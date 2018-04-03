Боги не разговаривают с людьми? Часть 1
23 марта 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Боги не разговаривают с людьми?”
Автор-сказитель – Сергей Сергеевич Павлов (Арисвѩтъ)
Часть 2 – https://youtu.be/GWgdXN8sdhE
В последнее время данный вопрос всё больше и больше обретает актуальность в сердцах людей.
Существует множество мнений на данный счёт. Одни утверждают, что Боги не разговаривают с людьми, с людьми общаются только демоны. Есть версия, что человек – это потомок Богов. Некоторые считают, что Божество пребывает только в специальном строении, то есть в храме… Мнений много, если не сказать, что очень много.
Богословская тема – довольно трудная тема для однозначного восприятия. Сколько людей столько и мнений. А восприятие Божественного относится к очень сокровенным уголкам Души. Понимая всю щекотливость ситуации, мы поговорим об этом, т.к. слишком много стало спекуляций на эту тему.
В эфире мы поговорили с Арисветом – преподавателем СВКЦ «СЛОВО» о вѣдическом восприятии Божественного.
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Источник: www.youtube.com