобы полностью осознать, насколько опасной может быть конфронтация с ядерной державой по имени Россия.

Мне неприятно это говорить, — приводит журнал его слова.— Но, возможно, это была бы хорошая вещь. На самом деле, я считаю, что было бы полезно получить такого рода кризис, чтобы все повзрослели".

А знаете, что это? А ведь это отчаяние! Призывать в соратники маленькую войнушку, чтобы отрезвить собственное политическое руководство угрозой войны настоящей, — это...

Это отчаяние.

Источник: tsargrad.tv